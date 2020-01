El choque de manos del Kun Agüero con Zinchenko Fuente: AP

Este primer fin de semana del 2020 arrancó en Inglaterra con la tercera ronda de la FA Cup, este centenario torneo que enfrenta a los clubes de la Premier League con sus pares de categorías inferiores. Esta nueva jornada trajo varias particularidades y algunas sorpresas.

Entre los hechos más relevantes está el gol que convirtió Sergio Agüero, el primero del año, y contribuyó en la victoria del Manchester City 4-1 en el Etihad Stadium frente al humilde Port Vale que milita en la cuarta división. De esta manera, desde que llegó al club para la temporada 2011/12, el Kun lleva anotados 19 goles en 21 partidos en esta competición, más que cualquier otro jugador en ese tiempo, y se ubica cuarto en la tabla de goleadores históricos desde el comienzo del siglo XX.

Los Citizens ya habían jugado un partido entre semana, el 1 de enero, que fue triunfo contra Everton por 2-1 con dos tantos de Gabriel Jesús. El delantero argentino fue al banco en esa oportunidad, pero no ingresó.

En la vereda de enfrente, el Manchester United no la pasó bien en el empate sin goles contra el Wolverhampton de visitante y tuvo la participación de Sergio Romero quien fue fundamental para que su equipo no perdiera. Sacó una pelota complicada que resultó elegida como la mejor de la jornada por la cuenta oficial de Twitter de la FA Cup. Como dictan las reglas de este particular torneo, deberán jugar otro partido más para definir quién pasa de ronda.

Siguiendo con las actuaciones de los argentinos, el tucumano Roberto Pereyra anotó el tercer gol para el Watford en lo que era una paliza por 3-0 ante Tranmere, conjunto que transita la tercera división del fútbol inglés. Además, ese tanto fue el primero que un argentino convierte de forma oficial este 2020. Sin embargo, el equipo de Pereyra desperdició esa ventaja y el partido terminó en un dramático empate 3-3 gracias a un penal cobrado por el VAR a los 87 minutos de juego que Paul Mullin transformó en gol. El ex River se fue expulsado dos minutos después de esa acción.

Por otra parte, Sheffield Wednesday y Fulham dieron las sorpresas de la fecha al derrotar a dos equipos de la Premier League como lo son Brighton y Aston Villa. El primero cayó por 1-0 frente a Sheffield que milita en la Premiership mientras que el equipo dirigido por John Terry fue superado 2-1 por el Fulham que actualmente pelea por ascender a la segunda categoría.