Fabián Doman, tras su renuncia: “El microclima de Independiente es un Godzilla que lo tiene tomado”

Fabián Doman está en una escribanía. Es su estreno como expresidente de Independiente, cargo al que renunció el martes. Recopila pruebas, habla con abogados y está decidido a presentar una denuncia por amenazas. Es uno de los tantos motivos que lo llevaron a dejar el cargo para el que fue elegido hace algo más de 180 días. En charla con LA NACION, Doman menciona al “microclima” del club como el responsable principal de su salida. Y lo define como “un Godzilla” que tiene tomada a la institución. “Independiente está manejado por un microclima, donde el poder de la autoridad del club es cada vez menos importante. Y yo no le era servil a ese microclima ”, dice el periodista, que continuará ligado a la comisión directiva y colaborará desde donde pueda. Al mismo tiempo, ensaya una autocrítica tenue: “Pensaba que sacando a los Moyano el clima de odio y de todos contra todos se iba a revertir. Me equivoqué”.

—¿Por qué renunció?

—Hay un momento en el que sentís que ya no aportás nada. Y yo no podía no decir la verdad. Y la verdad es que no tenemos los recursos. Lo que yo hice fue gritar “el rey está desnudo”. Es el impacto, es la noticia, y lo lamento mucho porque sé que le ha generado angustia a mucha gente, pero había que pegar el grito. Había que decirlo.

A las socias, socios e hinchas de Independiente pic.twitter.com/WwPBHHxGtR — Fabián Doman (@fabdoman) April 11, 2023

—¿Por qué se llegó a esta situación de tener que pegar el grito?

—Fueron 30 años. Lo que pasa ahora es el fruto de 30 años. Independiente vive un clima de odio, de rencor, de resentimiento. De todos contra todos. De guerra. Una anarquía total, que ha destruido al club en los últimos 30 años, como bien puso LA NACION recordando la historia de Pedro Iso.

—¿Pensaba que sacando a Moyano eso se iba a revertir?

—Sí. Me equivoqué.

—¿Por qué habría de cambiar si eso excede a un nombre propio?

—Pensé que la gravedad de la situación del club iba a hacer que el microclima se diera cuenta. Y no, todo lo contrario.

—Independiente vivió otras crisis como ésta...

—No, como ésta, no. Vivió crisis diferentes, porque nunca vivió crisis todas juntas. Tenés tres crisis juntas: deportiva, económica y judicial. La más fácil de salir es la deportiva. Pero es lo que más angustia. Y si el equipo tuviese 15 puntos, nuestra situación económica sería la misma. Pero no habría el clima de angustia que hay. Lo que pasa es que hay que explicar que el clima de angustia es por la crisis económica. El equipo que tenés en cancha es consecuencia de la economía.

Fabián Doman, ex presidente de Independiente PATRICIO PIDAL/AFV

—¿Subestimó la economía del club?

—Yo no. Al contrario, yo la sobreestimé. Me criticaron en las reuniones que hablaba de eso todo el tiempo. No tenía otro tema de conversación.

—¿De dónde venían esos aportes de los que habló en la renuncia y que no estuvieron? ¿Eran empresarios? ¿Era la política?

—Del mundo económico. Tenían que venir y no vinieron.

—Empresas, ¿únicamente?

—El mundo económico, como todos los clubes de fútbol.

—Dijo que el encargado de armar el plan financiero de Independiente era Grindetti.

—Lo había dicho Néstor, no lo digo yo.

—Pero Grindetti no es un empresario...

—Yo no estoy hablando de que tenemos que poner la plata. Es buena tu pregunta, porque parece que para ser presidente tenés que tener 20 o 30 millones de dólares.

—En Boca pasa eso...

—Claro. Yo no los tengo. Néstor tampoco. Y no por eso Grindetti o yo somos malas personas. Ni los tiene Juan Marconi ni los tiene Cristian Ritondo. Entonces, vivamos la ficción de que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, sin estar privatizados, pero los dejamos en manos de millonarios. Es contradictorio. No puedo ir por la calle diciendo: “Pido perdón. No tengo 30 millones de dólares”.

Fabián Doman, ex presidente de Independiente, y una denuncia por amenazas que influyó en su salida del club Eliana Obregón - Télam

—Que fue la ilusión que compraron con Moyano...

