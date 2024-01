escuchar

Celebra media ciudad de La Plata: Enzo Pérez vuelve a Estudiantes, según comunicó el propio club esta mañana. En los últimos días, las charlas entre el representante del futbolista y el club platense venían avanzando para concretar el arribo del volante. El volante, campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009 y que se fue de River como ídolo, será presentado en las próximas horas. El tuit del club hace una referencia a lo mejor que vivió el mendocino en la institución: “El último héroe del Mineirao está de nuevo en casa”, se lee en las redes sociales del club. Pérez fue parte de la columna vertebral del equipo que se consagró en ese estadio de Belo Horizonte tras vencer a Cruzeiro en la final que le dio la cuarta Libertadores de su historia.

Con las partidas de Jorge “Corcho” Rodríguez a Rayados de Monterrey y la venta de Iván Gómez a Platense, el mediocampo del equipo dirigido por Eduardo Domínguez sufrió dos pérdidas muy valiosas. Sin embargo, con la confirmación de que Enzo Pérez no renovó su contrato en River y ante la falta de volantes, la dirigencia de Estudiantes se movió para repatriar al mendocino. De este modo, Enzo Pérez disputará la Copa Libertadores, el principal objetivo del club este año.

😍 ¡Lo esperamos y lo recibimos! Enzo Pérez es nuevo jugador de Estudiantes para iniciar su tercer ciclo en el club. El último Héroe del Mineirao está de nuevo en casa 🏆🇦🇹 pic.twitter.com/5PN4gDPl9Z — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 10, 2024

La cuenta oficial de Estudiantes en X (exTwitter) adelantó la esperada vuelta de Enzo Pérez con una imagen de una mesa al borde del estadio UNO con un vino mendocino (la tierra del jugador) y los trofeos de los títulos que ganó en el club: la Copa Libertadores 2009 y el torneo Apertura 2010. Una hora después se publicó el anuncio oficial: “¡Lo esperamos y lo recibimos! Enzo Pérez es nuevo jugador de Estudiantes para iniciar su tercer ciclo en el club. El último Héroe del Mineirao está de nuevo en casa”.

El primer ciclo de Pérez en el tetracampeón de América comenzó a fines de 2007 cuando llegó desde Godoy Cruz de Mendoza. En su primera campaña llegó hasta la final de la Copa Sudamericana 2008, que el “Pincha” perdió ante Internacional de Porto Alegre. Al año siguiente alcanzó la gloria con la conquista de la Copa Libertadores con el equipo que conducía Alejandro Sabella, quien luego lo llevó a su disputar su primer Mundial en Brasil 2014. Su explosión en Estudiantes le abrió las puertas de Europa y en junio de 2011 fue transferido a Benfica, de Portugal. En 2012 tuvo su segunda etapa en Estudiantes por un semestre cuando fue cedido a préstamo por Benfica. Luego de un importante paso por el fútbol luso con cinco títulos ganados, Pérez fue vendido a Valencia, de España, en 25 millones de euros. Finalmente en 2017, el mendocino cumplió su sueño de jugar en River, donde se convirtió en ídolo y referente.

📍¿Esperamos a alguien? Por las dudas le guardamos un lugar… pic.twitter.com/unlnmnRBAE — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 10, 2024

Según trascendió, el mediocampista se reunió con varios de sus excompañeros de Estudiantes antes de irse de vacaciones “con el teléfono apagado” y allí se empezó a armar el regreso. Luego, habló con el entrenador Eduardo Domínguez y le dio su palabra a Juan Sebastián Verón.El futbolista de 37 años empezó a entrenarse hoy mismo a las órdenes de Eduardo Domínguez. En cuanto a la presentación, medios platenses afirman que sería el 20 de enero en la “Noche del León”, una gran fiesta que tendrá como escenario en el estadio UNO, y en el que se anunciará a todo el plantel. Estudiantes tendrá variadas competencias: la Copa de la Liga, la Liga profesional, la Copa Argentina, en la que buscará defender el título obtenido en 2023, y la tan esperada Copa Libertadores.

Será el tercer paso del mendocino por el Pincha, donde disputó 179 partidos y anotó 18 goles entre 2007 y 2012, aunque en el medio tuvo un paso por Benfica de Portugal durante cinco meses, para luego regresar a La Plata. En Estudiantes, además de haber conquistado la Copa Libertadores, estuvo en el equipo campeón del torneo Apertura 2010. Durante su carrera, además de River, Estudiantes y Benfica, vistió las camisetas de Godoy Cruz y de Valencia.

El mediocampista de Estudiantes Enzo Pérez (i) celebra su gol contra River Plate durante el partido de fútbol de primera división de Argentina en el estadio Centenario de Quilmes, al sur de Buenos Aires, el 24 de abril de 2010. ALEJANDRO PAGNI - AFP

La salida de River

“Creo que ya no me quedan más sueños por cumplir en River”, dijo Enzo tras salir campeón de la Liga Profesional y potenció las dudas sobre una continuidad que hasta abril de 2023 parecía estar realmente avanzada. “Puede ser que haya sido mi último superclásico en el Monumental”, también había dicho en mayo tras ganarle 1-0 a Boca sobre la hora en un gran festejo con los fanáticos en el alambrado. Aunque es cierto que, hasta la semana previa al superclásico, se habían dado charlas muy positivas y desde la dirigencia se esperaba una resolución favorable -al punto tal que el club ya había preparado la emblemática camiseta verde de arquero para presentar su renovación-. Finalmente, decidió no continuar, y disputó su último partido siendo campeón del Trofeo de Campeones, en el que el Millonario se consagró ante Rosario Central.

Finalmente ¿Por qué el capitán decidió no continuar en River a pesar del protagonismo que tuvo el año pasado? En primer lugar, entre mayo y junio padeció una sinovitis en la rodilla izquierda que lo marginó de cuatro partidos. En segundo lugar, la competencia interna fue cada vez más fuerte e intensa y su físico ya no le permitía esa exigencia tan alta para ser el único volante central de un equipo tan ofensivo. En tercer lugar, se volvió el mayor referente de vestuario y ha tenido un gran desgaste en el último tiempo al tener que sumergirse de lleno en todo tipo de cuestiones del manejo interno del plantel, entre ellas el conflicto con Demichelis por sus declaraciones off the record con periodistas que desgastó la relación. Y en cuarto lugar, tuvo sondeos de la MLS para continuar su carrera en Estados Unidos, y hasta se planteó la chance de cumplir su sueño de colgar los botines en Deportivo Maipú, de Mendoza, pero finalmente no fue al equipo del que surgió debido a que no subió a la primera división.

Un festejo de Enzo Pérez, el último capitán de River Rodrigo Nespolo - Digital Canon

Pérez disputó 43 de los 49 encuentros de River en 2023. De ellos, en 41 fue titular y en dos ingresó desde el banco. Acompañado por Nicolás De La Cruz y Rodrigo Aliendro, conformaron un triángulo que se asentó en el mediocampo del equipo campeón de la Liga Profesional en el esquema 4-3-2-1 que tantos réditos le dio al equipo. Ahora, en el habitual 4-2-3-1, es el dueño del eje del campo con De La Cruz, Aliendro o Palavecino a su lado. “Enzo es de River, de River no se va”, ha coreado el Monumental en más de una oportunidad durante el 2023. Lo cierto es que uno de los máximos referentes del equipo decidió marcharse y su futuro estará en Estudiantes, otro de sus amores.

