España - Noruega, por las eliminatorias europeas: a sus 32 años, Joselu convirtió un doblete en lo que fue también la presentación del DT Luis de la Fuente

En vísperas de su debut ante Noruega, cuando al nuevo director técnico de la selección española Luis de la Fuente le preguntaron sobre la ausencia del imparable Erling Haaland por lesión, dio una respuesta brutalmente honesta, sonrisa de por medio: “Si yo te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana, y tú dijeras que me crees, mentimos los dos”. Su estilo descontracturado para responder generó adeptos y disidentes por igual, por lo que era importante transmitir buenas sensaciones en su estreno, que daría comienzo a la campaña para entrar en la Eurocopa 2024.

La Roja tardó muy poco tiempo en hacerse con el control del encuentro, manteniendo un apabullante 93% de la posesión durante los primeros 15 minutos y encontrando el primer gol a los 13, cuando Dani Olmo interrumpió la trayectoria de un centro de Alejandro Balde ante un conjunto nórdico que no podía encontrar la más mínima reacción. Pero luego España sacó el pie del acelerador, lo que le otorgó a los visitantes cada vez más confianza y una mayor cantidad de oportunidades que no pudo concretar. Hasta que apareció Joselu.

El gol de Dani Olmo que abrió el partido para España

A nueve minutos del final, De la Fuente eligió sacar a Álvaro Morata para introducir a un delantero que hizo su debut con la campeona del mundo en 2010 a dos días de cumplir 33 años, el segundo más longevo en conseguirlo detrás del legendario Ferenc Puskas en 1961. Nacido en Stuttgart, su carrera había sido poco espectacular, iniciándose en Celta, y luego teniendo pasos de pocas luces por Real Madrid, su Alemania natal y la Premier League, pero fue a su regreso a España con Alavés y Espanyol que comenzó por fin a destacar, acumulando 12 conquistas en 22 partidos de Liga con el conjunto catalán esta temporada.

Esa forma, así como sus cualidades de “9″ puro que no abundan en el fútbol español, fue la que llevó al nuevo seleccionador a otorgarle una oportunidad al veterano atacante. Y vaya si la aprovechó: llevaba solo dos minutos sobre el campo de juego cuando tiró un desmarque dentro del área y cabeceó un centro preciso de Fabián Ruiz al lado contrario del arquero Orjan Nyland, que solo pudo observar cómo la pelota se metía lentamente al lado de su palo derecho para un 2-0 que transmitió mucha más tranquilidad al encuentro.

El primer gol de Joselu, a dos minutos de entrar

Pero el impacto del debutante no terminaría ahí. Luego de un robo de Yeremy Pino en tres cuartos de cancha, el delantero comenzó la jugada de ataque con un gran taco para Rodri, y el volante de Manchester City tocó para Mikel Oyarzábal sobre la izquierda. Mientras el extremo se acomodaba para sacar el tiro, Joselu ya se había preparado para buscar el rebote, y cuando Nyland contuvo el tiro del jugador de Real Sociedad fue él quien capitalizó sobre esa pelota suelta, rematando de zurda para firmar el 3-0 final... a cuatro minutos de ingresar al césped por primera vez con la camiseta roja.

El segundo gol de Joselu en un debut perfecto

En líneas generales, hubo aspectos del debut de De la Fuente que no fueron del todo convincentes, pero la entrada de Joselu fue su gran acierto. Y así lo reflejó el propio entrenador, con cálidos elogios posteriores: “Celebro mucho el debut de Joselu. Es un trabajo que es mérito suyo, trabaja muy bien en su club”, destacó el ex DT del sub-21 español. “Tiene una confianza fantástica, celebro poder contar con él y tener el comportamiento y la actitud que ha tenido al salir, los minutos que ha salido. Es una suerte poder contar con este tipo de futbolistas”. Con este rendimiento, el ex Stoke City y Newcastle espera poder hacerse un lugar entre los titulares para el segundo partido eliminatorio, frente a Escocia el martes.

El resumen del triunfo de España en la presentación de Luis de la Fuente

La mirada del DT

Luis de la Fuente dijo que “desde la victoria se trabaja mejor”, en referencia a los tres puntos para iniciar con buen pie la etapa de clasificación para la Eurocopa 2024, un triunfo que da base y confianza a su nuevo proyecto. ”Hay que seguir creciendo. Estoy muy contento, en cuatro días se ha empezado a ver cómo utilizamos mecanismos. Empiezan a verse situaciones que estamos trabajando. Este equipo puede dar mucho más, iremos mejorando en todos los aspectos”, dijo en rueda de prensa, declaraciones reproducidas por la agencia DPA.

El entrenador afirmó: ”Pretendo sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Es muy importante la actitud con la que sale el futbolista. No sé si es plan B, C o lo que sea. Las sustituciones están para eso, para que aporten algo que falta al equipo. Es una virtud que sean capaces de darle un toque diferente, leer el partido y aportar”. El técnico riojano reconoció así el buen resultado de los cambios, como también Yeremi y Oyarzabal fueron “determinantes” o un Dani Ceballos que abrió el centro del campo. “Es sacar rendimiento a una plantilla. Cada uno tiene sus características. Una plantilla muy versátil”, insistió.

”Llevamos cuatro días trabajando juntos. Los resultados hay que ganarlos. Hay que dar valor a cualquier tipo de victoria. En este caso ante un rival muy duro. Hemos ido entendiendo el partido, de menos a más, con la sensación de equipo que hemos dado”, dijo.Por otro lado, De la Fuente reconoció que no fue un partido brillante pero el triunfo ayuda a trabajar con tranquilidad, pensando ya en el duelo contra Escocia el martes. “Desde la victoria se recupera uno mejor, se trabaja mejor y se corrigen cosas de mejor manera. Estoy muy tranquilo, sé que no me voy a equivocar con estos jugadores”, comentó. ”Nos ha costado mucho generar juego en el primer tiempo. Queríamos jugar entre líneas, con Aspas, pero luego hay un equipo enfrente que contrarresta todo. En el segundo tiempo ha salido bien con otras características. Estoy muy feliz, me he sentido como un debutante. Podemos conseguir grandes éxitos. No ha sido un partido sublime, pero bien jugado y nos da tranquilidad para seguir trabajando en el futuro”. El primer paso de la nueva España de De la Fuente está dado.

