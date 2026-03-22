Estudiantes de Río Cuarto vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
El duelo se disputa en el estadio Candini; transmite TNT Sports
Primera amarilla
Ian Subiabre perdió la pelota y le cometió falta a González. Por la infracción, el atacante del Millonario vio la amarilla. El primero del partido.
River toma el control
Sin embargo, no es profundo. La reciben sus mediocampistas, se juntan con los delanteros, pero Estudiantes espera bien al equipo de Coudet.
No se arma
Ni River ni Estudiantes se hacen dueño del partido. La pelota se pierde en el medio campo, va de un lado hacia el otro y sin jugadas de riesgo. Acuña le cometió infracción a González y se salvó de la amarilla.
¡Se juega!
Estudiantes de Río Cuarto recibe a River en uno de los duelos de la duodécima fecha correspondiente del Torneo Apertura. Nazareno Arasa es el árbitro principal y Salomé Di Iorio está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Estudiantes de Río Cuarto y River ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Mafini, por el lado de los locales, y Martínez Quarta, en el visitante.
ENORME RECIBIMIENTO EN RÍO CUARTO PARA ESTUDIANTES VS. RIVER 💥 #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2026
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Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del estadio de la ciudad de Río Cuarto tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Algunas reformas
Estudiantes de Río Cuarto agregó tribunas tubulares en el Antonio Candini para tener un mayor número de ubicaciones disponibles para el histórico encuentro ante River. De esta manera la capacidad del estadio aumentó en 1.500 espectadores, es decir desde los 12.000 a los 13.500 espectadores.
Cabe destacar que Estudiantes de Río Cuarto solo habilitó la venta de entradas para público local, por lo que no habrá simpatizantes visitantes ni “neutrales”. De todas formas, sí se permitió el expendio de boletos para no socios, aunque con precios que oscilaron entre los 80 mil y 350 mil pesos. Según informó La Voz del Interior, se controlará estrictamente el ingreso para evitar filtraciones.
El historial: vuelven a verse tras 42 años
Será la segunda oportunidad de forma oficial que se midan River y Estudiantes de Río Cuarto. Ambos fueron en el año 1984, por el Torneo Nacional. El 4 de marzo empataron 2-2 en Río Cuarto. Ariel Ramonda anotó los dos goles de los cordobeses y Edgardo Teglia y Eduardo Saporiti marcaron para el Millonario. Además, el 18 de marzo, River derrotó 3 a 2 a Estudiantes en el Monumental. Los goles fueron del Beto Alonso, el Tolo Gallego y Alfredo De los Santos, para los de Buenos Aires, y Vargas Ríos, los dos del León del imperio.
Los titulares del local
Gerardo Acuña, entrenador interino de Estudiantes confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Lastra; Antonini, Mafini, Ojeda y Valenti: Rosané, Romero, Talpone y González; Garnerone y Alanís.
𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 || TITULARES 🆚 @river— A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) March 22, 2026
⚽️#Fecha12 | 𝙇𝙞𝙜𝙖 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙁𝙪𝙩𝙗𝙤𝙡
Estos son los elegidos por Toro Acuña para disputar el encuentro de la fecha doce del torneo apertura de la Liga Profesional de Futbol 2026.#SomosLaCiudad #EstudiantesRC pic.twitter.com/6bGQHgu2wX
River, confirmado
Para visitar a Estudiantes, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi y Ian Subiabre.
📋 Así forma el Millonario esta tarde en Río Cuarto ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/zVpfGlxR6b— River Plate (@RiverPlate) March 22, 2026
Cómo ver online Estudiantes de Río Cuarto - River
El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Estudiantes de Río Cuarto - River
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Coudet, que viene de dos victorias seguidos, buscará seguir con la racha triunfal en su visita al León del imperio, que atraviesa un momento complicado desde lo futbolístico con un triunfo, un empate, ocho caídas y todavía con entrenador interino. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Candini, comenzará a las 17.45, será arbitrado por Nazareno Arasa, y televisado por TNT Sports.
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