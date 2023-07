España sufrió una dura goleada por 4 a 0 ante Japón por el Mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda

escuchar

Japón le dio a España una lección de fútbol efectivo y veloz con una goleada de 4-0, este lunes en Wellington, un resultado que permitió a las asiáticas ganar su grupo en el Mundial femenino. Las dos selecciones ya estaban clasificadas por el Grupo C y el resultado solo definió que en octavos de final Japón enfrentará a Noruega, mientras que España lo hará con Suiza, las dos clasificadas por el Grupo A.

Japón abrió la cuenta al minuto 12 gracias a una veloz réplica de Hinata Miyazawa y amplió al 29 por medio de Riko Ueki, tras una fulminante combinación con Miyazawa. El tercero fue más de lo mismo: jugada rápida que sorprendió a la zaga española y remate de Miyazawa al minuto 40, mientras que el 4-0 fue una incursión personal de Mina Tanaka al 82 que las ibéricas no atinaron a frenar. El partido se disputó en una noche helada en el Estadio Regional de Wellington con cerca de dos tercios de su capacidad. Para el partido del 5 de agosto contra Suiza por octavos de final, el técnico español Jorge Vilda garantizó una “actitud distinta” de sus jugadoras.

“Más unido que nunca”

“El equipo va a estar más unido que nunca, la frustración, la rabia que sienten la van a usar para el próximo partido y eso es lo que necesitamos frente a Suiza”, declaró Vilda en conferencia de prensa tras la derrota. España planteó su conocido fútbol de toque del balón con el que acostumbra a dominar a sus contrincantes. Solo que esta vez se topó con un rival impecable en el orden defensivo y fulminante en las jugadas rápidas. Aitana Bonmatí ofició de conductora de la orquesta española, repartiendo balones entre sus compañeras que tocaban y tocaban en busca de un resquicio que no aparecía.

Japón quebró por primera vez las lineas españolas con un servicio profundo desde la izquierda de Jun Endo que la atacante Miyazawa convirtió en gol, una fórmula que se repitió con pequeñas variantes a lo largo del partido. Antes y después de los goles japoneses, el dominio territorial y control de la pelota eran de España, pero el peligro real surgía cuando las niponas se apoderaban del balón y lo lanzaban en profundidad en busca de sus veloces atacantes.

El orden defensivo japonés probó ser un desafío supremo para España, que venía de ganar holgadamente a Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0) en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ikeda recordó que su equipo no concedió goles en sus tres partidos por la fase de grupos del Mundial y anticipó que espera mantenerlo cuando Japón se mida el 5 de agosto a Noruega. Las dirigidas por Vilda intentaron sin éxito explotar la habilidad de Alexia Putellas y la velocidad de Salma Paralluelo para resquebrajar el solido esquema japonés. España aumentó las revoluciones en el segundo tiempo, con un mejor control de las delanteras japoneses y más intensidad en la búsqueda del gol. Pero el tiempo pasó y nunca aparecieron las grietas en el bloque defensivo japonés.

España había arrancado con dos triunfos, pero se encontró con los contraataques letales de Japón John Cowpland - AP

“Una montaña rusa”

La futbolista española Alba Redondo comentó este lunes que “el fútbol es una montaña rusa” y que por ese motivo “a veces estás arriba y a veces estás abajo”, en alusión a la derrota. ”Sobre todo pedimos paciencia. El fútbol es una montaña rusa, a veces estás arriba y a veces estás abajo”, declaró la delantera de la ‘Roja’ a los micrófonos de Radio Marca, después de sufrir ese abultado resultado en el Sky Stadium de Wellington ”Ha sido un golpe muy duro. Sabíamos cómo era Japón, nosotras estábamos muy concentradas, pero estos equipos ya sabíamos cómo nos iban a hacer daño y nos han tomado por la espalda. Nos han hecho un contraataque perfecto y el partido salió de su lado. Pero solo queda mirar errores y corregir para que no vuelva a pasar en el siguiente partido”, añadió Redondo.

Pese al duro revés, la atacante española negó que la estrategia de su rival les haya sorprendido. “Nosotras ya las habíamos estudiado, ya habíamos jugado contra ellas, ya sabíamos lo que venía pasando y para nada nos ha sorprendido”, subrayó al respecto. De todas maneras, Redondo le quitó dramatismo al 4-0 y ya se centró en la siguiente ronda. “Hay un equipo muy competitivo que va a luchar hasta el final y jugadoras emocionadas de poder llevar esta camiseta y de poder luchar para dejar a España lo mejor posible”, recalcó. ”Así que pido, por favor, paciencia. Y esperanza porque nosotras estamos poniendo de nuestra parte para poder aportar nuestro granito de arena y hacer lo mejor posible en los partidos, y confiamos”, concluyó la delantera del Levante UD.

La japonesa Mina Tanaka celebra con sus compañeras el cuarto gol de su equipo en su partido del grupo C del Mundial femenino John Cowpland - AP

Las críticas de los medios españoles

El enviado del diario Marca, de España, analizó la derrota de la selección ibérica: “España se dio un baño de realidad contra Japón. El combinado que dirige Jorge Vilda venía con una inercia tremendamente positiva después de ganar a Zambia y a Costa Rica. Ningún gol en contra y ocho a favor. Un inicio perfecto. Pero, a la primera de cambio, la selección se llevó un correctivo que deja sin argumentos a todos los que pensábamos que este podía ser nuestro Mundial”. Y agregó: “Se echó en falta un o una líder. Alguien que diera una voz, que reuniera al grupo e intentara levantar a la tropa. Con una Alexia que no es Alexia y con un brazalete itinerante entre futbolistas que tienen menos peso que aquellas que no lo portan, el equipo se seguía desmoronando y no tenía soluciones tampoco desde la pizarra. Al descanso se esperaba algo, ya fuera un cambio, dos, tres, cuatro o, incluso, un cambio de actitud. No llegó nada”.

En tanto, el diario As, también de Madrid, comentó: “Japón desmontó a la Selección. Baño de realidad para el equipo de Jorge Vilda, que cierra así la etapa de grupos con una derrota de las que duelen. La Roja cede el liderato y pasa como segunda de grupo. Su rival será Suiza el sábado en Auckland. El plan no salió en ningún momento. El de las nadeshiko, sí: utilizar el contragolpe. Ni la fría noche que acompañaba al partido en el Regional Stadium de Wellington evitó notar que era un partidazo. Una potencia del mundo (Japón, con un Mundial en su pecho) y la Selección, una aspirante a serlo por fin. No había rodado el balón y ya se vieron los problemas de las españolas”.

LA NACION