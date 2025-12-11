Europa League: las asistencias de Matías Soulé y Emiliano Buendía en los éxitos de Roma y Aston Villa

La sexta fecha de la Europa League tuvo a varios jugadores argentinos como protagonistas en sus equipos. Los destacados fueron Matías Soulé y Emiliano Buendía, que participaron con asistencias para los goles en las victorias de sus respectivos clubes. En el caso de Aston Villa, Emiliano Martínez no fue convocado.

Soulé, que quiere ser convocado a la selección argentina, se despachó con un pase-gol e intervino también en los otros tantos del 3-0 de Roma a Celtic como visitante en Escocia. Primero, ejecutó el córner que terminó en un cabezazo del defensor Liam Scales contra su arco, mientras marcaba al italiano Gianluca Mancini. Luego, el delantero irlandés Evan Ferguson convirtió por duplicado. El primero, tras un pase al medio del área, en una jugada que empezó con el argentino en tres cuartos de cancha, y el segundo, una cesión del atacante de 22 años, dándose vuelta y definiendo.

A pesar del éxito, Roma sigue fuera de los puestos de clasificación directa para los octavos de final de Europa League, aunque a solo un punto. Suma cuatro triunfos y dos derrotas.

Resumen de la goleada de Roma

Por su parte, Aston Villa venció por 2-1 a Basilea, también como visitante, en Suiza, sin la presencia de Dibu Martínez, que venía de atajar por Premier League tras superar una pequeña lesión. El argentino que sí fue títular, y además participó en los goles, fue Buendía, que asistió en el tanto de la victoria, un lindo gol de Youri Tielemans desde fuera del área. Previamente había convertido Evan Guessand por el club villano y el empate parcial había sido establecido por Flavius Daniliuc. El equipo dirigido por el español Unai Emery está tercero, en zona de acceso directo a los octavos.

Síntesis del triunfo de Aston Villa

Más temprano, la jornada se había abierto con un éxito de Betis sobre Dinamo Zagreb en Croacia por 3-1, en otro gran desempeño del equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini. En una ventana de siete minutos en el primer tiempo definió el encuentro: gol de Sergi Domínguez en contra, tras una jugada de Rodrigo Riquelme a los 31; anotación del propio Riquelme a los 34, y tanto del brasileño Antony, a los 38. Niko Galesic descontó sobre el final.

En el conjunto español participó el argentino Valentín Gómez como defensor titular, que continúa mostrando un buen nivel. Por él ingresó su compatriota Giovani Lo Celso, que volvió a sumar minutos tras reponerse de una lesión que lo había marginado en los últimos cuatro partidos. También entró Ezequiel ‘Chimy’ Ávila en el final.

Betis se coloca cuarto, un punto detrás de Aston Villa, en zona de clasificación directa para los octavos de la Europa League.

Compacto de la victoria de Betis

Por otro lado, Bolonia ganó por 2-1 frente a Celta de Vigo, con Santiago Castro como titular y Benjamín Domínguez en el banco por segundo partido consecutivo, pero continúa fuera de los puestos de clasificación, 13°. Lyon venció en Francia a Go Ahead Eagles, de Países Bajos, con Nicolás Tagliafico durante los 90 minutos. Se mantiene primero empatado en puntos con Midjylland y Aston Villa.

A falta de dos jornadas para terminar la etapa de liga, la Europa League, al igual que las demás competiciones europeas, empieza a perfilar sus clasificados, con muchos equipos separados por pocos puntos.

Las posiciones al cabo de 6 fechas