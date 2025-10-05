Estudiantes fue perjudicado ante Barracas Central por los errores de Arasa y el VAR

Cuando hace diez días Estudiantes quedó eliminado con Flamengo por penales en la Copa Libertadores, el mensaje de Eduardo Domínguez minutos después fue sencillo: “Nos queda ese dolor, que va a estar, y lo que hablamos en el vestuario es qué hacemos con ese dolor: esperemos que sea el motor para seguir creciendo, porque si queremos volver a competir el año que viene en la Copa tenemos que ir en busca del título. No hay otra opción, estamos muy lejos por puntos. Nos lo tenemos que proponer. Que pasen el dolor y la bronca y volver a insistir, porque si no tiraríamos la toalla. Y no. Creemos en nuestra fortaleza, y creo que hoy los jugadores lo mostraron. Pero nos queda un sólo torneo y queremos ser protagonistas, pelearlo hasta el final".

El equipo platense intentó ponerse de pie y si no hubiera sido perjudicado por los errores arbitrales ante Barracas Central de este domingo, por la 11° fecha del torneo Clausura, había quedado como líder en soledad de la Zona A. Ahora, luego del 1-1, comparte la cima con otros dos equipos: Unión y... Barracas Central.

Ascacibar, volante de Estudiantes de La Plata, frente a Iván Tapia, de Barracas Central NACHO AMICONI - FOTOBAIRES

De entrada se notó el choque de estilos de los entrenadores. Mientras Rubén Darío Insua replicó su habitual 5-3-2, los dirigidos por Eduardo Domínguez salieron a jugar, en los papeles, con un esquema 4-2-3-1. Sin embargo, en la realidad terminó siendo un planteo mucho más ofensivo. Siendo local, el Pincha tomó la iniciativa con marcadas intenciones ofensivas: dos defensores y el resto... “Todos al ataque”.

Santiago Núñez y Facundo Rodríguez fueron los dos centrales del conjunto platense que, parados a la altura del círculo central, intentaron vigilar todo lo que sucedía si el equipo perdía la pelota. Después, Ascacíbar como volante central, bien abiertos los laterales Román Gómez por la derecha y Arzamendia por la izquierda; Alexis Castro, Medina, Thiago Palacios y Fabricio Pérez como creativos/ofensivos y Guido Carrillo de 9. Ese esquema de 4-2-3-1 terminaba descomponiéndose en un 2-1-4-2-1.

Barracas se replegaba e intentaba salir rápido de contraataque: y así generó una chance clara de gol, tras un desprendimiento de Mater y una apertura para Candia que remató a colocar y la pelota dio en el travesaño. El línea 1 no había sancionado off-side pero si la acción terminaba en la red se debería haber revisado porque el delantero del Guapo parecía en posición adelantada. Pero el plan fue ese, por más que tras el 0-1 Insua metió otro delantero (Bruera) y sacó a un mediocampista (Mater).

Guido Carrillo festeja con Fabricio Pérez el 1-0 de Estudiantes ante Barracas Central en La Plata NACHO AMICONI - FOTOBAIRES

Al minuto siguiente de ese aviso peligroso de Candia, llegó la apertura del marcador: Medina se encomendó a las gambetas (un recurso siempre válido ante defensas cerradas) por los carriles centrales, y un rebote en Jappert le dejó la pelota a Guido Carrillo, que -como todo goleador que lleva la definición en la sangre- no dudó y remató desde afuera del área para poner la pelota junto al palo izquierdo del arquero Ledesma.

La otra chance clara también la había generado con una gambeta de Facundo Pérez por la derecha, el amago y el centro pinchado para el cabezazo de Carrillo que se fue apenas alto. De todas formas, la posesión fue del local en un 60% en la primera etapa, pero sin tampoco generar mucho peligro.

