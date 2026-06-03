España vs. Irak, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 16.00 h en el estadio ABANCA-Riazor, situado en la ciudad de La Coruña.

El momento de los equipos

España llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Egipto en su última presentación. Por su parte, Irak arriba con el envión anímico que le otorgó su reciente victoria por 1-0 ante Andorra.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados se miden con realidades contrapuestas respecto a sus resultados inmediatos: mientras que el equipo español buscará reencontrarse con el gol tras su último empate, el conjunto iraquí intentará mantener la solidez defensiva que le permitió ganar y conservar su arco en cero en el duelo ante Andorra.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para que ambos combinados ajusten piezas y evalúen rendimientos individuales de cara a sus futuros desafíos competitivos en la temporada 2025.