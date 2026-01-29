Europa League: a Dibu Martínez le hicieron un gol de taco y otro en contra en Aston Villa y Vicente Taborda le marcó a la Roma

Como el miércoles con la Champions League, este jueves también la Europa League entregó un show de 18 partidos en simultáneo correspondientes a la última fecha de la etapa de grupo del segundo torneo de clubes en importancia en el viejo continente. En medio de un festival de goles en contra y bloopers, también hubo golazos.

Aston Villa, con los marplatenses Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía como titulares, llegó a esta jornada ya clasificado directamente a los octavos de final, en la pelea por el primer puesto con Olympique de Lyon, el otro club que se había asegurado su lugar entre los ocho mejores a falta de un encuentro. Los dos vencieron, llegaron a los 21 puntos y, por diferencia de goles, el conjunto francés -Nicolás Tagliafico, ausente por lesión- quedó en lo más alto. Midtjylland, Betis, Porto, Sporting Braga, Friburgo y Roma se unieron a la lista de los ocho mejores.

Victor Lindelof quiso despejar y anotó en contra; lo sufre Dibu Martínez, pero Aston Villa terminará dando vuelta el marcador ante Salzburgo DARREN STAPLES� - AFP�

La primera curiosidad en el duelo que los Villanos le ganaron por 3-2 a Salzburgo se registró en el primer avance del equipo inglés, antes de los dos minutos. El arquero Alexander Schlager dio rebote en un remate desde afuera del área cuando quiso embolsarla y le quedó servida a Harvey Elliott, quien buscó definir por encima del guardameta que se lanzó sobre sus pies. Sin embargo, la pelota dio en el taco del “vencido” Schlager y eso evitó el gol. Increíble.

¡¡INCREÍBLE!! Schlager, arquero de Salzburgo, le atajó el remate a Elliott CON EL TACO...



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3r0yiECgVn — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

En cambio, Dibu no tuvo defensa ante un grotesco de sus centrales a los 33 minutos de esa primera etapa. Tyrone Mings quiso darle un pase al arquero a pasos del arco, pero se la dejó al ghanés Edmund Baidoo, quien enseguida combinó con Karim Konaté, que definió de primera, suave. La pelota parecía ir camino a impactar con un palo, pero apareció Victor Lindelof corriendo hacia la línea y, en su intento de sacarla, la metió en contra.

¡ATENCIÓN A LA REACCIÓN DEL DIBU! Si no la tocaba Lindelof... ¿Era gol de Konaté o pegaba en el palo?



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qsyfxZdM59 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

A poco de iniciarse la segunda etapa, en medio de una defensa frágil mientras Kerim Alajbegovic la eludía, Dibu Martínez sufrió un gol de taco. Moussa Kounfolo Yeo respondió con ese gran gesto técnico al centro atrás del bosnio al anticipar a sus marcadores para señalar el 2-0.

Más tarde, Buendía asistió a Morgan Rogers en el descuento, Mings se reivindicó de su falla en el área propia al ganar de cabeza en la otra para conseguir el empate y Jamaldeen Jimoh-Aloba, de 19 años, dio vuelta el marcador con una definición con clase para Aston Villa, a falta de tres minutos para el final.

Lo mejor de Aston Villa - Salzburgo

Vicente Taborda, campeón con Platense y sin lugar en Boca en su regreso del préstamo, convirtió el gol de Panathinaikos y ponía en jaque a la Roma, pero el equipo italiano llegó a la igualdad y salvó su lugar en octavos. Tras una doble falla de la defensa visitante, que jugó dos veces hacia atrás, el mediocampista argentino recibió, enganchó y anotó el gol con un derechazo cruzado en su primer partido como titular en el conjunto griego en el torneo. De otro fallido cabezazo hacia atrás llegó el 1-1 definitivo y el alivio para los romanos, con Matías Soulé como titular y Paulo Dybala sin moverse del banco de suplentes.

