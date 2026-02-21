La ejecución de un penal que se frenó en el último paso, terminó en tiro libre y dejó en evidencia un error arbitral

Un episodio tan extraño como didáctico alteró el empate 1-1 entre Rochdale y Scunthorpe United por la National League (Quinta División de Inglaterra). Emmanuel Dieseruvwe, delantero del conjunto local, inició la carrera para ejecutar un penal, se detuvo por completo antes de impactar el balón y se alejó sin tocarlo. El árbitro Darren Drysdale sorprendió a todos: sancionó tiro libre indirecto para el rival, abriendo el debate y generando polémica. La pregunta surgió en el estadio y fuera de él: ¿Qué dice el reglamento?

La secuencia, que sucedió durante la fecha 17 el pasado martes 17 de febrero, generó desconcierto inmediato en el equipo local. El juez dio la señal. El atacante avanzó hacia el punto penal, pero, en el momento decisivo, se frenó en seco. Pasó por encima de la pelota y abandonó la acción. No hubo remate. Aun así, el árbitro invalidó la ejecución y otorgó la reanudación al equipo defensor.

A la luz de la Regla 14, la decisión no se ajustó al procedimiento previsto. El reglamento es claro y específico. En el apartado de “Infracciones y sanciones” establece que constituye infracción “amagar para patear el balón una vez que el pateador ha completado la carrera (se permite amagar en la carrera); el árbitro amonesta al pateador”. La norma distingue con claridad entre el amague durante la carrera, que es válido, y la finta final una vez concluida esa carrera, que es conducta antideportiva.

Así fue la acción

Penal anulado y tiro libre para el rival en Inglaterra

Sin embargo, la consecuencia reglamentaria no es automática ni técnica en el sentido aplicado en este caso. El propio texto indica que, si el ejecutor incurre en infracción y el balón no entra en la portería, el árbitro debe detener el juego y reanudar con tiro libre indirecto. Pero esa previsión parte de una ejecución efectivamente realizada, es decir, de un balón puesto en juego. La misma Regla 14 señala que “el balón está en juego cuando es pateado y se mueve claramente”. Aquí eso no ocurrió.

Además, el reglamento contempla que, una vez señalada la ejecución, si el tiro no se realiza conforme a lo establecido, el árbitro podrá adoptar medidas disciplinarias antes de volver a dar la señal. El eje está en la conducta del jugador y en el restablecimiento del procedimiento. En este caso, correspondía amonestar a Dieseruvwe por el último amague y ordenar la ejecución del penal, no transformar la acción en un tiro libre indirecto sin que el balón hubiera entrado en juego. En ese punto radica la diferencia sustancial que convierte este episodio en un caso de estudio arbitral.

El error adquiere mayor dimensión si se observa el resultado final. El empate le resta dramatismo inmediato a la jugada, pero no atenúa su impacto en la tabla. Para Rochdale, líder del campeonato y en plena pelea por el título y el ascenso, cada punto tiene un peso específico distinto.

El árbitro Darren Drysdale marcó tiro libre para proseguir el juego tras el amague y no ejecución del penal Captura

Jimmy McNulty, entrenador de Rochdale, expresó su desconcierto. “Nunca había visto nada parecido a lo que ocurrió. Así que me quedé desconcertado por los acontecimientos del equipo arbitral”, afirmó. Luego detalló su diálogo con el juez: “Le dije que creo que debería tener el orden completamente bajo control antes incluso de pitar para que nuestro jugador realizara la acción. No creo que, mientras Manny corre para lanzar un penal, él deba salir corriendo gritando y haciendo gestos”.

El técnico añadió un elemento más a la polémica. “El árbitro dijo que le pareció que Manny detuvo su acción, lo cual, según me han dicho, es un tiro libre indirecto para el oponente. Manny dice que el árbitro gritó algo que le hizo pensar que tenía que esperar. Cree que los gritos provenían de él. Así que pasa corriendo junto al balón y se prepara para volver a actuar. El árbitro marcó un tiro indirecto”, relató.

A la equivocación en la implementación del reglamento por parte del árbitro se le suma otro antecedente negativo. El propio Drysdale, en 2021, se vio envuelto en un episodio disciplinario tras un cruce con un futbolista de Ipswich Town y tuvo que ofrecer disculpas públicas luego. Aquella situación derivó en una investigación por mala conducta. Este nuevo fallo vuelve a colocar su actuación bajo la lupa.

🚜 Darren Drysdale charged with improper conduct after squaring up to @IpswichTown's Alan Judge.



🏌️‍♂️ Happy Gilmore makes a comeback after 25 years!



⌚ Sky Sports News 60 second round up | @TAGHeuer pic.twitter.com/AZGmlOf2vt — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 17, 2021

Como dato de color, la historia tuvo un giro rápido. Días después, nuevamente por la National League, Dieseruvwe volvió a ejecutar un penal y esta vez convirtió con normalidad y marcó, además de su doblete, la victoria 3-0 sobre Woking este sábado. Sin frenos ni confusión, el delantero resolvió desde los once metros y cerró, al menos en el plano deportivo, una semana marcada por una decisión que no se ajustó al reglamento vigente por parte del árbitro. Del lado del club, ya quedó en algo anecdótico e incluso para bromear en redes.