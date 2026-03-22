Estudiantes de Río Cuarto vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Estudiantes de Río Cuarto agregó tribunas tubulares en el Antonio Candini para tener un mayor número de ubicaciones disponibles para el histórico encuentro ante River. De esta manera la capacidad del estadio aumentó en 1.500 espectadores, es decir desde los 12.000 a los 13.500 espectadores.

Cabe destacar que Estudiantes de Río Cuarto solo habilitó la venta de entradas para público local, por lo que no habrá simpatizantes visitantes ni “neutrales”. De todas formas, sí se permitió el expendio de boletos para no socios, aunque con precios que oscilaron entre los 80 mil y 350 mil pesos. Según informó La Voz del Interior, se controlará estrictamente el ingreso para evitar filtraciones.