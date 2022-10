Escándalo en el fútbol femenino por abusos: sexo, videos pornográficos y la “vista gorda” de propietarios, ejecutivos y entrenadores ante las denuncias

NUEVA YORK.– Un entrenador llamó a una jugadora para analizar el video del partido y en su lugar le mostró pornografía. Otro era conocido en los niveles más altos del fútbol femenino por reprender a sus jugadoras y luego interrogarlas sobre su vida sexual. Un tercer entrenador obligó a varias jugadoras a mantener relaciones sexuales, comportamiento que un equipo de primera categoría consideró tan perturbador que lo despidió. Pero cuando fue contratado por un equipo rival sólo unos meses después, el club original, que había documentado su comportamiento en una investigación interna, no dijo nada. En cambio, le deseó públicamente lo mejor en su nuevo puesto.

Estos y otros detalles completan un informe de investigación sobre los abusos en el fútbol femenino, en el que se descubren conductas sexuales inapropiadas, abusos verbales y emocionales por parte de los entrenadores de la máxima categoría del fútbol, la National Women’s Soccer League, y se advierte que las niñas también sufren abusos en el fútbol juvenil.

El informe se publicó este lunes, un año después de que las jugadoras, indignadas por lo que consideraban una cultura de abusos en su deporte, exigieran cambios negándose a saltar al campo de juego. En él se constata que los dirigentes de la NWSL y de la Federación de Fútbol de Estados Unidos –el organismo que rige este deporte en el país–, así como los propietarios, los ejecutivos y los entrenadores de todos los niveles, no actuaron ante años de voluminosas y persistentes denuncias de abusos por parte de los entrenadores.

Reacciones tardías de autoridades hacen que el deporte femenino no pueda ser disfrutado plenamente por algunas de sus protagonistas. Shutterstock

Según el informe, a todos los preocupaba más ser demandados por los entrenadores o las tambaleantes finanzas del fútbol profesional femenino que el bienestar de las jugadoras, lo que creó un sistema en el que los entrenadores abusivos y depredadores podían pasar libremente de un equipo a otro en los niveles superiores del fútbol femenino.

“Nuestra investigación ha revelado una liga en la que el abuso y la mala conducta -el abuso verbal y emocional y la mala conducta sexual- se habían convertido en algo sistémico, abarcando múltiples equipos, entrenadores y víctimas”, escribió Sally Q. Yates, la investigadora principal, en el resumen ejecutivo del informe. “El abuso en la NWSL tiene sus raíces en una cultura más profunda en el fútbol femenino, que comienza en las ligas juveniles, y que normaliza los abusos verbales de los entrenadores y difumina los límites entre éstos y las jugadoras”.

El año pasado, US Soccer encargó a Yates, ex fiscal general adjunto, y al bufete de abogados King & Spalding que investigaran este deporte después de que los informes de The Athletic y The Washington Post detallaran las acusaciones de abuso sexual y verbal contra los entrenadores de la liga femenina. Tras los informes de los medios de comunicación, y después de que se pospusieran los partidos mientras las furiosas jugadoras protestaban públicamente, los directivos de la liga dimitieron y fueron despedidos. En pocas semanas, la mitad de los entrenadores de los 10 equipos de la liga habían sido relacionados con acusaciones de abuso, y algunas de las mejores jugadoras del mundo habían contado sus propias historias de maltrato.

Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer y ex miembro de la selección nacional, calificó los hallazgos de “devastadores y exasperantes”. Cone dijo que hay “fallos sistémicos dentro del fútbol que deben corregirse”, y que la federación pondría en práctica inmediatamente varias de las recomendaciones del informe.

El informe hace una larga lista de recomendaciones que, según él, deberían ser adoptadas por US Soccer, y en algunos casos por la liga femenina, incluyendo la elaboración de una lista pública de personas suspendidas o excluidas por US Soccer, la investigación de los entrenadores a la hora de concederles la licencia, la exigencia de investigar las acusaciones de abuso, la elaboración de políticas y reglas claras en torno al comportamiento y la conducta aceptables, y la contratación de oficiales de seguridad para los jugadores, entre otros requisitos.

Rory Dames, Christy Holly y Paul Riley, entrenadores cuestionados. Collage

El informe también plantea la cuestión de si algunos propietarios de equipos deberían ser disciplinados u obligados a vender sus equipos, ya que recomienda a la liga “determinar si es apropiado tomar medidas disciplinarias contra alguno de estos propietarios o ejecutivos de equipos”.