—¡Y con nosotros! Y que ni Moyano ni nosotros lo dijimos. A mí hay gente que me dice: “Usted prometió traer plata”. No, yo no prometí nunca. No prometí campeonato. Yo prometí un gobierno de transición, que yo iba a estar por un período, donde teníamos que arrancar de cero. Y teníamos que generar las acciones para que lleguen los recursos. Y dije: “Acá no hay magia. Los recursos no van a venir de un día para otro”.

—¿Volvió a hablar con esa gente que prometió esos recursos?

—No, ¿para qué? Se van de vacaciones, se fueron al Mundial de Qatar. Me dicen que no pueden, que no les pagaron, que la semana que viene, que estoy viajando. Que esta semana justo no pueden...”Ay, ¡cómo vas con lo del técnico?”. “Yo avisé que no iba a poner”...

—Esa es la contradicción más grande. Desde afuera: tuvieron un montón de logros a nivel gestión. Sin embargo, la cabeza de ese grupo, que hizo todas esas cosas, dice: “Doy un paso al costado”. ¿Se entiende la contradicción?

—Sí. Es la mejor pregunta que me han hecho en los últimos tres días. Y es porque la cabeza de ese grupo ve para adelante. Es mi obligación como presidente.

—Está bien. Y si ve para adelante y renuncia es porque lo que viene es todo negro...

—Si no aparece la plata, pedile al futuro que no venga.

—¿Y qué queda para toda esa gente que trabajó en el día a día y que se esforzó para conseguir esos logros que enumeraron?

—Es que yo creo que mi renuncia ha puesto sobre la mesa la falta de recursos y los recursos van a aparecer.

—¿El que se fue de vacaciones ahora va a invertir?

—Creo que sí.

—¿Por qué?

—Porque ahora el tema está en la tapa de los diarios.

El periodista Fabián Doman explicó en una entrevista con LA NACION los motivos de su salida de Independiente PATRICIO PIDAL/AFV

—¿Nada más que por eso?

—Sí, nada más que por eso. Aunque te parezca frívolo. Ahora van a decir: “Uy, mirá, Independiente está mal”. Hay mucha hipocresía.

—Cuando ustedes sacaron a Moyano, ¿por qué los inversores habrían de invertir ahora que Ud. se fue, que eras la cabeza de esa comisión directiva que sacó a Moyano, y no antes, más allá de la difusión del tema?

—Ahora no tienen excusas. ¿Cuál es la excusa? Antes era Moyano, después yo.

—Mañana viene Juan Pérez y es lo mismo.

—Cuando el agua te llega al cuello, la plata aparece. Lo que quedó demostrado ayer es que el agua llegó al cuello. Aceptame esto: las agendas de Independiente, en el microclima, fueron si el paladar de Independiente estaba para que viniera Zielinski. ¡Absurdo! ¡Fuera de toda realidad! Y el segundo debate fue si el abogado que contratamos para presentar la denuncia penal más importante de los últimos diez años contra una comisión anterior era de Racing...Y con gente que no ha leído la denuncia todavía hoy. Entonces, el microclima de Independiente va a destruir todo.

—Ir a la cancha con un seguridad...

—Sí. Saber a qué hora se van a parar, qué van a cantar, ordenaditos, cantando. En qué lugar van a cantar. Y conmigo fueron bastante amables, porque a mí me dedicaron una sola canción.

—Recibió amenazas...

—Sí, de hecho estoy en este momento trabajando con escribanos y abogados. Estamos bajando todo a un acta y vamos a presentar una denuncia. Porque además han dejado el número de teléfono. ¿Sabés lo que te pasa cuando tu equipo pierde? ¡No podés hablar del dolor que tenés! Algunos gritan, muchos silban, pero en general no tenés ganas de estar en un hall gritándole a un techo. Lo cual no quiere decir que no haya habido el otro día hinchas genuinos cantando. El partido se perdió 2-1 jugando mal. Esa es otra discusión. Me hago estas dos preguntas: si el Pala Báez no hace el foul y Estudiantes no hace el segundo gol, y si Barcia no hace el penal...¿estábamos mejor?

—Deportivamente, sí.

—No, deportivamente no. Numéricamente, sí. Serían tres puntos más. Lo otro, estamos igual. Mi lucha fue que fracasé en que ese tema de fondo fuera “el” tema. Como me preguntaste bien vos. Sí, creí que el tema económico iba a ser “el tema”. Y me encontré con que el tema era que a las canchas de Domínico les faltaba agua. ¡Claro que les faltaba agua! Tuvo lugar una de las sequías más grandes de la historia argentina en 70 años. ¿Por qué no van a sacar fotos ahora? Los debates eran tan, tan alejados de los problemas de Independiente. Hoy la prioridad es conseguir un técnico (uno que reemplace a Monzón, porque también es DT): y tampoco me ha gustado el ninguneo contra Monzón de la misma gente que pedía que Monzón siguiera. Si Independiente de casualidad le ganaba a Estudiantes, pedían que Repetto no venga. Y que Monzón dirija con Racing. Como se perdió con Estudiantes, pedían que sacaran a Monzón y trajeran a Repetto. ¡No puede haber un técnico cada 90 minutos! Yendo al tema de fondo, me impactó mucho que frente a la denuncia penal, la discusión haya sido Mariano Cúneo Libarona, uno de los penalistas más importantes del país. Hasta donde sé es directivo de Racing, pero...¿qué tiene que ver eso?

—Ud. es hincha también.

—Cuando sos dirigente, hay que asumir ser dirigente.

—Bueno, cuando no ocupaba un cargo, ¿hablaba más de la situación económica de Independiente o de si la pelota entraba o no?

—Toda la vida, desde que arrancó el tema económico, de lo económico. Con el 2018, que con un equipazo, con un gran técnico como Ariel Holan, se decide ir a pelear la Copa, yo hubiera peleado el campeonato. No hubiera gastado la plata que se gastó. Me vas a decir que lo digo con el diario del lunes. Está bien. Pero hay que buscar la génesis de dónde se cayó el moyanismo. Todo lo que vendió, ¿qué pasó? Habrá hinchas que dirán en Twitter que no siento la camiseta, que no tengo al Rojo tatuado en el corazón, que no soy hincha. Había que haber peleado el campeonato local y no gastar tanta plata en jugadores. Lo que pasa es que Independiente está manejado por un microclima, donde el poder de la autoridad del club es cada vez menos importante. Ya no importa quién sea el presidente. (Julio) Comparada, (Javier) Cantero, (Hugo) Moyano, yo o quien fuese. Pedro Iso, Duca (Andrés Ducatenzeiler)...nos pasó a todos los que estuvimos ahí. Hay un microclima Independiente que maneja el club. Y así lo tiene postrado hace 30 años. Con islas: el campeonato de 2010, el de 2017, 2002.

—Para ese microclima, la aparición de los recursos (si vienen ahora), ¿no es un parche?

—Los recursos tienen que aparecer. Sobre todo, para levantar inhibiciones. A ese microclima yo no le era servil.

—¿Por qué?

—Porque yo no hacía cosas para que el microclima se sintiera cómodo. Yo no gobernaba para el microclima.

—¿Por ejemplo?

—Quería traer a SportClub a Independiente, como Racing tiene a Megatlon. Fue imposible. Y ahí empiezan: “Doman tiene un negocio por el SportClub”. No, quiero que se haga lo que Racing hizo con Megatlon. Te iban a modernizar la sede, iba a haber tres gimnasios, iba a movilizar, iba a ser importante para el centro de Avellaneda. No, no se puede. No se puede, no se puede. Y eso no es política, no es fútbol, no es economía...no es nada. Y no hacían falta recursos. No se puede. ¡Porque no! “Estás privatizando el club”. Están en Racing y en Estudiantes, que no les va mal ni institucional ni económicamente. Y nadie anda poniendo carteles sobre que Blanco o Verón venden el club. Acá, imposible. Tratar de sólo planteárselo. Repetto no viene por el microclima. Ya estaba caído el lunes a la noche. Se cayó porque se le faltó el respeto con una ¡burda operación de prensa! de que él dirigía o no con Racing. Y me involucraban a mí. Que yo no quería que Repetto viniera a dirigir con Racing. Instalada por el mismo microclima que instaló el sábado que Repetto estaba cerrado. Me gustaría que vengan ahora a explicar.

