La FIFA rechazó el recurso de Bélgica y Folarin Balogun podrá jugar hoy para Estados Unidos

La comisión de apelación de la FIFA rechazó este lunes el recurso belga contra la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun a jugar este lunes por los octavos de final pese a que había sido sancionado con una tarjeta roja el anterior partido.

“La Federación Belga de Fútbol (URBSFA) no está legitimada para interponer un recurso contra esta decisión, al no ser parte en el procedimiento”, indicó la entidad en un comunicado.

El árbitro brasileño Raphael Claus expulsa al delantero estadounidense Folarin Balogun Julio Cortez - AP

Previamente la asociación belga, había impugnado “la elegibilidad del futbolista para el partido ante Estados Unidos”.

A apenas unas horas del Bélgica-Estados Unidos, que se juega a las 21 (hora argentina) en Seattle, los belgas aún pueden recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte alegando el perjuicio que les causa la decisión de la FIFA, pero el tiempo apremia.

“Imaginemos que el TAS emita una decisión después del partido, dentro de las 48 horas que tiene concedidas, y que invalide la decisión de la FIFA. La federación estadounidense, en el supuesto de que gane el partido esta noche, correría el riesgo de perder por abandono”, explicó Sébastien Ledure, abogado especialista en derecho deportivo, en diálogo con la cadena de televisión RTBF.

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