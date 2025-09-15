Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono

La selección argentina Sub 20 disputará el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre. Según quedó diagramado en el sorteo, integra el Grupo D junto a Cuba, rival del debut, Australia e Italia, subcampeón de la última edición realizada en la Argentina. De cara al certamen ecuménico, el DT Diego Placente debe convocar a 21 futbolistas y todo parece indicar que entre ellos no estarán las principales figuras elegibles: Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

El problema de siempre: los clubes no quieren ceder a sus jugadores para un torneo juvenil a sabiendas de que no es obligatorio. Sin importar que, muchas veces, los propios protagonistas hagan fuerza para poder estar. Los dueños de sus pases lo consideran un riesgo, aún a pesar de que se trate de una Copa del Mundo. Pasó con decenas de estrellas a lo largo de la historia y el antecedente más reciente pertenece al Mundial de 2023, cuando se quedaron afuera Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Nico Paz.

Para este año, Mastantuono, flamante refuerzo de Real Madrid, será el gran ausente. “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, afirmó Xabi Alonso, DT del Merengue. Lo mismo ocurre con el ‘Diablito’, según confirmó Simon Rolfes, director deportivo de Bayer Leverkusen, club en el que el ex River está a préstamo desde Manchester City. “Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, sentenció.

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, dos de los juveniles que forman parte del futuro de la selección argentina @Argentina

Además, Valentín Carboni, cedido en Genoa desde Inter de Milán, se ilusiona con estar, pero debe esperar la aprobación de Patrick Vieira, entrenador del equipo italiano. De los que juegan en Europa, los dos que más chances tienen de formar parte de la lista de convocados son Julio Soler, lateral izquierdo con poco rodaje en Bournemouth, y Alejo Sarco, de Bayer Leverkusen, una fija en los microciclos de preparación previos a la Copa del Mundo.

En cuanto a los que se desempeñan en el fútbol local, los únicos que están en duda son los que juegan en River, Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y Lanús, debido a que dichos clubes están en plena competencia internacional (el Millonario, el Fortín, la Academia y el Pincha en la Libertadores, y el Granate en la Sudamericana). Por este motivo, peligra la presencia de Ian Subiabre y Santiago Lencina (River). Maher Carrizo (Vélez) y Dylan Aquino (Lanús).

Maher Carrizo es una de las piezas clave de la selección argentina Sub 20, pero aún no se sabe si irá al Mundial Ariana Cubillos - AP

Fixture de la selección argentina en el grupo D

Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupos Mundial Sub 20 2025