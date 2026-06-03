LA NACION

España vs. Irak, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

España recibe a Irak en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 16.00 h en el estadio ABANCA-Riazor, situado en la ciudad de La Coruña.

El momento de los equipos

España llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Egipto en su última presentación. Por su parte, Irak arriba con el envión anímico que le otorgó su reciente victoria por 1-0 ante Andorra.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados se miden con realidades contrapuestas respecto a sus resultados inmediatos: mientras que el equipo español buscará reencontrarse con el gol tras su último empate, el conjunto iraquí intentará mantener la solidez defensiva que le permitió ganar y conservar su arco en cero en el duelo ante Andorra.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para que ambos combinados ajusten piezas y evalúen rendimientos individuales de cara a sus futuros desafíos competitivos en la temporada 2025.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026
    1

    A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

  2. Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
    2

    Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

  3. La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones
    3

    La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones

  4. Un ex árbitro inglés develó cuánto les podrían pagar a sus colegas durante el próximo Mundial
    4

    El exárbitro Mark Clattenburg contó cuánto podrían cobrar sus colegas en el próximo Mundial