Este no es el liderazgo de Messi que necesita la selección argentina

Todos los jugadores argentinos (menos Messi) recibiendo el premio y las medallas del tercer puesto

Ni el que canta el himno, ni el que declara en contra de la Conmebol, ni el que prepotea a rivales, ni el que no sube a buscar un premio en señal de protesta. El que se vio en la Copa América de Brasil no es el liderazgo que la selección argentina necesita de Lionel Messi .

Lo que hizo el capitán argentino a los 37 minutos del primer tiempo, con el partido 2-0 a favor del equipo de Lionel Scaloni, fue un acto muy poco inteligente; ir a buscar a un adversario (Medel) que él mismo sabe que puede reaccionar mal y empeorar las cosas. Hubo provocación de Messi y después terminó enredado en la reacción del exBoca. ¿Qué necesidad tenía Messi de generar una situación extrafutbolística en un encuentro que -encima- la selección tenía controlado por los dos goles que habían marcado Agüero y Dybala en 21 minutos?

El Messi que necesita la Argentina es el que es capaz de sacar rápido un tiro libre para habilitar a su amigo Sergio Agüero y que con una diagonal marque el 1-0 en el partido por el tercer puesto, el que es puede gambetear a cuatro rivales con actitud y dedicación. O el que es capaz de asociarse con Lo Celso y De Paul para generar situaciones de riesgo ante el arco de Arias; o el que mete un pase "pinchado" para dejar de cara al gol a Dybala, por más que su zurdazo se vaya muy cerca del palo derecho del arquero chileno.

Pero en el final, otro papelón: no ir a buscar la medalla del tercer puesto, gesto que sí tuvieron sus 22 compañeros. "No vino porque se siente raro con todo lo que está pasando con la Conmebol", lo defendió Agüero. ¿Y los otros 22 futbolistas argentinos no se sienten mal? Como capitán debería hacer un análisis de su comportamiento y también del balance futbolístico de la Argentina, pero lo hizo a cuentagotas.

El mismo Messi reconoció luego del triunfo ante Venezuela que no estaba haciendo una buena Copa América. Eso puede ser entendible. Hace varios torneos en donde las preguntas se repiten con respecto a Messi: ¿por qué no es el mismo en la selección que en Barcelona? ¿Lo rodean bien, con compañeros que se entiende? ¿O la culpa es de los entrenadores, que no lo blindan con un esquema y estilo de juego que lo potencie? ¿Por qué no logra revertir situaciones durante los 90 minutos cuando un partido lo arranca torcido o sin la lucidez habitual?

Y tras perder ante Brasil, Messi explotó porque reclamó la sanción de dos penales para la Argentina: "Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos. En el torneo hubo manos boludas, foules pelotudos, y nada. Ojalá que la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo", disparó la Pulga. Y agregó: Adentro de la cancha ya nos dimos cuenta de todo. Zambrano con su arbitraje nos faltó el respeto".

Messi volvió a la carga tras el triunfo ante Chile 2-1: "No fui a la premiación por todo un poco. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, estábamos para más. Hicimos tanto como ante Brasil y ante Chile los dos mejores partidos de la Copa. Repito. La corrupción y el arbitraje no permite que la gente disfrute del fútbol y lo arruina un poco. Me voy tranquilo, con la cabeza en alta". Eligió la victimización en lugar de autocrítica. La selección, desde el juego, también deja muchas preguntas en el aire, más allá de los errores dirigenciales y las fallas de los hombres que manejaron el VAR en la Copa América.

Mientras la selección tiene muchas preguntas en el debe: ¿Qué hará la AFA para que la selección vuelva a ser prioridad? ¿Qué decisión tomará Claudio Tapia como presidente de la AFA con respecto al próximo DT de la selección? ¿Por qué Scaloni habla con una soberbia como si hubiera dirigido en 20 clubes de Europa y ganado 10 títulos? ¿Los jugadores que antes estaban enfrentados con Scaloni son los mismos que ahora parecen respaldarlo? Mientras se esperan respuestas para todas estas inquietudes, Messi podrá tener razón en muchos de los cuestionamientos que reclama ante el arbitraje, pero ante Chile armó su propio papelón: primero haciéndose expulsar y luego no siendo solidario con sus compañeros al no ir a recibir el premio por el tercer puesto.