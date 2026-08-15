Estudiantes vs. Gimnasia, en vivo, por el torneo Clausura

El Pincha, que sólo ganó un partido en el semestre y suma apenas tres unidades en el Clausura, jugará el clásico con la certeza de que el martes próximo, en Chile, tendrá un encuentro aún más importante. Se trata del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica. En la ida, en Uno, igualaron 1-1.

La noticia saliente de la lista de convocados es la presencia en la nómina de Joaquín Correa, formado en la institución y recién llegado desde Botafogo (Brasil).