Incluso con gran parte de los peores abusos conocidos públicamente, el informe Yates es asombroso por la minuciosidad con la que detalla cuántos poderosos funcionarios del fútbol fueron informados de los abusos y lo poco que hicieron para investigarlos o detenerlos. Entre las personas cuya inacción se detalla se encuentran un ex presidente de US Soccer; el ex director ejecutivo de la organización y entrenador de la selección nacional femenina; y la dirección de Portland Thorns, uno de los equipos más populares y de mayor apoyo de la liga.

“Los equipos, la liga y la federación no sólo no respondieron repetidamente de forma adecuada cuando se enfrentaron a las denuncias de los jugadores y a las pruebas de abuso, sino que tampoco instituyeron medidas básicas para prevenirlo y abordarlo”, escribió Yates. Añadió que “los entrenadores abusivos pasaban de un equipo a otro, blanqueados por comunicados de prensa en los que se les agradecía su servicio”, mientras que los que tenían conocimiento de su mala conducta guardaban silencio.

En un comunicado, la liga femenina dijo que en el informe, y en una investigación que está llevando a cabo con el sindicato de jugadoras, “será fundamental para informar e implementar una reforma sistémica y asegurar que la NWSL sea una liga en la que las jugadoras estén apoyadas, dentro y fuera del campo.” El sindicato de jugadores dijo en un comunicado que los jugadores que habían hablado con los investigadores “han mostrado un profundo coraje y valentía, y estamos con ellos”.

La asociación de jugadores de la selección nacional emitió un comunicado en el que decía estar “consternada” por el hecho de que algunos clubes y el personal de US Soccer “obstaculizaran la investigación”, e instó a US Soccer a aplicar las recomendaciones del informe. Los jugadores de la selección nacional no respondieron públicamente al informe, ya que se encontraban en un avión rumbo a Londres para disputar un partido contra Inglaterra en el momento de la publicación del informe.

Rory Dames, director técnico de Chicago Red Stars, acusado de maltrato. Daniel Bartel/ISI Photos - Getty Images North America

El informe dice que el deporte hace poco para capacitar a los atletas y entrenadores sobre el acoso, las represalias y la confraternización. Señalaba que un número “abrumador” de jugadoras, entrenadores y miembros del personal de US Soccer comentaban que “las jugadoras están condicionadas a aceptar y responder a los comportamientos abusivos de los entrenadores como jugadoras juveniles”.

Tres casos resonantes

Aunque el informe detalla las quejas presentadas contra varios entrenadores, centra su relato en tres: Paul Riley, Rory Dames y Christy Holly. Las acusaciones contra Riley, que entrenó por última vez a Courage, de Carolina del Norte, y Dames, que entrenó al Chicago Red Stars, han sido bien documentadas en los medios de comunicación. Las acusaciones contra Holly, que fue destituido abruptamente como entrenador de Racing Louisville FC el año pasado sin apenas dar explicaciones, no se habían hecho públicas antes.

Holly habló con los investigadores y negó algunas, pero no todas, de las afirmaciones hechas contra él. A través de su abogado, Dames se negó a hablar con los investigadores. Riley aceptó dar respuestas por escrito, pero nunca lo hizo.

Riley y Dames no respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes. Holly se negó a hacer comentarios.

Holly coaccionó sexualmente a una jugadora, según el informe, invitándola a su casa para lo que dijo que era una sesión para ver el video del partido. En lugar de ello, mostró a la jugadora pornografía y se masturbó delante de ella. En otra ocasión, según el informe, después de volver a llamar a la jugadora con el pretexto de ver el video del partido, Holly le manoseó los genitales y los pechos cada vez que la película mostraba que cometía un error.

Christy Holly, preparador de Racing Louisville, se habría sobrepasado con alguna de sus dirigidas al observar un video futbolístico, y otro de índole pornográfica; además, fue objetado por maltrato en su función. Joe Robbins/ISI Photos - Getty Images North America

Mientras entrenaba en la liga femenina años antes, según el informe, Holly recibió quejas de abuso verbal y maltrato y mantuvo una relación con una jugadora “que provocó un ambiente tóxico en el equipo”. Sin embargo, apenas se investigó su pasado cuando pasó de un trabajo a otro.

El informe descubrió que Riley “aprovechó su posición” como entrenador para coaccionar al menos a tres jugadoras para que mantuvieran relaciones sexuales mientras trabajaba anteriormente en otra liga de fútbol femenino, y dijo que los investigadores recibieron “informes creíbles de mala conducta sexual con otras jugadoras” que no se detallaron en el informe final.

