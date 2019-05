Juan Tejera, jugador de Estudiantes de Río Cuarto Crédito: La Voz del Interior

Según un audio que hizo público el programa periodístico ADN, que emite C5N, un futbolista de Estudiantes de Río Cuarto dijo que el ascenso de su equipo a la B Nacional , que se concretó el domingo pasado, estuvo arreglado.

Siempre según ese audio, que fue promocionado como una comunicación telefónica pero no fue tal, la voz del futbolista que habla es de Juan Tejera, el uruguayo de 35 años e integrante del plantel del conjunto cordobés.

El testimonio es elocuente, y dice: "Cuando vine acá el presidente me dijo: 'Vení que vamos a ascender, está todo hablado, este año ascendemos nosotros'. Yo pensé que íbamos a ganar por el fútbol y el equipo que teníamos. Pero pasando los partidos empezaron los árbitros a cobrar a favor de nosotros. Cosas que nada que ver. Cualquier falta o algo era a favor de nosotros. Hoy (por el domingo) el penal creo que no fue. El otro día contra Ramallo allá, o a Alvarado acá que le echaron a tres jugadores, cobró todo para nosotros. Y así siempre teníamos un penal a favor o los árbitros los metían para adentro. Por eso te digo estaba todo arreglado el ascenso éste. Fue todo pago. No fue algo luchado. Acá estaban todos arreglados los árbitros. De visitante o de local ganábamos sí o sí. Por eso te digo que estaba todo arreglado el ascenso éste, porque dicen que al presidente le debían un favor del año pasado, que no ascendió".

El presidente de Estudiantes de Río Cuarto es Alicio Dagatti, conocido como El Rey de la Carne. Según publicó el portal Mundo D, de la Voz del Interior, autoridades del club le exigieron al futbolista que aclare sus dichos y que se haga cargo de semejante denuncia.

En tanto, Estudiantes de Río Cuarto emitió un comunicado oficial en que se rechazaron las afirmaciones del defensor:

"La Asociación Atlética Estudiantes desea expresar a sus socios en particular y al mundo futbolero en general, su posición, respecto de las afirmaciones vertidas en un audio difundido en un programa de televisión de un jugador llegado hace 4 meses a la institución:

1- Rechazamos tales afirmaciones por falsas, injuriantes y descalificatorias.

2- Observamos además, que las mismas, son enmarcadas dentro de una dialéctica política, de la cual nuestra Institución no se siente parte.

3- La base del actual plantel y el cuerpo técnico, llevan casi 3 años y medio trabajando juntos en este proyecto de Ascenso. Todo los sacrificios, aportes, esfuerzos y colaboraciones de gran cantidad de profesionales, trabajadores y dirigentes, no pueden ni deben ser puestos en tela de juicio por estas descalificantes declaraciones.

4- En defensa de la honorabilidad de nuestra institución, están a la vista todos y cada uno de los días de trabajo, los testigos de los mismos y de sus logros que son los mismos socio. Pero quizás nuestra mayor alegato, sea el hecho de que nuestro propio Club es quien promueve la filmación completa y la difusión de todos los partidos, en especial aquellos que se juegan de visitante. Muchas veces siendo el único registro fílmico existente, el promovido por la propia institución.

5- Lamentamos entonces, profundamente, que se intente manchar un legítimo logro. Nos ofende y nos enoja. Razón por la cual expresamos nuestro pensamiento en este comunicado. También sabemos que las calumnias siempre regresan a quienes las lanzan.

Estimados socios y simpatizantes, tengan la plena certeza, que ni aún esta triste circunstancia, nos apartará del trabajo cotidiano y de los rectos objetivos que guían nuestra labor en el Club.

La del domingo no fue al única polémica del reducido del Argentino A. Por la segunda fecha del pentagonal, el conjunto de Río Cuarto le dio vuelta el partido a Alvarado con un gol muy protestado por los de Mar del Plata. Según el reporte del diario La Capital, de la ciudad Feliz, "Cuando se jugaban 42', el árbitro Lucas Novelli Sanz cobró una insólita falta para el equipo local en campo visitante (se observó claramente que era infracción favorable al elenco marplatense). Y de ese tiro libre llegó el segundo gol de Bruno Sepúlveda para poner el 2 a 1."

Además, hace dos días, el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich presentó su renuncia a la presidencia de Sarmiento de Resistencia, como consecuencia de no haber logrado el ascenso y denunciando en su escrito que la terna arbitral del partido disputado en Río Cuarto, encabezada por Sebastián Mastrángelo, en el triunfo de Estudiantes por 2 a 0, "conspiró contra el fair play tan pregonado y que muy poco se practica."

También hubo escándalo en el partido que Estudiantes le ganó a San Jorge, donde el técnico del verde, Víctor Nazareno Godoy, hizo durísimas declaraciones contra su colega de Estudiantes, Marcelo Vázquez, luego de otro arbitraje polémico, esta vez a cargo de Adrián Franklin. "Lo tuve de ayudante de campo a este muchacho y estaba acostumbrado a hacer esta clase de cosas. Siempre guardaba en los bolsillos junto con los dirigentes de cada club donde le tocaba trabajar y era destinado para los árbitros", acusó.