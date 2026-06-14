España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se medien en un duelo España y Cabo Verde en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre España y Cabo Verde correspondiente al grupo H del Mundial 2026 se disputará este lunes 15 de junio a las 13.00 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.
El momento de los equipos
El seleccionado español inicia su camino en el certamen mundialista buscando consolidar su idea de juego desde la primera jornada, mientras que el conjunto de Cabo Verde llega a este compromiso con la expectativa de dar el golpe en su debut en el grupo H.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos llegan a esta instancia con estadísticas que comienzan desde cero en el presente Mundial 2026. Al tratarse de un enfrentamiento en la jornada inicial, el rendimiento previo en sus respectivas confederaciones será el factor determinante para calibrar las fuerzas de cada plantel en el campo de juego de Atlanta.
Lo que está en juego
El resultado de este cruce es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo H. Sumar de a tres en el debut es un paso clave para comenzar a perfilar la clasificación a la siguiente fase, permitiendo encarar los compromisos restantes con mayor tranquilidad y margen de error dentro de la competencia.
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