Estudiantes vs. Gimnasia, en vivo, por el torneo Clausura
Se moviliza La Plata con el clásico en el estadio Uno entre el Pincha y el Lobo
Final del primer tiempo
Termina la primera parte del clásico platense. En Uno, Estudiantes le gana 1-0 a Gimnasia con gol de Eros Mancuso. El Lobo juega con uno menos por la expulsión de Steimbach.
Gaich pierde el 2-0
En una contra perfecta, Gaich queda solo con Insfrán. Algo sobre la banda derecha, tiene pase a Palacios y a Tobio Burgos. Pero elige definir. Le sale un remate a la posición del arquero, que evita el gol con el pecho. En el rebote, Augusto Max se gana la amarilla por una falta en la puerta del área contra Castro.
¡Gol de Estudiantes!
Tobio Burgos abre la cancha por la banda derecha, desborda y tira el centro al segundo palo. Define de volea Eros Mancuso, la pelota se desvía en un defensor y descoloca a Insfrán. El Pincha está arriba en el marcador en el clásico platense.
¡DE VOLEA PARA FESTEJAR EN EL CLÁSICO! Mancuso llegó solo por atrás de todos, le pegó como venía y clavó el 1-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el cierre del primer tiempo.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
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Estudiantes tiene el primer gol... pero lo erra
Nicolás Castro encuentra de memoria a Palacios por el segundo palo. El 10 entiende el pase y pica al vacío. Pero encuentra la pelota con muy poco ángulo. Y erra la definición.
Gran cruce de Núñez
La gente de Estudiantes vibra con el cruce de Santiago Núñez ante Silva Torrejón.
Amarilla... y luego roja para Steimbach
Steimbach va con las dos piernas hacia adelante sobre Tobio Burgos, que queda revolcándose de dolor. El banco de Estudiantes pide roja. Desde el VAR (Héctor Paletta y Diego Verlotta) llaman a Falcón Pérez. El árbitro termina echando a Steimbach, que recibe su primera tarjeta roja en 50 partidos.
Amarilla para Benedetti
El partido se calienta: Benedetti tumba a Nacho Fernández y recibe la tarjeta amarilla.
Amonestado Palacios
El 10 de Estudiantes le deja la mano en el rostro a Enzo Martínez en la mitad de la cancha y Falcón Pérez le muestra la tarjeta amarilla. El Lobo reclama roja, pero no hay agresión manifiesta por parte del jugador del Pincha.
¡EXPLOTARON TODOS LOS DEL LOBO! Tiago Palacios fue amonestado por esta infracción sobre Martínez. ¿Era para más?— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
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Gran atajada de Muslera
Ahora es Auzmendi el que baja la pelota, controla y remata luego de un pase bárbaro de Nacho Fernández. El balón pide gol, pero se interpone la mano derecha de Fernando Muslera para evitar el tanto del Lobo.
¡AVISÓ EL LOBO! Nacho recuperó en mitad de cancha, metió un bochón para Auzmendi y Nando Muslera se lució con un ATAJADÓN para mantener el cero en el Clásico.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
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Amonestado Miramón
El mediocampista central de Gimnasia llega tarde y tumba a Benedetti. Falcón Pérez le muestra la tarjeta amarilla. El del Lobo es el primer amonestado del encuentro.
Empareja Gimnasia
El Lobo toma mejor a Palacios y a Estudiantes se le nubla el horizonte. El Pincha ahora no tiene las ideas tan claras y los visitantes aprovechan para llegar por las bandas, con la velocidad de Steinbach. Silva Torrejón desperdicia una chance en el área.
Palacios al arco... responde Insfrán
El Pincha, definitivamente instalado en campo del Lobo, juega desde los pies de su número 10, Tiago Palacios. El habilidoso enganche remata desde afuera del área. Y responde Nelson Insfrán, arquero del Lobo.
Gaich aparece solo por el segundo palo... cerca
Tiago Palacios le entrega el gol a Gaich con un centro profundo al segundo palo. El ex delantero de San Lorenzo se saca de encima a su marca y alcanza a definir, aunque sin ángulo. La pelota termina pegada al primer palo de Insfrán.
Avisa Gimnasia
El central del Pincha deja corta la pelota en un pase y aprovecha Steinbach para robar. El carrilero izquierdo del Lobo se envalentona y remata al arco. La pelota va mansa a las manos de Muslera. El Lobo está.
El Pincha se adelanta
Con los laterales como llave para abrir la defensa del Lobo, Estudiantes se adelanta en el campo. Abre la cancha con Mancuso (a la izquierda) y con Benedetti (a la derecha). Todavía le falta profundidad.
Piden amarilla para Gaich
El delantero del Pincha va fuerte contra Barros Schelotto, que cae. El Lobo reclama la tarjeta amarilla para el 9, pero Falcón Pérez no la muestra.
¡Se juega!
Falcón Pérez da la orden y ya se juega el clásico platense en Uno.
Sorteo de capitanes
Santiago Núñez (Guido Carrillo es suplente) por Estudiantes y Nacho Fernández por Gimnasia hacen el sorteo con el árbitro Falcón Pérez. De a poco, va quedando todo listo para el clásico platense.
Estos son los once titulares del Cacique Medina
El entrenador uruguayo de Estudiantes también tiene todo listo para jugar el clásico. El Pincha sale a la cancha con esta formación: Fermando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Lucas Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios; Joaquín Tobio Burgos y Adolfo Gaich.
Los 1️⃣1️⃣ del clásico en UNO#TorneoMercadoLibre Clausura— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 15, 2026
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Estudiantes, obligado a levantar cabeza
El Pincha, que sólo ganó un partido en el semestre y suma apenas tres unidades en el Clausura, jugará el clásico con la certeza de que el martes próximo, en Chile, tendrá un encuentro aún más importante. Se trata del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica. En la ida, en Uno, igualaron 1-1.
La noticia saliente de la lista de convocados es la presencia en la nómina de Joaquín Correa, formado en la institución y recién llegado desde Botafogo (Brasil).
¡Acá, Estudiantes! 📍🏟 pic.twitter.com/F1qkwmvADB— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 15, 2026
¡Así va Gimnasia!
Ariel Pereyra, entrenador del Lobo, tiene todo definido para el encuentro ante el rival de toda la vida. Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Augusto Max, Ignacio Miramón y Mateo Seoane; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi.
📋 ¡Así forma Gimnasia!— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) August 15, 2026
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Clásico imperdible
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia. El encuentro arranca a las 16.45, cuenta con la televisación de ESPN Premium y el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
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