¡DE BOCA PREDIO AL MUNDO! Vicente Taborda aprovechó un error de la defensa de Roma, se generó el espacio y anotó el 1-0 de Panathinaikos por la #UEL.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3B7FagtN2N — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Luego de un descuido en un centro, Porto perdía a los 6 minutos como local ante Rangers, de Escocia, pero reaccionó en esa etapa inicial con tres goles, dos de ellos “fabricado” por los visitantes.

Tras el empate de Rodrigo Mora, Francisco Moura anotó el segundo después de que el arquero Jack Butland se chocó con su compañero James Tavernier y le quedó servida, a pasos de la línea. Y el 3-1 fue en contra del inglés Emmanuel Fernandez, que buscó despejar en un tiro de esquina y venció a su propio arco. Fue el resultado definitivo.

El compacto de Porto - Rangers

En Escocia, Celtic, que necesitaba ganar para acceder a los playoffs, ya estaba 3-0 a los 20 minutos como local ante Utrecht, de Países Bajos. Ese aluvión de goles incluyó un doble blooper en el tanto en contra de Nick Viergever, que quiso salvar un error de su arquero, Vasilios Barkas, que le había regalado el balón a un rival al dar un pase desde el arco, pero el defensor terminó anotando en su propia valla en su afán de anticiparse al japonés Daizen Maeda. Fue el 2-0, a los 10. Finalmente, Celtic festejó un 4-2 y quedó 21°, en zona de acceso a los 16avos de final.

¡AY LA DEFENSA DEL UTRECHT! Regalito y gol en contra del capitán Viergever, para Celtic lo esté ganando 2-0 y se meta por el momento en Playoffs.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tmIaDkotal — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Otro gol en contra, más inesperado, fue el de Bence Otvos, del Ferencvaros, que abrió el marcador en la goleada por 4-0 sufrida por los húngaros en su visita a Nottingham Forest. Ryan Yates había lanzado un centro a un área con poca presencia de jugadores locales, pero el defensor puso la pierna izquierda para pararla, le rebotó y la colocó junto a un palo.

¡EL GOL EN CONTRA MÁS INSÓLITO DEL DÍA! Otvos, del Ferencvaros, tenía que rechazarla, pero terminó marcando en su propio arco ante Nottingham Forest.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0pdZz8hmxv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

En el éxito por 3-2 de Stuttgart sobre Young Boys, Sandro Lauper hizo uno de los mejores goles de la jornada: conectó de volea en una jugada preparada en un tiro de esquina y su derechazo viajó directo hacia la red. En Alemania, los locales se habían puesto arriba 2-0 con dos goles en un minuto en el inicio del juego y Lauper había conseguido la igualdad, pero sobre la hora el español Chema Andrés le dio la victoria al conjunto germano y eliminó del certamen al suizo.

¡PERO POR FAVOR, ESTO ES UN GOLAZO ESPECTACULAR DE YOUNG BOYS! ¡ASISTENCIA PERFECTA DE EDIMILSON FERNANDES Y VOLEA DESCOMUNAL DE LAUPER! ¿A cuál los hace acordar? 😏



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uLuDxEEQNf — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

En Estrella Roja - Celta, que empataron 1-1 en Serbia y quedaron ambos en puestos de playoffs, los dos gritos llegaron en los últimos tres minutos y el primero de ellos, de Fer López para el equipo español, fue una resolución exquisita. El número 30 recibió un despeje en la puerta del área, por la izquierda, y sacó un tiro “con tres dedos” que se coló en el ángulo.

¡¡UN TRES DEDOS A LO FIDEO DI MARÍA!! IMPRESIONANTE GOLAZO DE FER LÓPEZ EN EL 1-1 DE CELTA VS. ESTRELLA ROJA.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nbiKqIkhHz — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Este viernes será el sorteo de la siguiente instancia, la que jugarán los equipos que terminaron entre el 9° y el 24°. Los ubicados entre el 9° y el 16° puesto serán locales en la revancha. Luego de esos cruces se incorporarán los ocho mejores de la etapa de grupo que concluyó este jueves.