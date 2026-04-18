Enzo Fernández vuelve en Chelsea ante Manchester United, pero su futuro sigue siendo incierto

Enzo Fernández cumplió la doble suspensión y vuelve a jugar en Chelsea. El rival es de máximo cuidado: este sábado, a las 16, Manchester United, en Londres. De todos modos, se trata de una tensa calma; según diversas fuentes, el futuro del argentino está lejos de Inglaterra. Real Madrid es una hipótesis, pero evidentemente no única.

Todas las miradas se posarán sobre el crack de la selección, que además, antes de su ausencia en el campo de juego, tenía la cinta de capitán de los Blues.

El exjugador de River y Benfica se perdió el partido de cuartos de final de la FA Cup contra Port Vale que Chesea ganó por 7-0 y la derrota por 3-0 contra Manchester City en la Premier League, después de que el club decidiera suspenderlo por haber puesto en duda su continuidad en la institución. Una decisión que, de todos modos, llamó la atención.

El volante argentino, sonriente en un palco, durante uno de los encuentros en los que estuvo suspendido por la dirigencia de Chelsea. Darren Walsh - Chelsea FC

Esas declaraciones desataron un conflicto en Chelsea y la dirigencia resolvió castigar al futbolista, lo que provocó una reacción de Javier Pastore, su representante. Incluso, un cruce con el entrenador Liam Rosenior. “Enzo se entrenó con normalidad”, advirtió el director técnico, que no quiso confirmar si el argentino será titular contra los Red Devils. Y sentenció: “Nunca les digo la formación, así que sería una locura que la dijera con dos días de antelación ante un partido como éste”.

Unos días atrás, el argentino se disculpó con sus compañeros, pero el club no le levantó el castigo. Ahora va a protagonizar un duelo vital en la pelea por la clasificación para la Champions League. El popular conjunto de Londres, por ahora, está en un puesto de acceso a Europa League, a 7 puntos del United. Además, tiene otro objetivo: se citará con Leeds el domingo de la semana próxima, en una semifinal de la FA Cup.

En una entrevista, el volante comentó que, pese a tener aún varios años de contrato en Stamford Bridge, no tenía certeza sobre si seguiría en Chelsea en la próxima temporada y, aunque no quiso pronunciarse sobre un posible destino, afirmó que le gustaría vivir en Madrid, y también a sus familiares.

Fernández tuvo el brazalete de capitán en ausencia del lesionado Reece James. “Enzo está con el grupo y se entrenó muy bien”, declaró Rosenior. “En cuanto a su entrenamiento y su dedicación, estuvo fantástico. Está fantástico”, agregó el DT.

En su momento, Pastore, su representante, intentó frenar la polémica, sin éxito. “Los medios de comunicación malinterpretaron las cosas y empezaron a decir que iba a marcharse de Chelsea. No hay absolutamente nada de cierto en ello. Estamos de acuerdo con Chelsea. Hicimos las paces entre Chelsea y el jugador. Nunca hubo ningún problema, aclaramos las cosas. Lo que pasó, pasó“, sostuvo el ex atacante que brilló en PSG y Huracán.

Liam Rosenior y Enzo Fernández, en tiempos de sonrisas no tan lejanos; ahora, luego del entredicho, el DT volvió a halagar al mediocampista. Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

A diferencia de Fernández, Moisés Caicedo, su ladero en la zona media, renovó su contrato hasta 2033, informó este viernes el club londinense. El ecuatoriano llegó procedente de Brighton & Hove Albion en 2023 por una cifra récord en el fútbol británico: unos 115 millones de libras (156,27 millones de dólares).

“Creo en este equipo, en este club, y sé que vamos por el buen camino. Apenas hemos empezado juntos”, declaró Caicedo en un comunicado publicado en el portel de Chelsea. “Quiero ganar más trofeos en Chelsea y dar todo por este club y por la gente. Ya hemos disfrutado de grandes momentos juntos y mi sueño es convertirme en una leyenda de Chelsea, y trabajaré tan duro como sea posible para que eso suceda”, añadió Caicedo.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo, los dueños de la zona central en Chelsea; al argentino le gustaría vivir en Madrid y el ecuatoriano declaró trabajar para ser una leyenda de Chelsea. Ian Walton - AP

Bajo las órdenes del entrenador Mauricio Pochettino, Caicedo tuvo dificultades para repetir en Chelsea el éxito que había logrado en Brighton, pero la llegada de Enzo Maresca, en 2024, supuso un punto de inflexión. Tras las conquistas de la Conference League y del Mundial de Clubes, fue galardonado con el premio al mejor jugador del año. La situación del ecuatoriano, que también jugará el Mundial, es diametralmente opuesta a la de Fernández, que tiene envuelto en dudas su futuro.

EXPULSADO LISANDRO MARTÍNEZ EN EL MANCHESTER UNITED.



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Manchester United, en tanto, afrontará un cierre exigente de la Premier League sin una de sus piezas defensivas más importantes. Lisandro Martínez, otro valor de la selección argentina, fue suspendido por tres fechas tras ser expulsado en la derrota por 2 a 1 frente a Leeds por haber tirado del pelo a un rival. La tarjeta roja al ex zaguero de Defensa y Justicia ocurrió a los diez minutos de la segunda mitad, luego de un forcejeo con Dominic Calvert-Lewin. Con la pelota en disputa, tomó del rodete a su adversario, lo que derivó en la intervención del VAR y la drástica decisión arbitral.