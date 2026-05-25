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Estudiantes de La Plata - Independiente Medellín: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Independiente Medellín se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Estudiantes de La Plata viene de perder ante Flamengo por 1-0 mientras que Independiente Medellín llega de ganar ante Cusco por 3-2.

Todo lo que hay que saber

  • Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Estudiantes de La Plata y Independiente Medellín en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Flamengo, Independiente Medellín, Estudiantes de La Plata, Cusco.

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