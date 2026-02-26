Europa League: la asistencia de taco de Vicente Taborda, todos los clasificados a octavos y cuáles son los posibles cruces

La Europa League ofreció este jueves en simultáneo los ocho partidos de vuelta de los playoffs. Así, ya se conocen los ocho equipos que avanzaron a los octavos de final del torneo para unirse a esa misma cantidad de clasificados previamente en la etapa de grupo. El sorteo de los emparejamientos será este viernes.

Panathinaikos, de Grecia, avanzó en la serie con más suspenso. Tras el 2-2 como local ante Viktoria Plzen, igualaron 1-1 en República Checa, el marcador no se alteró en el alargue y la definición fue a los penales, donde se impuso por 4-3 el conjunto en el que fue titular Vicente Taborda, que participó del gol que abrió el marcador.

Vicente Taborda conduce ante la marca de Karel Spacil en el partido en el que Panathinaikos logró la clasificación a octavos de final de la Europa League por penales ante Viktoria Plzen, en República Checa MICHAL CIZEK - AFP

El futbolista que surgió en Boca, fue campeón con Platense en el Apertura 2025 y el xeneize lo vendió cuando regresó del préstamo apeló a una exquisitez para desairar a su marcador y dejar a su compañero Andrews Tetteh casi mano a mano con el arquero. Taborda había recibido la pelota que el propio Tetteh bajó de cabeza tras un envío largo desde el otro campo y fabricó un taco para que el centrodelantero reciba, se perfile y defina cruzado. Iban apenas 9 minutos.

ASISTENCIA ¿DE TACO? DE VICENTE TABORDA: el ex Boca se la sirvió a Tetteh, que marcó el 1-0 (3-2 global) del Panathinaikos ante Plzen.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YXdXY7NwqX — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Después, en la segunda etapa, el local igualó y llegó el desempate ya sin el argentino en el campo y con su equipo resistiendo con uno menos por la expulsión del español Javier Hernández, que había ingresado para la prórroga y apenas estuvo 24 minutos en la cancha. Una patada le significó la roja directa. El marfileño Alban Lafont atajó el remate de Amar Memic, Cheick Souare lanzó su tiro afuera y el serbio Milos Pantovic sentenció el duelo con frialdad al ejecutar cruzado, a ras del suelo. En octavos tendrá que medirse con Midtjylland, de Dinamarca, o Betis, de España.

Bologna, con Santiago Castro desde el inicio y reemplazado por Benjamín Domínguez a 11 minutos del final, volvió a imponerse por 1-0 ante SK Brann, de Noruega. En casa, el equipo italiano selló su boleto a la siguiente etapa con un lindo gol del portugués João Mario, que en el área la bajó de pecho y definió con clase. El sorteo definirá si juega en octavos con Roma, otro del Calcio, o con Friburgo, de Alemania.

El compacto de Bologna - SK Brann

Otro que perdió en casa, pero 2-1, pero avanzó en el torneo producto de la diferencia que había sacado en el primer partido fue Nottingham Forest, donde Nicolás Domínguez fue titular. El conjunto inglés había ganado por 3-0 en Turquía ante Fenerbache y esta vez tuvo algo de sufrimiento, no obstante, ya que los turcos se pusieron en ventaja por 2-0 al inicio de la segunda etapa. Midtjylland o Betis esperan por el equipo de la Premier.

Celebró otro argentino con Ferencvaros: Mariano Gómez. El defensor jugó todo el partido en el equipo húngaro, que había caído como visitante por 2-1 y dio vuelta la serie al ganarle por 2-0 al Ludogorets, de Bulgaria, con los dos tantos en la primera media hora. Tendrá un adversario portugués: Porto o Braga.

A los 39 años, Olivier Giroud sigue anotando goles. Marcó de cabeza el primero de Lille, que forzó el alargue en Serbia con el 1-0 en los 90 minutos reglamentarios en su visita a Estrella Roja. La clasificación llegó en el noveno minuto de la prórroga, tras un gran contragolpe del que participó en el inicio de la jugada el goleador y arrastró marcas en el área. Con el 2-1, el conjunto galo dio vuelta la serie. El rival en la próxima instancia será Aston Villa, de Inglaterra, u Olympique de Lyon, otro francés.

Lo mejor de Estrella Roja - Lille

También en el tiempo extra avanzó Genk, de Bélgica, que había vencido por 3-1 como visitante a Dinamo Zagreb en Croacia y esta vez cayó por el mismo marcador como local. Así, hubo que jugar 30 minutos más, donde el equipo belga resurgió con dos goles para el 3-3 decisivo, tras la expulsión de Luka Stojkovic, que había convertido dos tantos para los croatas, uno de ellos un golazo al ángulo desde afuera del área que había puesto la serie 4-4 en el global.

La apertura del marcador se había dado sobre el final del primer tiempo, con un blooper: el arquero Tobias Lawal intentó salir jugando y le dio la pelota en el pie al argelino Monsef Bakrar, que lo desparramó por el piso y definió. Más tarde, el sueco Matteo Perez Vinlof, del Dinamo Zagreb, convirtió en contra en una acción desafortunada y volvió el alivio para los locales. Fue el 2-3. Genk será rival de Friburgo o Roma.

Pese a caer por 1-0 como local, Stuttgart logró la clasificación por la ventaja que sacó la semana pasada en su triunfo como visitante por 4-1 sobre Celtic, en Escocia. Jugará a continuación contra un equipo portugués: Braga o Porto.

En el otro encuentro, Celta se impuso por 1-0 en España al PAOK, de Grecia, y selló con amplitud su pasaje a octavos, ya que también había vencido en la ida, por 2-1, en su visita a suelo griego. Franco Cervi no estuvo convocado en el vencedor, que en el bolillero sabrá si se cruza con Aston Villa u Olympique de Lyon.

Todos los clasificados

Directamente a octavos de final:

Olympique de Lyon

Aston Villa

Midtjylland

Betis

Porto

Braga

Friburgo

Roma

Avanzaron en los playoffs: