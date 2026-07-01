España vs. Austria por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre España y Austria correspondiente al Mundial 2026 se disputará este jueves 2 de julio a las 16.00 h en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California. El cotejo, válido por la jornada 4, marcará un nuevo capítulo para ambos seleccionados en la competencia.

El momento de los equipos

España llega a este enfrentamiento con el impulso anímico tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a Uruguay en su compromiso previo. Por su parte, Austria arriba al duelo luego de empatar 3-3 ante Argelia en un partido vibrante y lleno de goles, buscando ahora ajustar detalles defensivos para mejorar su desempeño en el certamen.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta un choque de realidades distintas tras las últimas presentaciones de cada conjunto. Mientras que España llega con la solidez de haber mantenido su arco en cero en la jornada anterior, Austria demostró un gran potencial ofensivo al convertir tres goles, aunque con la necesidad de equilibrar su bloque defensivo.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta instancia es fundamental para ambos combinados con el objetivo de escalar posiciones en la tabla del Mundial 2026. Para España, el triunfo significaría consolidar su buen momento, mientras que para Austria representa la oportunidad clave de recuperar terreno y ganar confianza de cara a lo que resta del torneo.