Vivir en Aruba, ver fútbol de ascenso argentino y no pagar, el nuevo permitido de la AFA rica

Claudio Tapia hizo cuentas frente a los dirigentes de los clubes de ascenso. Y se sabe que cuando de números se trata, sobre todo en categorías necesitadas y con menos recursos ordinarios, los dirigentes escuchan el resultado final, no tanto el procedimiento. Aquel martes 10 de febrero, al anunciarles que los partidos de sus equipos ya no se televisarían por las pantallas de siempre, Tapia proyectó que si dos millones de personas pagaran 5 mil pesos para ver las transmisiones, recaudarían una fortuna. Nadie reparó en que ese número de abonados llega casi al total que aseguran reunir las cadenas que televisan la primera división. Pero en este caso la red de contención, la aseguradora de los fondos, es la propia AFA con sus ingresos multimillonarios.

Un comentario que se escucha en dirigentes involucrados en la materia es el siguiente: “Hay que jugársela”. La AFA recupera la potestad de un producto propio y tiene la posibilidad de atender las novedades del mercado. Aunque más allá de la pata comercial, la medida se explica en materia de relaciones. El anuncio trajo a la memoria la histórica ruptura de contrato de derechos televisivos que en 2009 dio nacimiento al Fútbol Para Todos. En comparación, obviamente no existe apoyo gubernamental ni un desembolso de millones por parte del Estado para transmitir los partidos. Pero hay un punto en común: el rival de aquella AFA y de esta fue el Grupo Clarín.

Una de las imágenes que se ven en la web de LPF Play Captura de Video

Existe una certeza desde la que parte negativamente esta historia: nadie pagó lo que la AFA quería. El fútbol de ascenso no interesó. Los dirigentes se defienden asegurando que los empresarios que podían estar interesados no quisieron entorpecer las negociaciones con Clarín. Ante la falta de otras posibilidades, Tapia y compañía decidieron que los partidos se vean por la plataforma LPF Play, originalmente llamada así por las siglas de la Liga Profesional de Fútbol (el nombre del torneo de primera) y reorientada luego a las de La Pasión del Fútbol. Allí ya podían verse los encuentros de reserva y fútbol femenino. Rápidamente se dijo que pronto los hinchas tendrían que pagar un abono para ver el ascenso. Hoy ya se contempla la posibilidad de que sea en el mediano plazo, incluso luego de que se potencie la plataforma con material de la selección argentina.

En la industria existe el concepto de OTT, las iniciales de Over The Top (en inglés, “por encima”), que refiere a que no depende de los canales convencionales para transmitir contenido. Mariano Elizondo fue el presidente de la Superliga hasta 2020; conocedor del negocio como pocos en el país, considera que “las principales ligas y asociaciones tienen su OTT, aunque por ahora no tanto para transmitir directamente sus competencias. Así sucede, por ejemplo, con la Premier, la Liga española y la Bundesliga. Sí muestran intimidad, historias y lo que lo rodea a los partidos”. En su comunicado, la AFA se atribuyó quedar alineada “con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA o la mismísima NFL”. Quedó dicho, difundir no es transmitir competencias en vivo.

San Miguel vs. Central Norte fue el primer partido de la Primera Nacional del año: se anunció como el puntapié de una "nueva era" Captura de Video

Hasta fines de 2025, la plataforma LPF Play tenía 630 mil suscriptos. Este año, a partir de un cambio técnico, comenzaron de cero. Aun así, en caso de recuperar aquella base, nadie puede asegurar cuántos pasarían a ser clientes pagos, más allá de tratarse de un monto mensual bajo. “El problema es cuando se les pide la tarjeta de crédito”, dice un empresario de los tantos que todavía no aseguran hacia dónde se moverá el negocio. En todo caso, vale hacer el intento, aunque exista un posible problema a futuro: si no tuviera éxito el modelo de abonados, sería difícil luego pedirle una cifra alta a un próximo comprador de derechos.

La experiencia del primer fin de semana dejó números que tendrán que aumentar, aunque suenan interesantes para un debut. LPF Play comunicó que 230 mil personas accedieron a la plataforma, que uno de los partidos tuvo un pico de 45 mil espectadores (la victoria de Colón sobre Deportivo Madryn) y que detectaron ingresos desde cien países (aseguran que ingresó por lo menos una persona en Burkina Faso, en Aruba y en Andorra). Ante las quejas de señales que se interrumpían, los responsables responden que fueron sólo dos partidos los que tuvieron verdaderos problemas técnicos (San Martín de Tucumán-Patronato y San Telmo-Ferro). Y que se trató del debut, claro.

Desde la AFA suelen sugerirles a los dirigentes que realicen posteos de agradecimiento en las redes de sus clubes ante cada medida fuera de lo común. Todos saben que los socios responderán con críticas. Que sobrevolarán los términos de moda. Aun así, lo piden; aun así, lo hicieron también en este caso.

Pablo Moyano intercambió plaquetas con el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia, en la inauguración de la tribuna “Cabecera Norte”, donde Villa Dálmine venció por 2 a 0 a Camioneros. El partido, como todos los del ascenso, se vio en LFP Play @infocamioneros

Está claro que por ahora la AFA absorberá los gastos. Los 36 clubes de la B Nacional cobrarán 65 millones de pesos por mes; los 22 de la B Metropolitana, 20 millones y los 66 que se cuentan entre la C y el Federal A, 12 millones cada uno. El total supera los 3500 millones de pesos mensuales, a los que hay que sumarles los costos de producción a cargo de La Corte. De la misma forma que lo económico no es el objetivo principal para un empresario que compra un medio de comunicación, hoy la monetización de las transmisiones de ascenso también es un tema secundario, sobre todo si la selección de Messi sigue siendo una mina de oro. A la AFA le sobra dinero. Tanto que todavía quedan demasiadas preguntas sobre el destino de transferencias bancarias en los últimos años. Parte de ese sobrante seguramente pueda servir de sostén para lo que los dirigentes imaginan como una revolución y que sólo el mercado dirá si es posible.