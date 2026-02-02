Fabián Doman denunció que lo echaron de A24 en la noche previa a su regreso a la pantalla.

El periodista Fabián Doman contó, a través de una extensa publicación en su cuenta de X, que este domingo a la noche, horas antes de su regreso a la pantalla de A24 para conducir su programa luego de las vacaciones, le avisaron que el programa no continuaría y que se comunicarían con él, pero “nadie me llamó”. “Fui desvinculado de la programación de A24 en 2026″, dijo el conductor, que habló de “la opacidad y las anomalías que acompañaron el proceso”.

Según su relato, en el último programa que condujo en diciembre de 2025 se despidió del público hasta el primer día hábil de febrero porque al finalizar el año el director del canal, Juan Cruz Ávila, le había ofrecido la renovación del vínculo para 2026. “Lo cual fue reconfirmado al día siguiente, en otro encuentro, frente a terceros”, dijo.

“Cuando volví de mis vacaciones me encontré con una novedad: una llamada telefónica de la gerencia periodística —no de Ávila— extrañamente confusa, quien me consultaba si podía hacer la noche del domingo y que quizás no seguiría en la semana, pero que era solo una idea y que al día siguiente se pondrían en contacto conmigo para ver cómo seguíamos”, prosiguió Doman.

“Nadie me llamó, como tampoco nadie me atendió (salvo alguien cercano a la dirección periodística, pero que carecía de respuesta oficial alguna)”, se quejó el periodista.

Como muchos colegas ya saben, pero ustedes probablemente no, he sido desvinculado de la programación de A24 en 2026.



Esa noticia viene acompañada por otra, que quizás explique a la anterior: la opacidad y las anomalías que han acompañado todo el proceso.



En el mes diciembre… — Fabián Doman (@fabdoman) February 2, 2026

En su posteo, Doman cuestionó que “está claro que el canal tiene derecho” a contratarlo o no. “Sin embargo, resulta difícil de entender que no se renueve un vínculo cuando el programa 24 Noticias tuvo buenos niveles de audiencia, el mayor share del prime time del canal, alta venta publicitaria y reiterados reconocimientos internos durante todo el año”, señaló.

“Mi único reclamo es que, si se decide prescindir de mi trabajo, se comunique en tiempo y forma y por los responsables, como establecen los contratos. Haber sido confirmado en la programación 2026 fue lo que me llevó a rechazar otras ofertas. En mis años en los medios atravesé todo tipo de situaciones, pero nunca que me confirmaran en una programación con horario incluido para luego incumplir y no dar la cara”, se manifestó el periodista.