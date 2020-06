Carlos Tevez y su provocador festejo contra River en la semifinal de la Copa Libertadores 2004. Fuente: Archivo

17 de junio de 2020 • 15:03

El exfutbolista de Boca Franco Cángele rememoró el partido definitorio de la semifinal contra River en la Copa Libertadores 2004 , donde el conjunto xeneize se impuso por tiros desde el punto del penal ante un estadio Monumental repleto de hinchas rivales.

Recordado por el festejo de la " gallinita " de Tevez, aquella serie fue considerada, hasta la final de Madrid en 2018, como la más importante de la historia de los superclásicos, ya que nunca antes ambos equipos se habían enfrentado en una instancia continental tan avanzada.

"Fue tremendo. Perdimos la final (con Once Caldas) y nadie le dio mucha bola. Se había ganado el partido de la historia hasta ese momento . Haber perdido no tuvo mucho repercusión. Coronar era la frutilla del postre", evocó el exjugador de Independiente y Colón .

Además, contó que al plantel le sorprendió que Carlos Bianchi designara a los por entonces juveniles Pablo Álvarez y Ledesma para patear los penales. "Nunca habían pateado un penal, menos en una semifinal. Nos llamó la atención porque había gente de más experiencia. Y sin embargo, los mando a ellos dos sin dudar . Yo me acuerdo que estaba sexto para patear. Te juro que decía: que se termine acá . El arco era chiquito".

En ese sentido, recordó que Maxi López estaba tranquilo por el partido que había hecho, no obstante lo cual, falló su tiro: "Creo que a veces es mejor ir con un poco de miedo, cerrar los ojos y patear fuerte. Ledesma me dice: 'Tranquilo no estaba. Cerré los ojos y patee'".

Finalmente, el exdelantero ubicó a aquella serie de la que fue protagonista (asistió a Tevez en el gol), en términos de importancia, por encima de la final de la Copa Libertadores 2018: "La serie fue tremenda. Por las emociones vividas en los 180 minutos (Boca ganó el partido de ida en la Bombonera por 1-0), fue mucho más que la de Madrid ", concluyó.