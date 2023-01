Escándalo en Francia, Real Madrid se suma al repudio y exige “una rectificación inmediata” del presidente de la Federación a Zinedine Zidane

escuchar

El escándalo que se desató en Francia luego de las fuertes declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol del país galo, Noël Le Graët, contra Zinedine Zidane sumó un nuevo capítulo. Ocurre que Real Madrid, en donde Zizou fue multicampeón como futbolista y DT, realizó un comunicado oficial en el que “lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas” por el directivo francés, al tiempo que remarca que el exmediocampistas “Es una de las más grandes leyendas del deporte mundial”.

En ese mismo texto, publicado y difundido en sus redes sociales, exige “una rectificación inmediata”, en el que destaca que Zizou “representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador”.

La institución blanca no tuvo piedad con Le Graët y sus declaraciones, las cuales considera “impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace sobre nuestro capitán, Karim Benzemá actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos”.

Un día después de confirmar la continuidad de Didier Deschamps al frente de Les Bleus, Noël Le Graët hizo fuertes declaraciones sobre los rumores que acercaban a Zidane a ser su sucesor. Y las frases utilizadas por la máxima autoridad de la Federación de Fútbol de Francia provocaron una fuerte reacción masiva en su contra.

“A Zinedine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono”, respondió cuando en radio RMC le preguntaron si el campeón del mundo con Francia en el Mundial 98 era la opción número 1 para reemplazar a Deschamps. Y agregó: “¿Para decirle qué, ‘hola señor, no se preocupe, busque otro club porque acabo de alcanzar un acuerdo con Didier’?”.

💥 Noël Le Graët se lâche sur Zidane dans Bartoli Time sur RMC : "Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier." pic.twitter.com/odyOBSQpHF — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2023

Y todavía fue más allá al reconocer: “Él siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, y no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks”.

Lejos de retroceder en su embate contra la figura de Zidane, Le Graët también disparó: “¿Zidane a Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... Hagan un programa especial para que encuentre un club o una selección”.

Como era de esperar, las frases sobre Zidane generaron un fuerte repudio de futbolistas y ex futbolistas e incluso de la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, que escribió en Twitter: “Otras declaraciones desubicadas con el plus esta vez de una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un ‘presidente’ de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Disculpas por este exceso de palabras sobre Zinedine Zidane, por favor”.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

El comunicado oficial del Real Madrid:

El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial.

Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campéon del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador.

Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos.

