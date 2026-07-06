19+7=26: el insólito cálculo matemático sobre Messi y la cuarta copa del mundo que ilusiona a toda la Argentina

La selección argentina está a horas de disputar un nuevo cruce de octavos de final en un Mundial, por lo que la expectativa del público se encuentra a flor de piel y hay mucha ilusión con la posibilidad de conseguir la cuarta estrella. En este caso, apareció una increíble coincidencia numérica que no hace más que incentivar a que la gente crea en la chance de que Lionel Messi levante la Copa del Mundo por segunda vez.

El nivel de Lionel Messi es el principal impulsor de la ilusión argentina de fútbol FIFA

Todo comenzó con una publicación viral del usuario @Alarconn77 en X, donde compartió una foto del momento en el que Messi ingresa ante México para jugar los últimos minutos de los 90 reglamentarios y descubrió un dato sensacional. “Entra el 19 y sale el 7, con el formato Yankee sería el día 19 de julio, o sea, el día de la final”, aseguró, con lo que hizo referencia a la salida de Javier Saviola. Y es que esto es verdad, ya que ese domingo se confirmará al campeón del Mundial 2026.

Pero eso no es lo único, sino que al sumar los dorsales de los delanteros, es decir 19+7, da 26, el año del presente Mundial. Al mismo tiempo, señaló que ese día fue el 24 de junio de 2006, el primer cumpleaños del rosarino con la selección mayor, además que “en ese año Italia consiguió su cuarta copa del mundo”. Por este motivo, concluyó la publicación con la siguiente pregunta: “¿Y si sí?”.

La llamativa coincidencia numérica de Messi en el Mundial 2006 Captura X (@Alarconn77)

Casualmente, aquel triunfo de Argentina por 2-1 ante México tuvo varias presencias que se repetirán en el partido de octavos de final ante Egipto, ya que además de Messi hubo varios futbolistas que se mantienen en la selección. Así son los casos de Lionel Scaloni, Roberto Ayala y Pablo Aimar, quienes integran el cuerpo técnico que ganó todo y formó la famosa Scaloneta.

Cuándo y dónde jugará Argentina ante Egipto

Los caminos de Argentina y Egipto volverán a cruzarse luego de más de 18 años de espera, un recorrido que los lleva a encontrarse en los octavos de final del Mundial 2026. En esta ocasión, el encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en Atlanta, Estados Unidos. Además, el partido será el martes 7 de julio a las 13:00 hrs, es decir el penúltimo enfrentamiento de la actual instancia de la Copa del Mundo.

El Mercedes-Benz Stadium será la sede para el Argentina vs. Egipto de los octavos de final Nicolò Campo - Getty Images

Quien avance a cuartos de final se enfrentará con el ganador del cruce entre Colombia y Suiza, un nuevo duelo entre CONMEBOL y UEFA en el Mundial 2026. El más reciente fue Brasil ante Noruega, lo que terminó con una épica clasificación de los europeos tras el doblete de Erling Haaland.

Por el lado del historial, Argentina y Egipto apenas tienen dos enfrentamientos oficiales, y uno de ellos es anterior a la primera Copa del Mundo. El 6 de junio de 1928, la selección sudamericana derrotó a la africana por 6-0 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Para encontrar el segundo y último partido, hay que viajar hasta el 26 de marzo de 2008, cuando los dirigidos por Alfio Basile se llevaron una nueva victoria por 2-0.