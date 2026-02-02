Qué pasó con Fabián Doman y por qué no seguirá en A24

El periodista Fabián Doman comunicó su salida de la señal informativa A24 este domingo por la noche. La noticia trascendió a través de un texto extenso en la plataforma X a pocas horas del inicio de la grilla 2026. El presentador denunció la interrupción repentina de su labor profesional tras el receso de verano.

Qué pasó con Fabián Doman en A24

El conductor Fabián Doman concluyó su actividad en la empresa debido a una decisión repentina de las autoridades del canal. El periodista recibió la noticia sobre el fin de su ciclo apenas una noche antes de su regreso pautado a la conducción del espacio informativo.

El primer fragmento del extenso posteo de Fabián Dóman tras su desvinculación

La salida del aire se produjo a pesar de un compromiso verbal previo para la continuidad del trabajador durante todo el presente ciclo. Doman detalló que su alejamiento responde a una falta de cumplimiento en los acuerdos pactados a fines del año anterior. El comunicador señaló la existencia de “opacidad y anomalías que acompañaron el proceso” de su remoción.

Según su testimonio público, la empresa omitió las vías formales para finalizar el vínculo laboral. “Fui desvinculado de la programación de A24 en 2026”, manifestó el periodista en sus redes sociales. La situación generó sorpresa en el entorno profesional debido a los registros previos de desempeño del programa.

El acuerdo previo con el canal

La cronología del conflicto inició en diciembre de 2025. Durante el último programa de ese año, el conductor anunció su retorno para el primer día hábil de febrero.

Esta promesa al público surgió tras una reunión privada con las autoridades del cana, en la que le ofrecieron la renovación del contrato para la temporada siguiente. Doman aseguró que el ofrecimiento tuvo una reconfirmación formal al día posterior en un encuentro ante terceros.

La planificación del periodista para el año en curso dependía de este compromiso. El presentador afirmó que la ratificación de su lugar en la programación 2026 motivó el rechazo de otras propuestas laborales.

El acuerdo incluía la continuidad de su franja horaria y la estabilidad de su equipo de trabajo.

La salida del aire se produjo este domingo por la noche a pocas horas del inicio de la grilla 2026 Captura América TV

La comunicación de la gerencia periodística

El proceso de desvinculación tomó un rumbo irregular tras el regreso del periodista de sus vacaciones. Doman recibió un contacto telefónico de la gerencia periodística en lugar de una comunicación del director general.

El llamado resultó confuso para el conductor. En esa charla, los directivos consultaron su disponibilidad para realizar una emisión especial el domingo por la noche. Al mismo tiempo, deslizaron la posibilidad de su salida de la grilla semanal de contenidos.

El cruce entre Doman y Ducatenzeiler por Independiente que terminó con el periodista abandonando el estudio

La empresa prometió una comunicación definitiva para el lunes siguiente, pero el contacto nunca sucedió. “Nadie me llamó, como tampoco nadie me atendió”, reclamó el periodista en su comunicado.

El conductor intentó obtener respuestas a través de personas cercanas a la dirección, pero no consiguió una palabra oficial sobre su estatus profesional. Esta falta de respuesta ocurrió mientras el equipo técnico y de producción esperaba su retorno al aire.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.