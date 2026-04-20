Rosario Central festejó en el último suspiro: un gol a los 101 minutos para vencer a Sarmiento

Parecía que, una vez más, Rosario Central iba a terminar frustrado el domingo, con un empate en casa con sabor a derrota. Pero, empujado por sus miles de hinchas, con el corazón de un Ángel Di María que jugó poco más de 20 minutos, el Canalla no se rindió y encontró su premio en la agonía de la noche, en el undécimo minuto de descuento de un segundo tiempo muy accidentado, repleto de interrupciones.

Vaya si lo merecía Central, que terminó la noche con 22 tiros al arco del Verde. Pero casi paga con la igualdad unos cuantos errores propios. Con este triunfo, el Canalla se sube al cuarto puesto de la zona B, con 24 puntos y un triunfo en los últimos cuatro partidos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava marchan undécimos en el grupo, con 16 unidades y a tres de la zona de clasificación, pero casi sin margen por delante.

Mucha lucha entre Seyral y Velez Juan Jose Garcia

La primera llegada clara de la noche en Arroyito llegó a los 28 minutos del primer tiempo, con un centro atrás desde la derecha de Mauricio Martínez para que el delantero Junior Marabel empuje al gol, pero no pudo debido a un cierre providencial del defensor Ignacio Ovando, que se jugó el cuerpo para despejar a los pies del paraguayo.

Un rato después vino la primera oportunidad para el local, con un pase filtrado de Vicente Pizarro para Pol Fernández, que se adentró en el área y definió bajo, pero sin poder superar al arquero Javier Burrai.

Sarmiento no pareció escuchar la alarma y enseguida llegó la apertura, luego de una gran asistencia de taco de Pol Fernández dentro del área para desairar a dos defensores rivales dentro del área y asistir a Alejo Véliz, cuyo disparo bajo entró por el poste izquierdo de Burrai, que no alcanzó a achicar a tiempo.

La asistencia de lujo de Pol Fernández

Rosario Central no se conformó con el 1-0 y fue por más. Estuvo muy cerca cuando promediaba la segunda parte, con un remate desde el borde del área del lateral Emanuel Coronel que fue despejado por el experimentado arquero de Sarmiento sobre su poste izquierdo.

Pero, en su única llegada, Sarmiento alcanzó la igualdad de manera inesperada. A los 31 minutos, Jonatan Gómez se filtró en el área rival por el costado derecho y sacó un disparo al primer palo, que llevaba muy poca potencia pero sorprendentemente se le coló al arquero Jeremías Ledesma. Un error que dejaba todo igualado.

La celebración de Alejo Veliz Juan Jose Garcia

Para entonces, Ángel Di María, recién recuperado de una dolencia, ya llevaba unos minutos en el terreno de juego. Angelito estuvo cerca de anotar con un tiro cruzado que se fue muy cerca, a los 40 minutos del segundo tiempo.

Hubo un largo rato de demora por atención médica a Pizarro. El mediocampista chileno iba a ser, justamente, el protagonista del gol del triunfo del local, ya en el undécimo minuto de descuento: Pizarro tomó un rebote largo que dio Burrai, y sacó un disparo bajo, que rozó en el defensor Juan Insaurralde y terminó entrando bajo por el palo derecho. Gol, locura, desahogo y emoción. Lo celebró con ganas el Canalla.

En la próxima fecha, el elenco que conduce Jorge Almirón deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 24 , mientras que el “Verdolaga” será local frente a Tigre, el sábado 25.