Estudiantes vs. Platense, por el Trofeo de Campeones: un duelo de contrastes por la última copa de 2025

En el cierre de una temporada atípica, marcada por los cambios reglamentarios y la multiplicación de títulos de campeón, Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado desde las 18 en el Estadio San Nicolás, por el Trofeo de Campeones. La definición, que determinará el último campeón del año, cruzará dos presentes disímiles. Mientras el equipo platense suma certezas tras su reciente consagración en el torneo Clausura, aunque con el enfrentamiento con AFA aún abierto y con figuras en duda, el Calamar llega con escasa continuidad, sin victorias en más de tres meses y con un director técnico que asumió justo antes de este partido.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de consagrarse en el torneo Clausura hace una semana, al vencer a Racing por penales en una final dramática en Santiago del Estero. Su conquista fue el corolario de una remontada notable: el equipo ingresó a los playoffs en la última fecha, como el peor (8º) de su zona, y dejó en el camino a Rosario Central —“espaldazo” por medio—, Central Córdoba y el clásico rival, Gimnasia, todos por 1-0, antes de empatar (1-1) con la Academia. Con los penales, alcanzó la estrella 18 en su historia.

“Estamos muy contentos con lo obtenido, pero sabíamos que después de los festejos teníamos que focalizarnos en esta nueva final”, expresó Román Gómez, el defensor lateral derecho titular del equipo, en la conferencia de prensa previa a esta definición. Y añadió: “Estamos bien físicamente. Fue duro el partido con Racing, pero tuvimos tiempo para recuperarnos”.

El pasillo de la polémica de Estudiantes para con Rosario Central, que tuvo consecuencias para el club platense en su camino a la consagración en el torneo Clausura.

La llegada del Pincha a esta instancia no se reduce a lo deportivo. A la par de su conquista, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón inició un reclamo formal ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) luego de que el presidente y once futbolistas fueran sancionados por AFA debido al pasillo de espalda para con Rosario Central, declarado “campeón de Liga” por la entidad liderada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Estudiantes consideró que las sanciones económicas y las suspensiones a Verón y a los titulares de aquel día fueron “desproporcionadas” y llevó el caso a una instancia internacional.

“No da lo mismo ganar una estrella a que te la den. Si alguien quiere dar un título, que se haga responsable. No se puede modificar algo que está escrito y no se puede dar un título porque se te ocurre. Se les falta el respeto a todos los que están luchando por ganar una estrella”, enfatizó Verón en declaraciones en ESPN esta semana. La tensión con AFA impactó positivamente puertas adentro. Verón comentó que esa disputa unió y motivó a los jugadores: “El club en general se encolumnó atrás del plantel después de lo que pasó. Eso le dio otra fuerza. El plantel estuvo más que a la altura. El equipo se dio cuenta realmente de su fortaleza, encontró el motivo que necesitaba para sentirse ganador”.

Eduardo Domínguez y Santiago Ascacibar, DT y capitán, están en duda en cuanto a continuidad en Estudiantes para 2026; decidirán luego del partido de este sábado. Prensa Estudiantes

No obstante, el futuro inmediato de Estudiantes es aún incierto. Eduardo Domínguez, artífice del ciclo más exitoso del club en décadas, todavía no definió si seguirá como director técnico luego de la finalización de su contrato, a fin de año. Agustín Alayes, manager del club, contó al medio CieloSports: “Tuvimos una avanzada con Eduardo, quedamos en sentarnos más adelante. Él quiere enfocarse en esta semana”. El propio entrenador pidió postergar la charla hasta después del cruce con Platense.

En esa línea se expresó también Santiago Ascacibar, capitán y figura, que es pretendido por River y Boca. Consultado sobre su porvenir, el mediocampista declaró: “Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año; después voy a hacer una evaluación”. La frase reavivó los rumores sobre su posible salida, mientras el club millonario insiste por adquirirlo.

