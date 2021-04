Estudiantes - Gimnasia: un clásico platense con tres factores que lo convierten en un cruce especial

Coronavirus. Escenario. Racha. Más que palabras sueltas, son tres ingredientes que condimentan el clásico del domingo (15.45) entre Estudiantes y Gimnasia. Un enfrentamiento diferente, atravesado por circunstancias que lo tornan peculiar.

La pandemia de Covid-19 es, sin dudas, una de las aristas que caracterizan a este cruce. Para empezar, el marco será muy distinto al que habitualmente tiene: se jugará sin hinchas. Pero el impacto del coronavirus en este partido fue aún mayor. El Lobo sufrió un brote de contagios hace un par de semanas y recuperó a muchos futbolistas a último momento. El Pincha, por su parte, trabajó los días previos al encuentro con muchísimos recaudos para que los casos positivos aislados (Mauro Díaz, Deian Verón y el presidente Martín Gorostegui) no se convirtieran en una situación generalizada dentro del plantel.

Angel González, que sería titular en Estudiantes (con pechera celeste), es una de las cartas ofensivas de Zielinski

El nuevo estadio de Estudiantes también será un componente particular. El clásico platense no se disputa en 1 y 57 desde 2005 y, por lo tanto, será el primero en la cancha que fue estrenada a fines de 2019. El Pincha recibirá en su casa a Gimnasia tras casi 16 años.

Un tercer elemento que determina a este cruce es la racha favorable que atesora el equipo albirrojo: no pierde contra el Lobo desde hace más de 11 años. Después de aquella victoria albiazul, en febrero de 2010, pasaron 16 cotejos: nueve triunfos para el León y siete empates . Estos tres condimentos lo transforman en un choque especial. Será –entonces– distinto a los anteriores, pero atrapante como todos.

“Este domingo jugamos una final, estamos ansiosos y sabemos lo que significa el clásico”, expresó Ricardo Zielinski, director técnico de Estudiantes, y agregó: “A ninguno le falta motivación, es el partido que todos quieren jugar. Será con dientes apretados”.

Mariano Messera, uno de los técnicos del Lobo, en un entrenamiento de Gimnasia

La pareja de entrenadores de Gimnasia también manifestó la trascendencia que tendrá el encuentro. “Los jugadores saben lo que se viene, lo que significa para el club, para la ciudad y para los hinchas. Nos preparamos de la mejor manera. La historia previa no cuenta. Trataremos de jugar bien y de volver a ser el equipo que supimos ser”, expresó Mariano Messera. “Los clásicos son difíciles de imaginar. Estudiantes es un equipo duro, pero nosotros buscaremos imponernos desde nuestro juego. Este cotejo, para nosotros, puede ser bisagra”, afirmó Leandro Martini, el otro DT del Lobo.

Las formaciones no están definidas y es probable que las alineaciones se conozcan un rato antes del pitazo inicial. Lo que hay, por ahora, son tendencias. No más que eso. Los técnicos no confirmaron los equipos en conferencia de prensa e incluso manejan un par de dudas.

Juan Sánchez Miño jugaría este domingo como volante por la izquierda en el esquema 4-4-2 de Zielinski

Aunque puede haber alguna variante, los probables titulares de Estudiantes (4-4-2) son: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Ángel González, Iván Gómez, Jorge Rodríguez y Juan Manuel Sánchez Miño; Leandro Díaz y Martín Cauteruccio.

Si bien del otro lado tampoco existen certezas absolutas, en Gimnasia (4-2-3-1) se perfilan: Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Víctor Ayala; Johan Carbonero, Brahian Alemán y Matías Miranda; y Lucas Barrios.

Entrenamiento de Gimnasia

En cuanto a los resultados anteriores, los equipos llegan de maneras bien distintas. Estudiantes viene de vencer 1-0 a Aldosivi sobre la hora (cortó una racha de cuatro juegos sin victorias) y sumó cuatro de los últimos seis puntos. Gimnasia, en cambio, desembarca al clásico tras dos derrotas en fila (4-2 contra Lanús y 4-1 ante Patronato); aunque se debe resaltar que afrontó ambos encuentros con muchas bajas por el brote de coronavirus que sufrió el plantel.

El Pincha empezó muy bien la Copa de la Liga Profesional, luego se desinfló y se recuperó hace una semana; cuenta con 15 unidades y es uno de los animadores de su zona. El Lobo, de andar irregular en este torneo, posee 10 puntos y –a pesar de que tiene muchos rivales arriba en las posiciones– todavía no se baja de la lucha por la clasificación.

Entrenamiento de Estudiantes

Si se mueve el foco del presente y se analizan todos los antecedentes (partidos oficiales de primera división, de copas nacionales y de copas internacionales, tanto en el amateurismo como en el profesionalismo), las estadísticas indican que Estudiantes ganó en 66 oportunidades, Gimnasia triunfó en 50 ocasiones y se registraron 64 empates.

Aquella historia vale, pero se acerca un nuevo episodio. La previa está por finalizar. Se viene el clásico 181 y hay tres ingredientes que lo tornan especial: el coronavirus, el escenario inédito y la extensa racha de Estudiantes.