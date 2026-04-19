Estudiantes venció a Instituto y llegó a los octavos del Apertura con el primer gol de Brian Aguirre

Tras algunos cuestionamientos iniciales, el Estudiantes conducido por Alexander Medina se aseguró este sábado la clasificación para los playoffs del Torneo Apertura, con dos fechas de antelación. Lo consiguió al vencer por 1-0 a Instituto en Córdoba, por un gol de Brian Aguirre; el jugador que pertenece a Boca tuvo su estreno en la red para el cuadro platense.

No era un desafío fácil para ‘Cacique’ Medina tomar el legado del director técnico multicampeón Eduardo Domínguez. Y las primeras derrotas, especialmente las dos consecutivas como local frente a Vélez y Lanús, causaron malas impresiones populares del uruguayo.

Aguirre pasa por un buen momento en Estudiantes, y su gol en Alta Córdoba aseguró la clasificación para la siguiente instancia del Torneo Apertura.

El barco de un ciclo que cumplió en Alta Córdoba su décimo encuentro parece ir corriendo el rumbo. Al menos en los resultados: sumó el quinto éxito en los últimos siete cotejos, entre Apertura y Copa Libertadores.

La Gloria, que necesitaba aprovechar su última localía de la etapa regular para obtener tres unidades que lo ubicaran, al menos momentáneamente, entre los ocho clasificados, no fue un rival nada accesible. Le propuso un encuentro trabado, repartido en posesiones y pocas oportunidades. Una suerte de gol-gana, que terminó dándose.

Instituto le planteó un duro compromiso al conjunto pincharrata, en el que mereció mucho más que lo que se llevó.

La primera mitad no tuvo grandes atracciones más que dos atajadas consecutivas de Fernando Muslera. Primero el arquero se lució con una notable reacción con un muslo sobre la línea de gol para rechazar el desvío de cabeza que Fernando Alarcón le había dado a un tiro libre desde un costado del área. Y desde el posterior córner llegó una fuerte volea de Giuliano Cerato a la que debió ponerle firmes las manos.

La alegría sería de Estudiantes y aparecería apenas iniciado el segundo período, a los 5 minutos. Tras una combinación con el defensor lateral izquierdo Gastón Benedetti, Aguirre desequilibró como solía hacerlo en su época de Newell’s, club del que surgió y en el que jugó hasta que Boca adquirió su pase a cambio de US$ 5.000.000.

Cuando encontró el hueco, sacó un derechazo esquinado que Manuel Roffo llegó apenas a morder con un manotazo. Podía ofrecer una mejor respuesta, pero no la hubo: ése fue el gol del triunfo pincharrata. Y el primer tanto del santafesino con la camiseta rojiblanca.

Aquel desborde de Aguirre ante Unión

🎯🔥 JUGADÓN DE BRIAN AGUIRRE Y GOL DE FABRI PEREZ PARA EL EMPATE DEL PINCHA⚽️

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Importante jornada para el extremo, que intenta reencontrarse tras un paso por el equipo xeneize que no conformó y activó la decisión del préstamo. En el conjunto de La Plata viene en levantada. En las seis actuaciones previas en la liga ya acumulaba dos asistencias: un centro para un cabezazo de Guido Carrillo frente a Riestra (1-0) y un pase a Fabricio Pérez tras un desborde fantástico ante Unión (2-1).

Compacto de Instituto 0 vs. Estudiantes 1

Aunque el León sufrió por llegadas cordobesas importantes, que a veces requirieron la resistencia del arquero uruguayo y en otros casos provocaron que algunos remates viajaran cerca del arco, terminó celebrando por triplicado: el éxito subió a Estudiantes momentáneamente a la cima de la zona A, en la que suma 27 puntos en 14 fechas, y a falta de dos partidos se aseguró el acceso a los octavos de final.