Mundial 2026, en vivo: Inglaterra quiere mostrarse como serio candidato y la Argentina espera por Cabo Verde
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Beccacece confirmó su salida de Ecuador
Tras la derrota 2-0 ante México y permanecer más de una hora y media con los jugadores en el vestuario del estadio Azteca, Sebastián Beccacece confirmó que no renovará su contrato como DT de Ecuador.
“Los resultados son los que mandan”, dijo, “Hoy toca despedirme de una familia maravillosa. Hemos dado todo(..) Un camino de dos años y medio de no parar de trabajar, entregándonos al máximo, con mucha honestidad y transparencia, y grandes resultados en las Eliminatorias. La vida tiene eso”, lamentó.
México minimizó a Ecuador con juego y carácter y convirtió al estadio Azteca en una fortaleza
La demora de una hora del inicio del partido, por el protocolo de tormenta eléctrica, una espera que México recordará como una de las múltiples anécdotas de una jornada de fiesta. El Tri vapuleó a Ecuador: con el triunfo 2 a 0 sacó pasaje para los octavos de final de la Copa del Mundo, pero también sostuvo su arco invicto en los cuatro partidos y ratificó al estadio Azteca como su fortaleza. Es la tercera vez en la historia que organiza un Mundial y en el gigante de la Ciudad de México, en las citas ecuménicas, nunca perdió: cinco triunfos y dos empates refleja la estadística. Las eliminaciones las sufrió en Toluca, ante Italia, en 1970, y en Monterrey, frente a Alemania, en 1986, en definición por penales.
Otra noche de emociones y con una producción futbolística que alimenta la ilusión. Con individualidades destacadas, pero con movimientos colectivos que descubren la tarea del seleccionador Javier Aguirre. México hizo una preparación a conciencia y rompió el hechizo de 40 años sin vencer en un mata-mata en un Mundial. El domingo, ante el ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo, pretenderá nutrir las cifras, la estadística. Será la última función en el Azteca, porque desde los cuartos de final todas las series se disputarán en estadios de Estados Unidos.
La agenda de la TV del miércoles: siguen los 16avos de final del Mundial y el tenis en Wimbledon
- 13 Inglaterra vs. Congo. Paramount +, DSports (1610), Flow (109)
- 17 Bélgica vs. Senegal. Paramount +, DSports (1610), Flow (109)
- 21 Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina. Paramount +, DSports (1610), TvC Sports
México vs. Ecuador: los golazos de Quiñones y Jiménez que levantaron a la multitud en el estadio Azteca
En el encuentro que cierra la jornada mundialista del lunes, México necesitaba un golpe de jerarquía para abrir el partido frente a Ecuador y la encontró en una obra monumental de Julián Quiñones. Roberto Alvarado filtró un pase en profundidad y el atacante hizo el resto: arrancó por el sector izquierdo, recorrió casi 35 metros con la pelota dominada y, cuando encontró el espacio, sacó un bombazo inatajable. El remate salió potente, casi al ángulo, y desató la explosión mexicana en el estadio Azteca, después de una acción construida a pura velocidad.
El mensaje de "Chiqui" Tapia desde Kansas
Desde Kansas City, un saludo y un gran abrazo, de corazón, para todo el pueblo argentino 🇦🇷👋🏻🤍 pic.twitter.com/O1ahKWdTDc— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 1, 2026
El mensaje de Alejandro Domínguez a Ecuador antes de su cruce con México
¡Vamos, Ecuador! A seguir Creyendo en Grande. Cuando una selección sudamericana sale a la cancha, jugamos todos pic.twitter.com/uXNt1tctJ7— Alejandro Domínguez (@agdws) July 1, 2026
El partido entre México y Ecuador se reprogramó una hora
El partido se ha retrasado una hora.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) July 1, 2026
¡Vamos Ecuador!
Erling Haaland marcó el gol de la clasificación de Noruega y quedó a uno de Lionel Messi en la tabla de goleadores
Erling Haaland volvió a hacer lo que mejor sabe: decidir un partido. Cuando el empate frente a Costa de Marfil parecía llevar la serie al alargue, apareció a los 86 minutos para empujar el 2-1 y clasificar a Noruega a los octavos de final del Mundial. El tanto no solo mantuvo vivo el sueño de su selección: también le permitió alcanzar los 60 goles en apenas 53 partidos internacionales, llegar a cinco conquistas en el torneo —tan solo una menos que Lionel Messi, líder de la tabla de artilleros— y seguir agrandando un legado que ya lo convirtió hace tiempo en el máximo goleador de la historia de su país.
Durante buena parte del encuentro disputado en Dallas, el delantero de Manchester City estuvo lejos de su mejor versión. Remató cuatro veces, apenas dos de esos intentos fueron al arco y tuvo escasa incidencia en el desarrollo del juego. Sin embargo, volvió a confirmar una virtud reservada para los grandes centrodelanteros: incluso en una tarde discreta, aparece cuando el equipo más lo necesita.
La clasificación parecía complicarse después del empate de Amad Diallo, pero a cuatro minutos del final llegó la acción decisiva. Patrick Berg desbordó por la derecha y envió un pase rasante al corazón del área. Haaland atacó el espacio y empujó la pelota casi debajo del arco, que entró con algo de suspenso, para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo de todo el seleccionado noruego.
El gol tuvo un valor que fue mucho más allá del resultado. Con esa conquista, Haaland llegó a los 60 tantos con la camiseta de Noruega en apenas 53 presentaciones, un registro que refleja una eficacia extraordinaria: tiene más goles que partidos con su selección. Como referencia de esa dimensión, Kylian Mbappé también suma 60 conquistas internacionales, aunque necesitó 101 encuentros para alcanzar esa cifra. Si lo comparamos con leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el número 7 necesitó 130 partidos para marcar 60 goles con Portugal y el 10 necesitó 122 para alcanzar esa cifra con Argentina. Ningún futbolista había llegado tan rápido a semejante marca con una selección.
Su presente tampoco admite demasiadas discusiones. Acumula goles en sus últimos 13 partidos oficiales con Noruega, una racha en la que convirtió 25 veces. Además, el seleccionado escandinavo ganó los últimos 16 encuentros en los que Haaland marcó al menos un tanto. En este Mundial ya suma cinco conquistas, solo detrás de Messi en la tabla de goleadores, y una asistencia.
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