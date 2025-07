Estudiantes reaccionó con los cambios y dio vuelta el partido ante Huracán en cuatro minutos

Estudiantes le ganó a Huracán 2-1 en lo que fue, desde lo emocional y futbolístico, un viejo partido de Copa Libertadores. Se jugó con fervor, con pasión y también con pierna fuerte. Pero el Pincha se impuso gracias a los cambios que realizó Eduardo Domínguez y le dio vuelta el resultado en cuatro minutos, con los golazos de Edwuin Cetré y Alexis Castro. Se jugó en La Plata, por la 2° fecha del torneo Clausura, Fabio Pereyra había puesto en ventaja al Globo y Cetré, la figura de la cancha, dijo tras el partido: “Espero que esto sirva para empezar a ganar y encaminarnos”.

Claro, Estudiantes no venía bien (hacía 12 partidos que no ganaba en el ámbito local) y tampoco había arrancado bien. El Globo pegó de entrada y con un recurso que había explotado bien en el torneo Apertura, en el que fue subcampeón: la pelota parada. A los 3 minutos, un tiro de esquina Miljevic con zurda y cerrado fue muy bien cabeceado por Fabio Pereyra para el 1-0. Miljevic fue uno de los futbolistas más destacados del primer tiempo, ya que contó con otra situación clara y bien elaborada por la visita para ponerse dos goles arriba, pero tras recibir un centro atrás de Ibáñez remató por encima del travesaño.

¡EL GOLAZO DE LA FECHA! LOCURA DE EDWUIN CETRÉ PARA EL 1-1 DE ESTUDIANTES ANTE HURACÁN. ¡FESTEJO PICANTE DE CARA A LA HINCHADA!



Estudiantes, que jugó con línea de 3 centrales (Santiago Núñez, Leonardo González Pirez y Rodrigo Funes Mori), contó con chances para empatarlo: la más clara fue tras un error de Meza, el arquero que salió lejos a posición de lateral derecho, perdió la pelota con Santiago Arzamendia, que aceleró y dudó entre rematar al arco y dar un pase al medio y terminaron salvando la jugada entre los defensores del Globo. Y tuvo un remate forzado de Guido Carrillo que controló Meza. La última, un cabezazo de González Pirez tras un córner de José Sosa que se fue por encima del travesaño.

A los 28 minutos se dio una de las polémicas de la tarde: Funes Mori le cometió una fuerte infracción a Miljevic que pudo haber sido de expulsión, pero el árbitro Fernando Echenique le mostró la tarjeta amarilla. El nerviosismo crecía en el Pincha y la gente le sumaba presión a los jugadores haciéndose escuchar desde las tribunas. Y uno de los más cuestionados fue Funes Mori, a quien se lo vio impreciso y con jugadas en donde marcó a destiempo (y mal).

Sobre el final del primer tiempo, el descontento de los hinchas de Estudiantes se manifestó como hacía rato no pasaba: “Jugadores... la c... de su m... a ver si ponen huevos que no juegan con nadie”.

Estudiantes de La Plata vs Huracán.. /Fecha 2 Torneo Clausura Liga Profesional

La gran reacción

Para el arranque del complemento, Eduardo Domínguez dispuso un cambio ofensivo que también requirió de un retoque táctico: el delantero Edwuin Cetré reemplazó al zaguero central Funes Mori, para ver si el local podía tener otro peso ofensivo.

A los 13 minutos, otra polémica: Echenique debió expulsar a Santiago Ascacíbar por doble amonestación, luego de un golpe del volante central en la cara de Leo Gil. Acto seguido, una falta durísima de Meza sobre Cabral tampoco recibió sanción disciplinaria por parte del árbitro.

Eduardo Domínguez dispuso enseguida también los ingresos de Román Gómez por Meza y de Alexis Castro por Sosa. Pero el que apareció en toda su dimensión, a los 20 minutos, fue Edwuin Cetré, con un golazo de chilena para el empate del Pincha: el colombiano resolvió a pura fe tras un pase pinchado de Tiago Palacios que peinó Carrillo para Cetré. Un tanto que descomprimió y le dio otro ánimo al público local.

Estudiantes de La Plata vs Huracán.. /Fecha 2 Torneo Clausura Liga Profesional

Frank Kudelka también metió modificaciones en el Globo: ingresó la Juan Bisanz por Cabral y Agustín Urzi por Erik Ramírez. Pero cuatro minutos después del 1-1, un contraataque magnífico manejado por Cetré por la izquierda terminó en un desborde y un gran centro al punto penal para el mejor cabezazo de Castro, que se metió en el ángulo superior izquierdo de Meza. Fútbol en estado puro.

Sobre el final Huracán empujó, pero el Pincha defendió con el cuchillo entre los dientes, lo cual tras un cruce entre Farías y Gil terminó con los amonestados y el grito furioso de los hinchas, el clásico “Estudiaaaaaaaaaa, Estudiaaaaaaaa”. Carrillo tuvo una corrida para el tercer gol, pero Miljevic lo cerró justo como un defensor más.

Lo mejor del partido

Cuando Echenique pitó el final, varios jugadores se agarraron en el círculo central y tuvieron que intervenir desde ambos planteles para separar, una muestra más de lo intenso que fue el partido. Así fue que el juez le mostró la tarjeta roja a Sequeira. “Vos también sos profesional”, le respondió Pereyra ante Echenique cuando el juez le pedía mejor comportamiento a los jugadores de Huracán.

Discusiones de principio a fin, pierna fuerte y buenos goles, pero el que gritó más fuerte fue Estudiantes, que no ganaba desde el 1° de marzo, cuando había vencido a River en el Monumental por 2-0. Por eso tanto desahogo.