Estudiantes goleó a Central Córdoba, pelea el Apertura y se ilusiona rumbo a la Libertadores

Estudiantes está en plena etapa de reconstrucción. En el medio, hay que jugar: el torneo Apertura sigue su curso y la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. El proceso parecía traumático: no está más Eduardo Domínguez, el creador de una obra exitosa compuesta por cinco títulos, tampoco el Ruso Ascacibar, capitán y símbolo, y Cristian Medina, el mejor jugador. El volver a empezar juega todos los días.

Alexander Medina, el entrenador uruguayo que reemplazó a Domínguez, lleva apenas un mes. Poco tiempo para hacer un balance, en un equipo que avanza como protagonista del Grupo A y espera la presentación en la Libertadores, contra Independiente Medellín, como visitante, el 8 del mes próximo. Por lo visto en los primeros compases, mantiene el aura del ciclo anterior: el 5 a 0 sobre Central Córdoba es una muestra.

Lucha en el aire entre Palacios y Maciel Nacho Amiconi - Fotobaires

“Esto tiene que continuar como viene. Vengo a un equipo que tiene mucha historia y tiene un gran presente. Se fue un gran entrenador y una gran persona. Y a nosotros lo que nos toca es sostener. Sostener el compromiso de los futbolistas y sobre todo que la gente se sienta representada por el equipo. Es un momento muy especial. Se va un entrenador querido, ganador. Se va un entrenador que dejó una huella importante. Pero nosotros lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar es trabajar. Brindar lo mejor de nosotros a la institución y trabajar mucho y hablar poco. Que nuestro equipo se vea en el campo”, sostuvo el Cacique, en su primera vez.

La idea es “sostener”.

El nuevo ciclo, que ensaya una suerte de continuidad, mantiene el estilo fresco y sólido, con algunos nombres de siempre, como Cetré, Carrillo, los Palacios (Tomás, citado a la selección y Tiago, el creativo uruguayo), Alexis Castro, Piovi, González Pírez...

Cetré siempre decisivo, por arriba y por abajo Nacho Amiconi - Fotobaires

Por ahora, Medina tocó algunas piezas. Pocas, las necesarias en el prólogo de su historia. Juega, gana, golea. Lo que no es poco. “Lo primero que me encontré en Estudiantes fue una familia. Me recibió mucha gente, con mucho respeto, desde el presidente hasta la gente que trabaja en el club. Me sentí muy cómodo desde el primer segundo que pisé City Bell. Ni hablar de los jugadores. Me hablaron mucho de los valores del club, me han puesto en presencia la cultura del club, donde están el trabajo, el respeto y la pasión. El nosotros por encima del yo, el trabajo en equipo. Son valores esenciales”, sostuvo el DT en su momento.

Trabajo, respeto y pasión. Tres vocablos imprescindibles en cualquier aventura futbolera, pero atención: Estudiantes ahora tiene osadía en los metros finales. Para mantener cierta hegemonía en el ámbito local y, sobre todo, creer a lo grande en la Libertadores, se apoya en el ingenio esporádico de Palacios, las desventuras de Cetré por las bandas. Y el goleador que volvió con todo: Adolfo Gaich jugó en el último tramo y marcó tres goles en ocho minutos. Una locura.

Carrillo, el 9 y símbolo del León Nacho Amiconi - Fotobaires

Le costaba tanto, que encontró el 1 a 0 en el amanecer de la segunda mitad. Un tiro libre sensacional de Alexis Castro: zurdazo al ángulo, imposible para Alan Aguerre. Fue una doble joya: por la precisión y por el valor estético del remate.

Lo que siguió fue una insistencia poco fructífera de Central Córdoba y la resolución de contraataque del pibe Mikel Amondarain, de 21 años y primer gol en primera. La jugada se inició con un pase de 10 de Guido Carrillo, fundamental un poco más atrás, adelante y en el área, claro.

El festejo compartido entre Amondarain y el uruguayo Tiago Palacios Nacho Amiconi - Fotobaires

Y en el cierre, Gaich, recién ingresado por Carrillo, resolvió la goleada con... tres gritos en una ráfaga. Y diez meses después de su último grito. Un cabezazo contra un palo, cómplice de una muy buena acción de Palacios, una arremetida por una salida en falso de Aguerre y otro testazo, que recibió un pase con clase del Príncipe Sosa, también ingresado y de 40 años. Lucas Pusineri es muy difícil que siga en Central Córdoba. Y Estudiantes no para: sigue, va. Con el recuerdo de Domínguez, se sostiene en las alturas. A la medida del Cacique.

Lo mejor de la goleada de Estudiantes