Ezequiel Schelotto, el futbolista argentino que apagó un incendio ¡en medio de un partido!

Una situación inédita se vivió en un partido de la tercera división del fútbol de Suiza que tuvo como protagonista a un futbolista argentino. Ezequiel Schelotto, que es jugador y también accionista del club FC Paradiso, se convirtió en héroe al buscar una manguera y apagar un incendio en el medio del duelo ante FC Bavois.

En el medio del encuentro de la fecha 25 de la Promotion League suiza, una de las redes que separa el campo de juego de un estacionamiento ubicado detrás de uno de los arcos, comenzó a prenderse fuego. En las imágenes se ve a una persona intentando apagar las llamas, pero con sus pies.

Sin embargo, unos segundos más tarde aparece el “bombero” más inesperado. Ezequiel Matias Schelotto, argentino nacionalizado italiano que estaba jugando como titular en FC Paradiso, apareció con una manguera y comenzó a apagar el foco del fuego con agua. El episodio no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del jugador de 36 años, y el partido pudo continuar con normalidad.

JUGADOR, ACCIONISTA Y... ¡¡BOMBERO DEL CLUB!! Ezequiel, el Galgo, Schelotto fue HÉROE este fin de semana en la 3° División de Suiza. Se prendió fuego la red que separa el campo de juego con el estacionamiento y el argentino apareció corriendo con una manguera al rescate. El… pic.twitter.com/qi9oQWrYQg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2026

Al final del duelo, FC Paradiso, que había comenzado perdiendo, pudo revertir el resultado y derrotó 2 a 1 a FC Bavois. De este modo, logró su primera victoria en lo que va de 2026. Además, consiguió un triunfo clave para poder salvarse del descenso. Actualmente, el equipo de la región de Tesino, al sur de Suiza, está en el puesto 17 de 18 equipos con 23 unidades y por ahora está cayendo a la cuarta división. Sin embargo, está a dos puntos de Kreuzlingen, el último de los que se salva, a falta de 9 fecha para la finalización del campeonato.

La historia de Ezequiel Schelotto en Suiza es muy particular. Tuvo una extensa carrera en Europa, donde jugó en Inter, Atalanta, Sporting de Lisboa y Brighton. También estuvo en el fútbol argentino en Racing, Aldosivi y Deportivo Morón. Incluso, jugó en la selección de Italia.

Ezequiel Schelotto jugó en Brighton de Inglaterra desde 2017 hasta 2020 Archivo

Pero actualmente está en FC Paradiso, donde su rol trascendió lo futbolístico. A comienzos de 2026 adquirió el 40% del paquete accionario del club y asumió como vicepresidente, sin dejar de ser capitán dentro de la cancha.

Su compromiso como directivo se vio reflejado en un escándalo con Maxi López, quien había sido socio en el proyecto del club. Schelotto denunció que el ex delantero se fue “de un día para otro”, dejando deudas y obligándolo a hacerse cargo económicamente del plantel para sostener la estructura. “Se creó una situación muy complicada cuando él se fue y no les dijo nada. De un día para otro desapareció y después lo vimos en la tele. Yo perdí mucho dinero y no sé si lo voy a recuperar, la verdad, pero qué voy a hacer, se borraron todos. Me quedé yo solo”.

Ezequiel Schelotto en su rol de jugador de fútbol y vicepresidente del club FC Paradiso, del que es uno de los accionistas Instagram Schelotto

“Muchos jugadores se quedaron porque existía un proyecto deportivo muy interesante. Llegaron chicos nuevos de otros países, llegaron argentinos, que yo les tomé mucho cariño porque tienen familia, había chicos que estaban por ser papás, gente que tenía situaciones familiares con los padres y todo. Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque hay que decir la verdad también. No fue fácil para mí. En un momento muy difícil para mí, familiar y económico, pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, destacó Schelotto.

Luego, agregó: “La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años, jugamos juntos varios años en Catania y en el Chievo Verona. Yo lo traje acá, yo le comenté del proyecto. Las cosas no se dieron, obviamente, no hay que decir ninguna mentira: cuando las cosas no se dan, no se dan. Él tomó la decisión de irse de un día para otro sin decirle nada a nadie".