Mundial Qatar 2022: al final no fue convocado Byron Castillo, el jugador que casi deja a Ecuador fuera de todo

La selección de Ecuador afrontará la Copa del Mundo con una mayoría de futbolistas que formaron parte de su proceso de eliminatorias, pero apostando a un nuevo delantero sin demasiada experiencia internacional, según anunció el equipo en su cuenta de Twitter este lunes. Kevin Rodríguez, un joven jugador de un equipo del ascenso del fútbol ecuatoriano, acompañará en la línea ofensiva a los experimentados Enner Valencia, Michael Estrada y Djorkaeff Reasco, conocido aquí por su participación en Newell’s.

Ecuador está en el Grupo A de la Copa del Mundo junto con Qatar, Senegal y Países Bajos. Su debut será el 20 de noviembre en el partido inaugural frente al anfitrión. Sin embargo, la noticia transcurre por otro lado. Ecuador no citó para el Mundial de Qatar a Byron Castillo, el futbolista cuya nacionalidad disparó la polémica en FIFA, luego de que Chile lo señalara como colombiano y exigiera que se le otorgaran los puntos en los duelos directos entre ambas selecciones durante las últimas Eliminatorias. En el listado presentado por Gustavo Alfaro, el jugador no figura. Y estalló una nueva polémica.

La historia cuenta que el 8 de noviembre pasado, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había fallado en contra de Ecuador en el caso que Chile y Perú habían iniciado sin éxito en la FIFA, pero no dio lugar al pedido de Chile de sacar a Ecuador del Mundial. Es decir: le dio la razón, pero no modificó el escenario. El organismo reconoció errores en la documentación del defensor de 24 años, que actúa en León, de México y por eso decidió imponerle al seleccionado dirigido por Alfaro una multa económica y la quita de tres puntos para las próximas Eliminatorias. Lo que causó un revuelo enorme.

En su controvertida decisión, el TAS sostuvo que la federación de Ecuador (FEF) “es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa, infringiendo el Artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, por tanto, es sancionada conforme al Artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA”. Como consecuencia, se le impuso una quita de 3 puntos para las Eliminatorias del Mundial 2026 y una multa de 100 mil francos suizos.

En septiembre, el defensor se había referido al tema y confesó que, si no fuera por la ayuda de su familia habría dejado el fútbol, ya que estaba harto de todo lo que ocurrió. No se refirió con exactitud a su origen. “Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que exploté y dije no puedo”, le contó a Telemundo.

El fin de semana, Ecuador empató 0-0 frente a Irak en un amistoso, antes de publicar la lista de 26 futbolistas. Y en el encuentro sufrió la baja de Byron Castillo, que se marchó a la media hora de juego luego de haber sido víctima de una infracción.

Según se supo, tiene un esguince leve de tobillo, pero las dudas son tan grandes, que muchos analistas descartan que ese haya sido el motivo de su salida. Días atrás, volvieron a surgir dudas con respecto a su nacionalidad. Al menos, eso fue lo que aseguró el embajador ecuatoriano en Qatar, Pascual Del Cioppo. “Desgraciadamente, Byron Castillo no viene al Mundial. Sería el broche de oro que Byron venga y meta un gol, pero desafortunadamente, la noticia que tenemos es que no viene”, advirtió el representante en la sede de la cita mundial, palabras que causaron mucha sorpresa en el medio local.

Del Cioppo sostuvo que la medida obedece a una decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y no a una determinación del técnico Gustavo Alfaro. “Es una decisión que ha tomado la Federación, lo más seguro, para evitar problemas futuros”, comentó el diplomático.