Tras perder por 3-0 contra Gimnasia en la última fecha de la etapa regular del Clausura, Platense vuelve a jugar, 33 días después y con nuevo entrenador, Walter Zunino. Fotobaires

Frente a ese presente convulsionado pero productivo, Platense llega a la definición en un escenario de más fragilidad. Tras conquistar el Apertura, su primer logro, en junio ante Huracán en Santiago del Estero, el Calamar no tuvo un buen Clausura. Acumula nueve partidos sin triunfos (tres empates y seis derrotas) y terminó en el fondo de su grupo, 15º, con el peor registro del certamen (12 puntos y -13 en goles). Su última victoria fue el 14 de septiembre, por 2-1 sobre Defensa y Justicia como visitante. Tres meses y seis días después, intentará volver a la victoria.

Además del bajón futbolístico, el club de Vicente López vivió una serie de cambios en el banco de suplentes. Luego de la consagración, la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez renunció de manera sorpresiva. La sucedió Cristian ‘Kily’ González, que duró pocas fechas antes de ser despedido, y finalmente, el equipo quedó bajo la conducción de Walter Zunino. El exayudante del cuerpo técnico campeón asumió a fines de noviembre, tras el cierre de la etapa regular del Clausura, elegido por su proximidad al plantel, y ahora debutará oficial como entrenador principal, con una copa en juego.

El capitán y una de las figuras de la conquista del Apertura, Ignacio Vázquez, admitió el mal momento del equipo en estos meses: “Fueron semestres de altibajos. Salimos campeones y el segundo semestre fue muy negativo, pero tenemos otra final y ojalá se nos dé”. Consultado sobre el peso de esta definición, fue contundente: “El que gane el Trofeo de Campeones será el mejor del año”.

Román Gómez, joven defensor de Estudiantes, y Vázquez, el capitán de Platense, en la conferencia de prensa previa a la definición del Trofeo de Campeones. Liga Profesional

Platense contará con Ronaldo Martínez, que en un equipo al que le costó conseguir triunfos en el Clausura logró ser el máximo anotador del campeonato, con 8 goles, por encima de Ángel Di María, que anotó 7. Pero el delantero paraguayo no necesitó de penales para registrar esa cifra. Martínez será una de las principales cartas ofensivas del conjunto de Vicente López, que llega con menos rodaje reciente pero con la motivación de poder conseguir un segundo título de campeón en sus 120 años de historia.

La diferencia de ritmo entre ambos equipos es otro aspecto que marcará la definición. Así como Estudiantes protagonizó la final del Clausura el 14 de diciembre, Platense no juega un partido desde el 17 de noviembre, cuando cayó por 3-0 contra Gimnasia, y carga una inactividad de 33 días. Ese dato no pasó inadvertido y fue parte del diagnóstico que hizo Verón: “Estamos jugando una final con Platense, que no juega desde hace un mes y medio. Está parado, sin jugar. Cambió el cuerpo técnico y casi todo el equipo”.

A pesar de la larga pausa, en el club marrón entienden que la preparación fue provechosa. “Tuvimos una linda pretemporada con Walter, por haber quedado fuera de los playoffs. Es muy lindo tenerlo en el club, es una persona muy identificada con Platense”, destacó Vázquez sobre el nuevo entrenador y exdefensor central del Calamar.

Estudiantes y Platense, respectivos campeones del Clausura y el Apertura en finales en Santiago del Estero, se enfrentarán en San Nicolás para dirimir la última copa de la temporada 2025.

Ambos equipos presentan estilos distintos, aunque sus últimos logros se caracterizaron por una idea en común: la solidez defensiva. En los playoffs del Clausura Estudiantes ganó sus tres primeras llaves por 1-0, apoyado en un bloque compacto y en la seguridad de Fernando Muslera. En la final, frente a Racing, la defensa volvió a ser importante en los momentos de mayor presión, antes de la consagración por penales. Platense, en cambio, mostró su mejor versión en el primer semestre, cuando cimentó su éxito en un funcionamiento colectivo sólido. Ganó con otro 1-0 la final ante Huracán con una actuación destacada Nacho Vázquez y una estructura bien armada en torno a su mediocampo. La irregularidad en la segunda mitad del año diluyó esa imagen, pero este partido aparece como una oportunidad de recuperar esa identidad para la próxima temporada, en la que disputará por primera vez la Copa Libertadores.

Los pincharratas quieren volver a ganar el trofeo que alzaron en 2024. Los calamares, en cambio, irán por el segundo lauro de su historia y una redención tras un lapso difícil. El telón de 2025 se baja en San Nicolás, donde en caso de empate habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales.

Probables formaciones