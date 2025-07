Eurocopa femenina: candidatos y cómo ver en la Argentina

Este miércoles comienzan los cuartos de final de la Eurocopa femenina 2025 con la participación de las ocho mejores selecciones del momento en el Viejo Continente: Noruega, Suecia, Inglaterra, Italia, España, Alemania, Suiza y Francia. Los partidos determinarán los cuatro clasificados a las semifinales del certamen que se disputa en Suiza hasta el 27 de julio y que tiene como campeón defensor al seleccionado inglés, ganador de la edición 2022, en la que fue local. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también están disponibles por TV en alguna de las señales de ESPN.

Los partidos de la instancia de los ocho mejores serán los siguientes: Noruega vs. Italia, Suecia vs. Inglaterra, España vs. Suiza y Francia vs. Alemania. Dichos equipos se metieron en cuartos tras quedar en el primer o el segundo lugar de cada uno de los ocho grupos, en una instancia en la que fueron eliminadas grandes selecciones como Países Bajos y Dinamarca, campeón y subcampeón de la edición que se realizó en territorio neerlandés en 2017.

Francia se enfrentará a Alemania en una especie de final anticipada de la Eurocopa femenina 2025 MIGUEL MEDINA - AFP

En 2022, Inglaterra se quedó con la primera Eurocopa de su historia. Derrotó 2 a 1 a Alemania con goles de Ella Toone y Chloe Kelly (Lina Magull empató transitoriamente para las germanas) en la final disputada en Wembley. Más de 87.000 aficionados presenciaron la definición, un récord histórico para el fútbol femenino. Beat Mead fue elegida Mejor Jugadora del torneo y, a su vez, fue la goleadora con seis tantos en la misma cantidad de partidos.

Cronograma de la etapa eliminatoria de la Eurocopa femenina 2025

Noruega vs. Italia - Miércoles 16 de julio a las 16 - Stade de Genève de Lancy, Ginebra, Suiza - ESPN 3 y Disney+.

- Miércoles 16 de julio a las 16 - Stade de Genève de Lancy, Ginebra, Suiza - ESPN 3 y Disney+. Suecia vs. Inglaterra - Jueves 17 de julio a las 16 - Letzigrund Arena de Zurich, Suiza - ESPN 3 y Disney+.

- Jueves 17 de julio a las 16 - Letzigrund Arena de Zurich, Suiza - ESPN 3 y Disney+. España vs. Suiza - Viernes 18 de julio a las 16 - Stade de Suisse, Berna, Suiza - ESPN 3 y Disney+.

- Viernes 18 de julio a las 16 - Stade de Suisse, Berna, Suiza - ESPN 3 y Disney+. Francia vs. Alemania - Sábado 19 de julio a las 16 - St. Jakob Park, Basilea, Suiza - ESPN 3 y Disney+.

Cómo ver online la Eurocopa femenina 2025

La edición 2025 del certamen más importante del fútbol femenino europeo a nivel de selecciones se disputa en Suiza. Comenzó el viernes 4 de julio con el primer partido de la etapa de grupos y se extiende hasta el domingo 27, día en el que se disputará la final en el St. Jakob Park de Basilea. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también están disponibles por TV en alguna de las señales de ESPN.

Disney+.

ESPN 3.

Los favoritos al título

España : 1.79

: 1.79 Francia : 5.60

: 5.60 Inglaterra : 5.70

: 5.70 Alemania : 11.25

: 11.25 Suecia : 11.50

: 11.50 Noruega : 31.00

: 31.00 Italia : 56.00

: 56.00 Suiza: 76.00

Las casas de apuestas ponen a España como favorita al título en la Eurocopa 2025 Salvatore Di Nolfi - Keystone

Tabla de campeones de la Eurocopa femenina