—¿Tiene nombre y apellido ese microclima?

—No. Es un Godzilla que tiene tomado a Independiente.

—¿Tiene algo que ver con el moyanismo ese microclima?

—Se van fagocitando por momentos.

—Pero no personas, no vínculos, no gente con nombre propio...

—No. El microclima de Independiente se retroalimenta solo.

—En la carta de renuncia menciona a Cristian Ritondo, la única persona con nombre propio de la que habla.

—Lo menciono por muchas razones. Lo primero es que como no estaba conmigo en las reuniones, hablábamos por teléfono todo el tiempo. No estando en el día a día, era la persona que estaba conmigo todo el tiempo en la consulta o en el debate. Además, es mi amigo. Y sentí que si no lo ponía le iban a echar la culpa a él de mi alejamiento. Y nada más alejado de la realidad que eso. Él ya sabía de esto hace tres semanas.

—Ud. se va y el club queda en manos de Grindetti.

—De manera interina. Ya aclaró que no puede quedarse a cargo. Habrá que elegir un presidente.

Néstor Grindetti, intendente de Lanús (se tomará 30 días de licencia) y presidente de Independiente hasta que se llame a Asamblea Marcelo Manera

—¿Le entregó el club al PRO?

—No, porque van a elegir a un presidente que no va a ser Grindetti.

—¿Ud. quiere que su sucesor sea Daniel Seoane, actual secretario general?

—Tengo miedo de que si digo que sí no lo elijan. Creo que es la persona más capacitada, con mayor conocimiento, y que más quiere al club. No lo hablé con él. No sabe que estoy diciendo esto. Pero no hay persona en el club más preparada para hacerse cargo.

—¿Podría él acercar estos recursos que hoy le faltan al club?

—O yo lo ayudaré si es necesario. Me pongo en el lugar que necesiten. Acá estoy.

—¿Tiene miedo de que lo comparen con (Javier) Cantero, que también renunció?

—No. Me parece que no hay ningún punto de coincidencia. No conozco ni la cara de los barras. Hubo una instalación de gente que no existe, que no tiene representación en el club, que ni siquiera es barra y que no sé que es, que intentaron eso desde el día en que me presenté como candidato. Decían que no me iba a poder presentarme, que no me iba a animar, que no tenía lo que había que tener para ser candidato, que no le iba a ganar a Moyano... Y fui, me presenté, me presenté a la Justicia, me impugnaron, se hicieron las elecciones, se ganaron. Que cobraba sueldo: 15 mil dólares mensuales del PRO. Lo más grave es que quizás le preguntás a un hincha al que le dicen eso todo el tiempo, y capaz que la gente no tiene cómo hablar conmigo y preguntarme si es verdad que yo cobro. La campaña que hubo sobre mi persona en los últimos 10 días ha sido muy rara, muy increíble. Textos iguales, comentarios iguales en algunos programas de radio. Las mismas palabras, los mismos términos. Soy periodista hace treintaypico de años...yo sé. Hubo gente que no quería que yo siguiera. Hay gente que festeja que yo no sea presidente de Independiente.

—Por ese microclima...

—Micro o macro.

—¿Político?

—Gente que está festejando que yo no sea más presidente.

—¿Le quitó energía toda la guerra contra los Moyano?

—No. Si no nos presentábamos, no apelábamos, hoy Moyano era presidente de Independiente. Siento que eso no se nos reconoce. No se presentaba cualquiera. ¡No se presentó nadie! Porque nadie aceptaba ir contra Moyano. Tanto Néstor (Grindetti) como Juan (Marconi) como yo merecemos un poco de respeto con eso. Y siento que en algunos casos no lo hemos recibido. Eso me duele mucho.

—¿Le gusta que le digan que fue el hombre que sacó a Moyano de Independiente?

—No lo saqué yo. Yo fui el candidato. Lo sacó la gente en una elección histórica. Yo me animé a ir. Por audaz, por loco. Pero me acuerdo de convocar gente y preguntar: “¿Vas vos? No”. ¡Tengo el listado!

—Sí, el mismo listado de gente que se borró para aportar.

—Estás bastante cerca. Entre tibio y caliente...