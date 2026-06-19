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Escocia vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo C se disputará a las 19 horas en el Boston Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este viernes 19 de junio
Las selecciones se enfrentarán este viernes 19 de junio

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de ambos en el certamen, ya que un resultado positivo podría dejar a cualquiera de los dos equipos con un pie en la siguiente instancia, dependiendo de lo que ocurra en el otro encuentro de la zona.

Grupo C

El momento de los equipos

Escocia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Haití en su debut. Por el contrario, Marruecos afronta el duelo tras igualar 1-1 frente a Brasil en la primera jornada, buscando ahora sumar de a tres para posicionarse en el grupo.

El futbolista de Marruecos Achraf Hakimi se ejercita durante una sesión de entrenamiento antes del partido contra Escocia del Grupo C del Mundial
El futbolista de Marruecos Achraf Hakimi se ejercita durante una sesión de entrenamiento antes del partido contra Escocia del Grupo C del MundialMartin Meissner - AP

Hora, TV y dónde ver online Escocia vs. Maruecos

El partido entre Escocia y Marruecos podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+, Disney+ Premium y Flow (Canal 109), desde las 19 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Escocia y Marruecos.

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