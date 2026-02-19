Europa League: Santiago Castro hizo su primer gol en una copa internacional y le dio el triunfo a Bologna

Si Santiago Castro necesita sumar méritos para que Lionel Scaloni lo vuelva a tener presente para cuando confeccione los llamados para la Finalissima del mes próximo y para el Mundial 2026, el delantero los viene haciendo. Por lo pronto, marcó en los tres últimos partidos de Bologna, incluyendo este jueves para darle la victoria por 1-0 ante Brann, de Noruega, en el juego de ida de los playoffs de la Europa League que la semana que viene definirá como local el equipo italiano.

El que podría ser el tercer 9 en consideración, detrás de Lautaro Martínez (hoy, lesionado) y Julián Álvarez, anotó por primera vez en una copa internacional. Tras jugar apenas siete minutos en dos encuentros de Vélez en la Libertadores de 2022 y siete juegos de la Champions League pasada con Bologna, el bonaerense de 21 años consiguió convertir en su séptima participación con el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente. Y fue determinante en sus 45 minutos en la cancha. Justo una semana después de haber renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Ante Brann, Castro gritó su tercer gol en ocho días. Lo había hecho en el 1-1 frente a Lazio el miércoles anterior por los cuartos de final de la Copa Italia, serie que su club cedió por penales. Le dio el éxito este domingo en el 2-1 ante Torino por la Serie A al desnivelar faltando 20 minutos, también con una definición con clase. Y ahora, vital en otra conquista como visitante, que acerca al conjunto de Emilia-Romagna a los octavos de final de la Europa League.

Santiago Castro, el 9 que ilusiona a Bologna en la Europa League; hizo el gol para el triunfo por 1-0 sobre Brann, en Noruega Paul S. Amundsen - NTB

Santi, que acumula siete festejos en la Serie A, cuya tabla de goleadores encabezan Lautaro (14) y Nico Paz (9), y anotó dos en sus 100 minutos en la Copa Italia, consiguió su décimo gol de la temporada 2025/2026 con una soberbia definición cruzada. Iban 9 minutos de la etapa inicial en la fría noche noruega.

Castro se desmarcó por izquierda, recibió de Nicolo Cambiaghi, que había enganchado hacia adentro, y tras un primer control, aunque es diestro, sacó el zurdazo antes de que sus rivales pudieran bloquearlo para sorprender y vulnerar al arquero Mathias Dyngeland. El balón viajó furioso hacia el segundo palo y se estampó contra el costado interno de la red. Un golazo.

El golazo de Santiago Castro para Bologna

El argentino no salió a jugar el segundo tiempo. Fue reemplazado de forma preventiva en el descanso, luego de que, a falta de unos minutos para el cierre de la etapa inicial, recibió un codazo en la cabeza al ir a disputar la pelota en el aire con Jacob Sorensen, que no fue sancionado. En su lugar ingresó el neerlandés Thijs Dallinga.

El árbitro no advirtió la situación ni hubo intervención del VAR, pese a que Santi le recriminó con una secuencia de insultos a su agresor y el juez se acercó a calmarlo. En el momento necesitó de atención médica y siguió en el partido, pero tras el entretiempo no regresó al campo de juego. “Estaba muy mareado. Cuando me dio, todo se puso blanco, no podía mantenerme en pie. Estuve un rato en el campo, pero luego me pusieron hielo en el vestuario", explicó sobre su salida.

SE ENTENDIÓ TODO, SANTI... Castro recibió un codazo en la mitad de la cancha vs. Brann y no le gustó nada.



Nacido en San Martín el 18 de septiembre de 2004, el delantero se formó en Vélez y emigró cuando tenía 18 años, tras un pase de siete millones de euros. Su primera temporada en la liga italiana le sirvió para ir capitalizando minutos y confianza. En 2024/2025 jugó 36 de los 38 partidos de Bologna en la Serie A, con ocho goles y cinco asistencias. Ahora, tras rechazar un ofrecimiento para ir al Al-Hilal con la idea de seguir en vidriera para ser considerado para el Mundial 2026, está afianzado en su equipo. “Siempre he pensado en el Bologna. Me alegra poder hacerlo. En este Bologna te divertís jugando al fútbol, y cuando te divertís, las cosas mejoran”, había sentenciado semanas atrás, confesando su interés por volver a ser citado por el DT de la selección argentina.

Santiago brilló en el Preolímpico de la Sub 23 en 2024 y ya estuvo con el plantel de la mayor en marzo pasado, aunque una lesión en un pie en los entrenamientos le impidió jugar por aquellos días en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Desde entonces aguarda otra oportunidad.

Santiago Castro recibió un golpe en la cabeza y no pudo volver a la cancha en el segundo tiempo en el partido por la Europa Leagueentre Brann y Bologna PAUL S. AMUNDSEN - NTB

Este jueves, tras la victoria, el entrenador Vincenzo Italiano, sólo tuvo palabras de elogios para Castro: “Santi tiene una cualidad fundamental para este deporte: tiene hambre. Cada día, en cada entrenamiento, cada minuto, siempre está ahí charlando y hablando de fútbol. Es un placer contar con chicos como él, con tanta hambre y tantas ganas de rendir siempre y ayudar al equipo. Está empezando a hacerlo con regularidad, y eso me alegra mucho. Tiene una formación extraordinaria; es un jugador de equipo. Como delantero centro, el sacrificio y el esfuerzo físico que pone en cada partido son enormes“.

Y completó: “A menudo le digo: ‘Ya verás cómo te recompensa, no te preocupes’. Lo importante es saber gestionarse durante los 90 minutos, ser cualitativo y efectivo en la primera pelota. Marcó un gran gol con la zurda en su primera jugada y abrió el marcador en este partido. Estoy convencido de que esto es un arma extra para él".