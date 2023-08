Escándalo en Inter de Brasil antes de la revancha con River por la Copa Libertadores: empujones e insultos de la figura del equipo

escuchar

Inter de Porto Alegre , el rival de River en los octavos de final de la Copa Libertadores (tras el 2-1 en el Monumental, el martes próximo será el desquite en el estadio Beira-Río), empató 2-2 con Corinthians, por la 18a fecha del campeonato brasileño. El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet , que reservó a los titulares para el desafío ante el conjunto millonario, recién pudo igualar en el noveno minuto de descuento del segundo tiempo cuando jugaba con 10 futbolistas por la expulsión del uruguayo Carlos de Pena. Claro que más allá del resultado agónico, la atención estuvo puesta fuera de la cancha, con una fuerte reacción del delantero Enner Valencia , una de las figuras, que discutió e intercambió empujones con un compañero y con un ayudante del entrenador argentino.

Enner Valencia se fue muy molesto del partido de Inter vs. Corinthians con su compañero Luiz Adriano

El doble incidente que protagonizó Valencia (autor del gol de Inter en el estadio de River) fue anoche en Porto Alegre. El delantero ecuatoriano ingresó faltando apenas dos minutos para el final del encuentro, primero protagonizó una discusión con Luiz Adriano (a quién asistió para que marcara el empate definitivo) y luego, cuando se marchaba al vestuario, tuvo un encontronazo con Magrão, que en mayo asumió como gerente deportivo del club y tiene vínculo directo con Coudet.

Empujones y discusión

¿PROBLEMAS EN EL INTER ANTES DE LA VUELTA CONTRA RIVER? Enner Valencia se peleó con Luiz Adriano y antes de irse al vestuario, empujó a Magrao, el coordinador técnico del equipo que dirige el Chacho Coudet. 🔥



📹 @pedroliveira_e pic.twitter.com/lrHY4dEpf9 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 6, 2023

Pese a la asociación de gol, los dos delanteros, Valencia y Adriano, protagonizaron un fuerte cruce de reclamos dentro de la cancha. Y luego el mal clima se prolongó con Magrão, que le dijo algo a Valencia, éste volvió sobre sus pasos, reaccionó, lo empujó y debió ser separado por otros integrantes del cuerpo técnico. Inter no está teniendo un buen rendimiento en el Brasileirão: de hecho, con el empate ante Corinthians quedó en la décima posición, con 24 puntos (Botafogo, el líder, tiene 43 unidades). ¿Cómo puede influir esta tensa situación en el trascendente partido del martes? Es difícil saberlo, pero Coudet, tras el partido, enfrentó los micrófonos y le restó importancia a la pelea.

La palabra de Coudet

"DISCUTIERON SOBRE UNA JUGADA EN EL PARTIDO... PERO DESPUÉS SE DIERON UN ABRAZO EN EL VESTUARIO." El Chacho Coudet se expresó sobre la PICANTE reacción de Enner Valencia con Luiz Adriano y Magrao... ¿ánimos caldeados en Inter? pic.twitter.com/QVgUvSoEMm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2023

“La verdad es que no sé qué es lo que pasó. Yo ya estaba en el vestuario. Lo único que te puedo contar es que discutieron sobre una jugada del partido Enner y Luiz. Pero después se dieron un abrazo en el vestuario, así que fue una discusión de fútbol. No puedo hablar más de algo que no vi, no puedo hablar de algo que no sé qué pasó”, expresó Coudet, que asumió en Inter hace muy pocos días. Su debut fue el 23 del mes pasado, en el empate sin goles frente a Bragantino. Ahora tiene como gran objetivo que Inter elimine a River y se clasifique para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Valencia y Milton Casco, en una escena del partido de la semana pasada entre River e Inter de Porto Alegre, en el Monumental Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Valencia, goleador de la selección de Ecuador en el Mundial de Qatar, se sumó al Colorado en junio pasado luego de su paso por Fenerbahçe de Turquía. Delantero picante y rápido, es una de las figuras del conjunto de Porto Alegre. River ya lo padeció durante el primer partido por la Copa, el martes pasado, en Núñez. Sobre el final del primer tiempo, tras un centro desde la izquierda de Patrick, Valencia anotó el primer gol del partido cabeceando en forma cruzada y llenando de preocupación a los hinchas millonarios. Luego, en el segundo tiempo, los dirigidos por Martín Demichelis pudieron reaccionar y dar vuelta el resultado con dos apariciones estupendas de Pablo Solari.

El próximo martes, desde las 21, River e Inter se enfrentarán en el desquite, en Porto Alegre, buscando un lugar en los cuartos de final (ante el ganador del cruce entre Bolívar de Bolivia y Atlético Panaraense de Brasil; en la ida, en la altura de La Paz, triunfaron los locales por 3-1). Habrá que ver cómo juega esta situación protagonizada por Valencia y otros compañeros en la interna del grupo.

Resumen del agónico empate de Inter

LA NACION