Mundial 2026, en vivo: Inglaterra quiere mostrarse como serio candidato y la Argentina espera por Cabo Verde

La demora de una hora del inicio del partido, por el protocolo de tormenta eléctrica, una espera que México recordará como una de las múltiples anécdotas de una jornada de fiesta. El Tri vapuleó a Ecuador: con el triunfo 2 a 0 sacó pasaje para los octavos de final de la Copa del Mundo, pero también sostuvo su arco invicto en los cuatro partidos y ratificó al estadio Azteca como su fortaleza. Es la tercera vez en la historia que organiza un Mundial y en el gigante de la Ciudad de México, en las citas ecuménicas, nunca perdió: cinco triunfos y dos empates refleja la estadística. Las eliminaciones las sufrió en Toluca, ante Italia, en 1970, y en Monterrey, frente a Alemania, en 1986, en definición por penales.

Otra noche de emociones y con una producción futbolística que alimenta la ilusión. Con individualidades destacadas, pero con movimientos colectivos que descubren la tarea del seleccionador Javier Aguirre. México hizo una preparación a conciencia y rompió el hechizo de 40 años sin vencer en un mata-mata en un Mundial. El domingo, ante el ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo, pretenderá nutrir las cifras, la estadística. Será la última función en el Azteca, porque desde los cuartos de final todas las series se disputarán en estadios de Estados Unidos.