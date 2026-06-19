Escocia vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo C se disputará a las 19 horas en el Boston Stadium; todos los detalles del encuentro
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de ambos en el certamen, ya que un resultado positivo podría dejar a cualquiera de los dos equipos con un pie en la siguiente instancia, dependiendo de lo que ocurra en el otro encuentro de la zona.
Grupo C
El momento de los equipos
Escocia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Haití en su debut. Por el contrario, Marruecos afronta el duelo tras igualar 1-1 frente a Brasil en la primera jornada, buscando ahora sumar de a tres para posicionarse en el grupo.
Hora, TV y dónde ver online Escocia vs. Maruecos
El partido entre Escocia y Marruecos podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+, Disney+ Premium y Flow (Canal 109), desde las 19 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Escocia y Marruecos.
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