¡MENOS MAL QUE SON LOS CAPITANES! 😅 Tapia y Ascacibar tuvieron un fuerte cruce con agarrones incluídos



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/sQZqTN1P7h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

El partido tenía una historia detrás. Se saben las diferencias entre el presidente Juan Sebastián Verón y las políticas deportivas y decisiones llevadas adelante por Claudio Tapia, máxima autoridad de la AFA. Pero también hubo pica en el campo de juego: Iván Tapia, hijo de Chiqui, agarró del cuello a Ascacibar en un momento en que las discusiones que entregaba el juego fueron subiendo de tono. Para Arasa, no pasó nada.

En el segundo tiempo Barracas Central salió a presionar más arriba y eso generó que Estudiantes no tuviera la salida tan cómoda. Pero la gran polémica se dio a los 3 minutos, con el gol de Candia de cabeza. La acción ofensiva fue muy bien fabricada por Ruiz, a puras gambetas también (para no ser menos de sus colegas del Pincha) y el centro encontró la llegada del lateral Barrios; se da un rebote y, a la floja respuesta de Muslera con su puño, vino el cabezazo goleador de Candia. Pero, segundos antes, se produjo una plancha de Bruera sobre el central Rodríguez. El gol no debió ser convalidado, y lo que más llamó la atención es que José Carreras, desde el VAR, no lo notificó para -aunque sea- una revisión a Nazareno Arasa, el juez principal.

BARRACAS LLEGÓ AL EMPATE ⚽ Muslera no pudo sacarla y Candia apareció de cabeza para poner el 1 a 1 ante Estudiantes, que reclamó una falta previa de Bruera.



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite… pic.twitter.com/PlguEBZ9sA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Arasa amonestó bien a Ascacíbar por una falta sobre Bruera (el delantero le punteó justo la pelota), pero no actuó de la misma manera con Demartini por una entrada sobre Palacios. Tampoco le sacó amarilla a Jappert por meter dos pelotas en el campo de juego con la intención de demorar un lateral ofensivo del local. Sí amonestó bien a Candia por una infracción a Pérez. El que sí vio la amarilla por una acción antideportiva fue Tobio, por tirar una pelota dentro de la cancha. ¿Todo vale para evitar que se juegue? ¿Es el premio a buscar emparejar el torneo para abajo?.

En la segunda etapa casi no se jugó. A los 17 minutos el partido le pedía cambios a Domínguez y el DT hizo tres: Facundo Farías por Castro, Edwin Cetré por Pérez y Meza por Gómez. Los dos primeros, delanteros rápidos y potentes para quebrar la defensa visitante; Meza para aportar frescura ofensiva desde el lateral.

Otro fallo muy cuestionado

A los 22 minutos, otra gran polémica que terminaba en el 2-1 de Estudiantes: tras un centro del lateral Meza, Carrillo asistió de cabeza el zurdazo de arremetida de Palacios que infló la red pero el línea sancionó posición adelantada. ¿Fue? Tanto Carrillo (habilitado por el pie izquierdo de Jappert) y Palacios parecían estar en posición lícita. Después de cuatro minutos de revisión, Arasa marcó posición adelantada (se recuerda que para las sanciones del offside los árbitros principales no revisan las jugadas, esperan el trazado de la tecnología). Pero las líneas del VAR trazadas desde las oficinas de Ezeiza y replicadas por la transmisión no aclararon la situación. Todo lo contrario.

Lo mejor del partido

¿Golazo? Offside

Estudiantes fue un aluvión y Ledesma, que terminó como figura, desvió lo que hubiera sido un gol de taco de Ascacíbar tras un centro desde la izquierda de Medina. A los 40 minutos, Cetré metía un golazo que esta vez sí había sido convalidado por la terna del campo de juego, pero... cuando salió el cambio de frente de derecha a izquierda de Palacios el colombiano estaba adelantado. El tanto esta vez fue bien invalidado por el VAR.

Ascacibar, un guerrero incansable, tuvo el festejo de la victoria llegando desde atrás al punto penal y con un cabezazo que dio en el palo derecho de Ledesma. Y el arquero se lució para desviar un tiro libre de Cetré que se metía en el ángulo. Estudiantes mereció ganar pero la suerte, con o sin tecnología, también estuvo del lado de Barracas Central.