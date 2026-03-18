Estudiantes de La Plata reaccionó y le ganó a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

En el cierre de la fecha 11 del Torneo Apertura, en un partido áspero en una cancha resbaladiza, Estudiantes de La Plata lo dio vuelta y derrotó por 2-1 a Gimnasia de Mendoza como visitante con dos goles de Tiago Palacios.

El local se puso en ventaja al final del tiempo de descuento de la primera etapa al sacar provecho de un grotesco en la defensa del Pincha. Tras una buena acción colectiva en la última jugada del primer tiempo, la pelota ya estaba perdida para el equipo mendocino. No obstante, llegó una doble falla que derivó en el gol de Agustín Módica, en el único remate hacia los tres palos en los 45 minutos iniciales.

El delantero apareció por detrás de todos para empujarla a la red luego de que Franco Saavedra, que se había caído entre un racimo de rivales, logró tirar igual un centro desde el borde del área chica porque el despeje quedó corto, Mikel Amondarain se tropezó con el balón volviendo para su arco y Eric Meza retrocedió para sacarla y el defensor, que había ido al ataque, otra vez cayendo se la robó y alcanzó a impulsarla al segundo palo para que Módica resuelva, cómodo. Justo cuando se cumplían los dos minutos extra que había dado el árbitro Nazareno Arasa.

El gol de Módica para Gimnasia de Mendoza

En la segunda etapa, Gimnasia quiso defender la ventaja lejos de su arco sin demasiada claridad y Estudiantes intentó encontrar el rumbo para atacar con Edwuin Cetré sumándose al ataque, en medio de enormes imprecisiones de ambos conjuntos. A los 5 minutos, Guido Carrillo exigió al arquero César Rigamonti en la primera llegada concreta del platense en el partido. Un aviso.

En un terreno algo inestable, a los dos les costaba hacer pie. Luciano Paredes cayó solo sobre el césped y debió irse ayudado por el carrito antes del cuarto de hora, tras signos evidentes de mucho dolor. Y de inmediato, Tiago Palacios fabricó una acción individual, enganchó con un giro para ponerse de cara al arco y sacó un zurdazo que viajó directo a la red para el 1-1.

El golazo del empate de Tiago Palacios

¡POR FAVOR TIAGO, ES EL GOLAZO DE LA FECHA! Infernal zurdazo al ángulo de Palacios para el 1-1 de Estudiantes ante Gimnasia (M).



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Era un momento muy delicado para el local. Rigamonti evitó inicialmente el segundo en otro remate de media distancia, Módica se sumó a la lista de lesionados del local y el nerviosismo generó más distracciones. En una de ellas, Palacios quedó solo de frente al arco cuando dos rivales se fijaron en Carrillo, pero el 9 asistió al 10 para su doblete. Y fue el 2-1 para Estudiantes.

Gimnasia respondió con un cabezazo que cayó en el techo de la red. Enseguida, el travesaño salvó al lobo mendocino en un tiro libre de Cetré que llegó a desviar levemente el arquero. Con más ímpetu y lucha que juego, fueron y vinieron, casi sin detenerse en el centro del campo. Y hubo uno y mil centros y pelotazos. Pero el marcador ya no se movió más.

Lo mejor de Gimnasia de Mendoza - Estudiantes de La Plata

Con la victoria, Estudiantes cortó dos derrotas seguidas y saltó al segundo puesto del grupo A, a cuatro puntos del líder Vélez, mientras que Gimnasia de Mendoza sigue perdiendo terreno en medio de su obligación por sumar y escapar de la zona del descenso.