Facundo Campazzo, el líder silencioso: “Que el equipo siga siendo la fortaleza de la selección en los Juegos, ese es nuestro ADN”

Los Juegos Olímpicos se acercan y el básquetbol argentino es uno de los equipos que dirá presente otra vez en una de las citas deportivas más importantes del planeta. El gran desempeño en el Mundial de China, en 2019 depositó al equipo de Sergio Hernández en Tokio 2020 y Facundo Campazzo, una de las grandes figuras del básquet argentino, ya palpita lo que se viene. Luego de su primera experiencia en la NBA, habiendo alcanzado las semifinales de la conferencia oeste con Denver Nuggets, el base habló sobre su gran temporada con la Confederación Argentina de básquetbol. Además, se refirió a las expectativas que tienen de cara a los Juegos Olímpicos.

En primer lugar, el base de los Nuggets fue consultado por cómo lleva explosión popular que causó su llegada a la NBA, algo que un poco lo incomoda: “Realmente me ha impactado todo lo que se produjo en esta temporada, la magnitud que tomó esto. Me sorprendió y, en un punto, me superó porque no esperaba tanto. Trato de no consumir mucho, pero es inevitable. No sé, tal vez no tomo dimensión a veces. O no me doy cuenta. O, en realidad, quizá no quiera darme cuenta lo que se generó”, reflexiona de manera distendida.

Ya en Las Vegas, afrontando la preparación para la cita olímpica, mientras detrás se escucha el ruido de las máquinas y de las mesas de juego que tiene el nivel Casino del imponente hotel Planet Hollywood contó algunos fenómenos que vivió acerca de su popularidad: “Tal vez los tatuajes que vi que hicieron algunos hinchas. Y eso es realmente increíble, se te pone la piel de gallina. Ahí tomás un poco la dimensión y te pega eh… Entonces, si bien siento el cariño que la gente me brinda, intento no consumir en exceso todo lo que se genera, lo que me dicen o hacen por mí”. Además, sobre el ‘Fenómeno Campazzo’, dice: “hace mucho que no se veía un jugador argentino en la NBA, es como que la gente necesitaba y ahora, además de mí, llegaron Tortu y Luca. Y se nota esa alegría de la gente, el volver a tener ese gran interés en la NBA. Además, todo lo que pasó en el Mundial, lo que logramos y cómo representamos al país, fue un puntapié y empezaron a seguir mucho más”.

Facundo Campazzo jugará en la selección por primera vez tras su primera experiencia en la NBA BARRY GOSSAGE - NBAE / Getty Images

Sobre su liderazgo en la selección Argentina, pone un freno: “No, realmente no siento esa responsabilidad de ser líder. Lo que hago, es porque me gusta conocer a los demás, sobre todo a los más nuevos. Está bueno intentar lograr esa cercanía lo más rápido posible, para que la adaptación no sea difícil para los nuevos. Los que estamos hace más tiempo, podemos ayudar a que el proceso sea más natural y nadie lo sufra. Por eso me acerco, les pregunto cosas, cómo les fue en la temporada y cómo están ahora, en estos primeros días en la Selección”. Además, sobre el tema agregó: “Nosotros todavía lo tenemos a Luis Scola, que nos sigue marcando el camino, pero es verdad que los que estamos hace más debemos empezar a bajar línea de los valores que vienen de otras camadas”.

Metiéndose mucho más en lo que viene, Campazzo ya palpita lo que será el equipo que se verá en Tokio: “Somos un equipo más largo, pero esto recién comienza y la idea es que lo importante siga siendo lo colectivo, nuestro ADN, independientemente de los roles. Que el equipo siga siendo la fortaleza y que todos cedamos cosas en favor de lo colectivo, como siempre fue”. En los primeros días siempre se ven más errores, pérdidas, estamos más perdidos y se notan algunas diferencias entre jugadores. Además, hace muchos que no jugábamos juntos y estamos más duros en lo físico. Pero es parte del proceso. Queremos crear la misma manera forma de juego que en China, pero mejorada”.

Facundo Campazzo creé que los Juegos Olímpicos son más duros que los Mundiales. Además, se refirió a la zona en la que competirán en Tokio 2020 AFP

Luego del gran Mundial hecho en China, Argentina está marcada como una de las candidatas a hacer otro buen torneo, pero con respecto a eso, aclaró: “Jugar un Juego Olímpico es una responsabilidad de por sí y, para mí, no tenemos que gastar energía en si podemos ganar o no, si vamos de candidatos o no. Todo eso te lo va a dar el torneo. No debemos cargarnos de más responsabilidad de lo que deberíamos”. Por otro lado, e refirió a la dificultad del Juego Olímpico incluso diciendo que “es más difícil que en el Mundial” y en relación a compartir la zona con España (último campeón del mundo), Japón (el anfitrión) y el ganador del Preolímpico que se disputa en Kaunas, Lituania (puede ser Lituania, Venezuela, Polonia o Eslovenia), dijo ”Fijate la zona que nos tocó. Es durísima”.

Por último, habló del entrenador Sergio Hernández, a quien lo mencionó como un maestro: “Sergio tiene ese don, el talento de saber qué decir y cómo, la forma en que maneja el grupo. