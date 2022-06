Estos son los seis argumentos de Chile para sacar a Ecuador del Mundial

Cuando faltan solo dos días para que FIFA entregue el fallo por cual se expedirá si le da curso a la protesta de Chile por la supuesta mala inclusión de Byron Castillo en el seleccionado de Ecuador y, por ende, descalifica al equipo dirigido por Gustavo Alfaro de la Copa del Mundo, la federación de fútbol del país trasandino (ANFP) calienta el clima y presiona para que la sentencia sea favorable.

El jurista brasileño Eduardo Carlezzo, contratado por la ANFP para armar la estrategia legal del caso, expuso los argumentos con los que considera firmemente que Ecuador será excluido del Mundial de Qatar y que le otorgará esa plaza a Chile, aunque explicó que el poco tiempo que queda para el inicio del torneo le juega en contra. “Sería escandaloso si FIFA no considera toda esta carga. Llevo 20 años, representando casi mil casos en FIFA y pocas veces vi una carga probatoria tan grande. Es mucha cosa. No tengo dudas que tendríamos una decisión favorable a Chile si no estuvieran los grupos sorteados, si esto fuera en enero. Pero pensando en la situación actual, con entradas vendidas, paquetes de viaje, la decisión más fácil es mantener todo como está”, señaló el letrado.

El abogado brasileño Eduardo Carlezzo es quien lleva adelante la causa de la asociación chilena (ANFP)

Carlezzo hizo hincapié en que FIFA no citó a declarar Castillo, el principal implicado en el hecho: “Aparentemente no habrá investigación específica al jugador. Él tiene que hablar, es el principal testigo, principal involucrado, me preocupa que FIFA no lo haya llamado aunque sea a una audiencia virtual. Debería dar explicaciones. Me preocupa que no se haya convocado”. Además, cree que Ecuador no tiene demasiadas pruebas para corroborar que Castillo no nació en Colombia. ”Ecuador solo tiene el habeas dato. Seamos claros. No sé qué más pudo aportar al Federación al proceso. Antes de eso, todos los directivos hablaban de que el habeas data legitimó al jugador. Hay que pensar. Mira todo lo que llevamos a FIFA y ellos llevan algo que desde mi punto de vista es bastante discutible. No puede ser. Por eso enfatizo: si es decisión técnica, se tiene que dar a favor de Chile”.

El abogado brasileño que representa a la @ANFPChile Eduardo Carlezzo -en la demanda ante #FIFA por el caso Byron Castillo- abrió el paraguas si las cosas no serían favorables a los araucanos; dejando "todo como está" ⤵️ pic.twitter.com/3L77npni1o — Peloteros Ecuador (@EcPeloteros) June 8, 2022

En palabras del abogado del ANFP, estos son los seis argumentos de Chile para sacar a Ecuador del mundial:

“Ese documento para mí es importantísimo y es impresionante lo que hemos conseguido: presento por primera vez el certificado de bautismo de Bayron Javier en Tumaco. 1 de julio de 2022. Ese documento tiene fecha de 25 de noviembre de 1996″.

”Acá está el certificado de matrimonio de los padres. Se puede ver que Olga y Harrison se casaron en Tumaco, vivieron en Tumaco, que el jugador nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco”.

”Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier. En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene. Tiene una hermana”.

”Hay una diferencia de fecha de nacimiento. El colombiano nació el 95 y el ecuatoriano el 98. ¿Este documento colombiano es falso? De ninguna manera. Nosotros estamos llevando este tema con toda la preocupación posible y hemos investigado a fondo absolutamente todo. El certificado de nacimiento colombiano está validado por la Registraduría Nacional de Colombia. Cualquiera de ustedes podría comprobar que ese documento es válido. Tenemos un certificado de partida colombiano refrendado por la Registraduría de Colombia y un certificado de partida de Ecuador que el órgano máximo de Ecuador lo rechaza. Ahí queda una pregunta que todos se hacen. ¿Es Bayron o Byron?”.

“El certificado del jugador fue gestado en la provincia del Guayas. Pese a que el nació en el 98, el certificado de partida ingresó en los registros informáticos en 2012. ¿Cómo un certificado de partida demora 14 años para ingresar en el sistema? La respuesta está en las investigaciones que hizo la Fiscalía. Se detuvo a varios funcionarios del Registro Civil por adulteración de documentos. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador. Se conoce eso hace muchos años”.

”No existen las huellas dactilares del jugador Byron Castillo y no sabemos por qué. Eso no es un tema menor cuando se analiza la partida de nacimiento de una persona”.

Byron Castillo, frente a la Argentina Franklin Jacome - Getty Images South America

Dura respuesta desde Ecuador

En Ecuador se mantienen alerta con todos los movimientos generados desde Chile, pero están firmes en su creencia de que nada va a cambiar y que FIFA no dará curso a la denuncia de la ANFP. Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, señaló al diario trasandino La Tercera: “Todo está en la FIFA, el resto sigue siendo un circo. Cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos. Los respetamos todos. Pero lo único importante es lo que resuelva FIFA. El resto es para las redes. Todo está en la denuncia. Si hay algo que no está en la denuncia, entonces no existe en el proceso”.

El caso Castillo

A principios de mayo, la Federación de Fútbol de Chile presentó ante la FIFA una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad” del jugador Byron Castillo, a quien acusan de haber nacido en Colombia. Pero la Federación de Fútbol de Ecuador (FEF) rechazó la denuncia y aseguró que Castillo está “debidamente inscripto en la autoridad legal competente” y cuenta “con toda la documentación nacional en regla”, dijo en un comunicado.

Si la FIFA acoge la denuncia de Chile, Ecuador podría perder los puntos de los partidos en los que jugó Castillo en las eliminatorias sudamericanas, en la que terminó en cuarto lugar y conquistó el último cupo directo de la región al Mundial de Qatar, y su lugar pasaría a manos de Chile, que acabó séptima. “La Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación”, explica la FIFA en su comunicado.

Para la federación chilena, “existen innumerables pruebas” para confirmar que Byron Castillo, quien disputó cinco partidos de las últimas eliminatorias sudamericanas, nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas. Los dirigentes de la ANFP pretenden que Ecuador pierda los puntos de los encuentros eliminatorios que Castillo disputó, ante Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Bolivia.