Dames, entrenador de fútbol juvenil durante mucho tiempo, fomentó un “ambiente de equipo sexualizado” que incluía hablar con las jugadoras jóvenes sobre su vida sexual, según el informe. Ese ambiente “cruzó la línea de las relaciones sexuales” en múltiples casos, que según el informe “pueden haber comenzado después de la edad de consentimiento”. Dames también gritaba y menospreciaba a los jugadores, y bromeaba sobre la edad de consentimiento para la actividad sexual.

En los casos de los tres entrenadores, según el informe, la liga femenina y los directivos de US Soccer, así como los propietarios y ejecutivos de los equipos, fueron informados en repetidas ocasiones de las denuncias de conducta inapropiada, pero en gran medida no hicieron nada para abordarlas o evitar que se produjeran en otros lugares.

Se presentaron acusaciones de mala conducta sexual contra Riley cada año desde 2015 hasta 2021, por ejemplo, y una encuesta anónima de jugadores en 2014 también identificó a Riley, entonces entrenador de las Portland Thorns, como verbalmente abusivo y sexista. Los resultados de la encuesta fueron vistos por los funcionarios de US Soccer y de la liga, y la información se distribuyó al propietario de las Thorns, Merritt Paulson.

Paul Riley rechazó algunas acusaciones hechas contra él; otras quedaron sin contestación por parte del preparador de North Carolina Courage. Lewis Gettier/ISI Photos - Getty Images North America

En 2015, después de que las Thorns realizaran una investigación, Riley fue despedida. Pero el equipo dijo públicamente que había decidido no prorrogar su contrato, y Riley no fue sancionado. Cuando fue contratado por otro equipo meses después, nadie de la liga o de la federación -que en ese momento dirigía y financiaba efectivamente la liga- proporcionó a su nuevo equipo ninguna de las quejas o información utilizadas para justificar su despido por parte de las Thorns.

Las jugadoras también se quejaron de Dames durante años, comenzando en 2014, cuando le dijeron a Sunil Gulati, entonces presidente de US Soccer, y a Jill Ellis, entonces seleccionadora nacional femenina, que Dames había creado un ambiente de trabajo hostil con el Chicago Red Stars, según el informe. Dames también fue calificado de abusivo por sus jugadores en encuestas anónimas, y en 2018 fue investigado después de que otro destacado jugador se quejara. Sin embargo, aunque una investigación de US Soccer sobre ese caso corroboró muchas de las quejas, el informe no se distribuyó en toda la organización ni a la liga o al Red Stars, y Dames no fue disciplinado.

Los que no colaboran

Además de detallar el comportamiento de varios entrenadores destacados y la inacción de otros, el informe también tomó nota de las personas y organizaciones que no se mostraron dispuestas a colaborar o que intentaron activamente obstaculizar la investigación, incluso cuando algunas dijeron públicamente que estaban cooperando.

Jeff Plush, que fue el comisionado de la liga femenina de 2015 y 2017 y ahora es el jefe de USA Curling, no respondió a los investigadores, según el informe. Dan Flynn, el director ejecutivo retirado de US Soccer, sólo respondió a preguntas escritas y no quiso sentarse para una entrevista.

Los Thorns, por su parte, “interfirieron en nuestro acceso a los testigos relevantes y plantearon argumentos legales engañosos” para impedir la investigación, según el informe. El Racing Louisville F.C. se negó a proporcionar documentos sobre el mandato de Holly, y dijo a los investigadores que los empleados actuales y antiguos no podían hablar de él debido a los acuerdos de no divulgación y no descrédito que el equipo había firmado con Holly cuando fue despedido.

Chicago Red Stars también retrasó la presentación de documentos durante meses.

Las noticias no han sido positivas en este caso en el fútbol femenino, pero por otro lado la acciones consecuentes son un paso para desterrar conductas inapropiadas contra las jugadoras, un inicio de camino de esperanza.

Rectificar los problemas señalados en el informe será difícil. El fútbol en Estados Unidos está gestionado por una serie de organizaciones –federaciones, ligas profesionales, clubes juveniles y organizaciones estatales de fútbol– que tienen una autoridad superpuesta, una red enmarañada que, según el informe, puede haber desempeñado un papel en la desatención de las denuncias de comportamiento abusivo.

Y es posible que las revelaciones no hayan terminado. Todavía no se ha completado una investigación conjunta de la liga femenina y su asociación de jugadoras, y el informe tampoco investigó el fútbol juvenil, aunque dejó claro que los investigadores creen que los abusos también son frecuentes allí.

“Las raíces de los abusos en el fútbol femenino son profundas y no se eliminarán sólo con una reforma de la NWSL”, escribieron los investigadores.

Kevin Draper