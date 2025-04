Escándalo en San Lorenzo: una cámara oculta filmó al presidente Marcelo Moretti recibiendo fajos de dólares

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, fue acusado de recibir una coima de 25 mil dólares a cambio de que un futbolista juvenil fuera fichado por el club. Canal 9 difundió este lunes un informe en el que, mediante una cámara oculta, se ve al máximo dirigente del Ciclón recibiendo la suma de US$ 25 mil -primero 20 mil y luego el resto- de parte de la madre del chico. Desde el entorno del dirigente aseguraron a LA NACION que “la historia es otra” y que el caso “quedará en manos de abogados”.

“Yo te pongo 25 mil, pero al chico fichámelo”, dice la madre del joven deportista, cuyo nombre fue resguardado. Además, se observa cómo tanto la señora como Moretti hablan de la situación del chico en el club: desde su emoción por sus primeros días en la institución hasta su evolución en las prácticas, la foto grupal y los entrenamientos. En dos filmaciones distintas emitidas por el informe de Canal 9 se ve cómo Moretti se guarda primero un fajo de US$ 20 mil y luego otro de US$ 5 mil. En el primer caso, la señora que lo entrega le pregunta incluso por qué no cuenta el dinero. En el segundo, le recuerda al directivo que en la primera entrega había algunos “billetes oxidados”.

Otro mmento de la cámara oculta a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, presentada por Canal 9 Captura de video

De acuerdo con la información difundida, la tratativa se habría realizado con el aval de Néstor Ortigoza, por entonces coordinador de todo el fútbol amateur del club, y quien arribó a la comisión directiva de la mano de Moretti. El exmediocampista central y capitán del Ciclón fue eyectado de su cargo por el presidente hace unos meses, pero mantiene su puesto como vocal. Según Telenueve Denuncia, el programa del 9 que presenta el periodista Tomás Méndez, el caso difundido habría ocurrido en mayo del año pasado. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Méndez aclaró que no subieron nada en esa red porque “esta noche se completará el informe”.

De acuerdo con el programa, el primer diálogo entre el presidente y la mujer ocurrió así:

Madre del futbolista: —Los chicos me dijeron, o no se quién, algo de 25.000 dólares.

Moretti: —Sí, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente...

Madre del futbolista: —No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?

Moretti: —25 mil.

Madre del futbolista: —Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?

Moretti: —Y la idea es que estén antes para yo...

Madre del futbolista: —Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo.

Marcelo Moretti, en la cámara oculta difundida por Canal 9 Captura de video

Hay más intercambios entre la madre del futbolista y el presidente, ahora grabados por una cámara oculta que tiene una tercera persona. La mujer y Moretti se encuentran para una reunión, que también incluye a Francisco Sánchez Gamino, funcionario público y director de Estudios para el Desarrollo Nacional, que depende de la Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos. Allí se produce la primera entrega de US$ 20 mil y el pedido de la madre del joven futbolista para que Moretti los cuente. Pero el empresario opta por guardarlos en el bolsillo derecho de su saco.

Hay una segunda reunión en la que se completa el pago. Y el siguiente diálogo:

Madre del futbolista: —Bueno, acá está lo que faltaba. Revisalos porque el otro día hubo unos oxidados y no se qué...

Moretti: —Está bien, yo confío...

El informe completo de Canal 9

Moretti Recibe Dólares De Una Mujer

