Escándalo en México entre la selección y los clubes: “El que no se presente quedará fuera de la Copa del Mundo”

La mecha la encendió Amaury Vergara, dueño de Chivas. El hombre golpeó la mesa y intimó a sus futbolistas que no se reporten con la selección mexicana y de inmediato se integren a la concentración del Rebaño en Verde Valle, donde el argentino Gabriel Milito prepara los cuartos de final de vuelta del torneo Clausura. La decisión contradice claramente la orden de la selección azteca, que llamó a los futbolistas convocados para una concentración este mismo miércoles, con el fin de prepararse para tres partidos amistosos previos al Mundial.

Comunicado de la selección de México

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Austalia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el técnico Javier Aguirre”, comienza el comunicado oficial. Y sigue: “Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

Jesús Gallardo, aquí enfrentando a Lionel Messi, recibió permiso de la selección para jugar este miércoles con Toluca; ello generó el enojo de los otros clubes

El mensaje llegó en medio de una polémica generada por el propietario de Chivas, Amaury Vergara. Ello, debido a que Aguirre sí les dio permiso a los futbolistas de Toluca Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar esta noche el partido de vuelta de la Champions Cup frente a Los Angeles FC. “El acuerdo que habían hecho los dueños era que los convocados de los clubes de la Liga Mx jugaran hasta la Jornada 17 y hasta las semifinales de ida del torneo internacional, situación que no se respetó al darle permiso a los Diablos Rojos”, informa el sitio mexicano Milenio.

Amaury Vergara, propietario de Chivas de Guadalajara, junto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA @amaury_vergara

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, tuiteó enojado el propietario de Chivas.

Si se concreta la amenaza, clubes como América o Cruz Azul podrían seguir el mismo camino. El escándalo ya está en marcha.

México integrará el Grupo A de la Copa del Mundo. Disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica, el 11 de junio. El 18 de junio se medirá con Corea del Sur y el 24 lo hará con República Checa.