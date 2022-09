Estudiantes - Racing: una victoria Pincha en una noche llena de polémicas y que terminó con Gago defendiendo su trabajo

En La Plata, en un partido chato pero con ratos de tensión, Estudiantes venció por 1 a 0 a Racing. Para el Pincha son tres puntos valiosos en la pelea por el ingreso en las Copas de la próxima temporada. Para la Academia, que terminó el partido con nueve jugadores, es un traspié que parece dejarlo fuera del objetivo que se había puesto de pelear hasta el final este torneo. La diferencia estuvo en el único remate al arco que hubo en los más de 100 minutos de juego , aunque Estudiantes dominó el desarrollo desde el inicio.

Como suele hacer en cada partido, Fernando Gago guardaba una sorpresa. Edwin Cardona salió a jugar como titular. El colombiano apenas sumaba 11 minutos en los últimos seis partidos de Racing. En una de estas “10 finales” que Gago dijo que le quedaban al equipo le tocó de entrada. El aporte del colombiano fue escaso, como a lo largo de 2022. El número 70 parece desconectado, en otra sintonía: hasta en la salida a la cancha llegó al círculo central unos segundos después que sus compañeros. Salió reemplazado a los 15′ del segundo tiempo.

Edwin Cardona volvió a ser titular en Racing, pero fue reemplazado en el arranque del segundo tiempo; Hauche tampoco jugó bien FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

Estudiantes salió a jugar con un 4-4-2 clásico, con Zuqui y Jorge Rodríguez como el corazón de un equipo que intentaba ser agresivo por las bandas y lastimar por dentro, con el doble 9 –o el “doble Mauro”– que conforman el uruguayo Méndez y Boselli. Así llegó el gol local. En el primer tiro al arco del partido, Zapiola (la figura de la cancha) apareció solo por izquierda a la salida de un tiro libre frontal, envió el centro y Boselli mostró todo su oficio: definió de taco.

Los protagonistas de la noche platense fueron el frío y el VAR. Para la Academia era un desafío importante el que se jugaba en UNO. El último vagón del último tren a la pelea del título, después del sacudón anímico que intentó Gago la semana pasada, previo al agónico triunfo ante Argentinos.

A los tres minutos, Leonardo Sigali, que reemplazó a Jonathan Galván en la zaga, le hacía gestos a sus compañeros para despertarlos, como pidiendo que estuvieran presentes en el campo. Recién con la desventaja amagó a despertarse Racing. A los 41 minutos de juego tuvo la primera aproximación: tras una larga secuencia de toques, Copetti desvió un centro en el primer palo y Alcaraz no la pudo empujar. Fue la única.

Lo mejor del partido

A los 15 del segundo tiempo Racing caminó por la cornisa. Zapiola convirtió lo que era el segundo gol del Pincha. Pablo Dóvalo lo anuló por indicación del VAR, que dio fuera de juego. Para la Academia parecía la oportunidad ideal para reaccionar.

Al minuto, Zapiola otra vez volvió a tener el gol en su zurda : esta vez se lo negó el palo. En la jugada siguiente, el recién ingresado Johan Carbonero se fue expulsado por una infracción sobre Godoy. Una decisión exagerada de Dóvalo.

El árbitro Pablo Dóvalo expulsa a Carbonero; un error del árbitro del partido, pese a haberse apoyado con el VAR FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

El refuerzo por el que el club pagó casi 4 millones de dólares se fue de la cancha sin haber tocado una pelota. Esa falta de oficio es la que parece condicionar las chances de este equipo. A los 34 el VAR le dio una vida más, de nuevo con un offside que anuló el segundo tanto Pincha. La respuesta visitante fue otra roja, esta vez para Alcaraz, por una reacción infantil. Racing, se sabe, no tiene como virtud aprovechar las oportunidades.

La defensa de Gago

Fernando Gago tuvo un contrapunto en la conferencia posterior al partido con un periodista, pero se observó un nivel de debate alto, con conceptos de un lado y del otro. El DT de Racing hizo autocrítica pero igual buscó defender su trabajo: “No jugamos bien, no nos salió lo que pretendíamos, pero esto no terminó. Faltan 9 partidos y veremos. Pero no comparto que no hayamos tenido actitud. ¿Por qué creer que la situación puede cambiar? No veo falta de actitud. Esto no tiene que alejarnos de todo lo bueno que se viene haciendo. Hasta la fecha de hoy estábamos primeros en la tabla general del año. Si ganamos los 9 partidos podemos ser campeones”, dijo.

Eugenio Mena, lateral de Racing, intenta marcar a Manuel Castro Fotobaires

Y el DT agregó: “Con Banfield no jugamos mal, creamos menos chances de gol. Es fácil decir si funciona o no funciona un equipo. Se puede creer que hemos perdido volumen de juego este campeonato y yo no lo comparto. Los chicos quieren ganar. ¿Se piensan que no queremos ganar? No se puede llevar todo a cinco partidos. Yo digo que tuvimos 12 partidos buenos, pero cada uno puede tener su punto de vista. Yo creo en lo que el equipo está haciendo. Pero soy el responsable número uno y me hago cargo”.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.