Qué pasó con Fabián Doman y por qué no seguirá en A24
El conductor denunció una desvinculación forzada mediante un descargo en redes sociales; qué le comunicaron desde la señal noticiosa
El periodista Fabián Doman comunicó su salida de la señal informativa A24 este domingo por la noche. La noticia trascendió a través de un texto extenso en la plataforma X a pocas horas del inicio de la grilla 2026. El presentador denunció la interrupción repentina de su labor profesional tras el receso de verano.
Qué pasó con Fabián Doman en A24
El conductor Fabián Doman concluyó su actividad en la empresa debido a una decisión repentina de las autoridades del canal. El periodista recibió la noticia sobre el fin de su ciclo apenas una noche antes de su regreso pautado a la conducción del espacio informativo.
La salida del aire se produjo a pesar de un compromiso verbal previo para la continuidad del trabajador durante todo el presente ciclo. Doman detalló que su alejamiento responde a una falta de cumplimiento en los acuerdos pactados a fines del año anterior. El comunicador señaló la existencia de “opacidad y anomalías que acompañaron el proceso” de su remoción.
Según su testimonio público, la empresa omitió las vías formales para finalizar el vínculo laboral. “Fui desvinculado de la programación de A24 en 2026”, manifestó el periodista en sus redes sociales. La situación generó sorpresa en el entorno profesional debido a los registros previos de desempeño del programa.
El acuerdo previo con el canal
La cronología del conflicto inició en diciembre de 2025. Durante el último programa de ese año, el conductor anunció su retorno para el primer día hábil de febrero.
Esta promesa al público surgió tras una reunión privada con las autoridades del cana, en la que le ofrecieron la renovación del contrato para la temporada siguiente. Doman aseguró que el ofrecimiento tuvo una reconfirmación formal al día posterior en un encuentro ante terceros.
La planificación del periodista para el año en curso dependía de este compromiso. El presentador afirmó que la ratificación de su lugar en la programación 2026 motivó el rechazo de otras propuestas laborales.
El acuerdo incluía la continuidad de su franja horaria y la estabilidad de su equipo de trabajo.
La comunicación de la gerencia periodística
El proceso de desvinculación tomó un rumbo irregular tras el regreso del periodista de sus vacaciones. Doman recibió un contacto telefónico de la gerencia periodística en lugar de una comunicación del director general.
El llamado resultó confuso para el conductor. En esa charla, los directivos consultaron su disponibilidad para realizar una emisión especial el domingo por la noche. Al mismo tiempo, deslizaron la posibilidad de su salida de la grilla semanal de contenidos.
La empresa prometió una comunicación definitiva para el lunes siguiente, pero el contacto nunca sucedió. “Nadie me llamó, como tampoco nadie me atendió”, reclamó el periodista en su comunicado.
El conductor intentó obtener respuestas a través de personas cercanas a la dirección, pero no consiguió una palabra oficial sobre su estatus profesional. Esta falta de respuesta ocurrió mientras el equipo técnico y de producción esperaba su retorno al aire.
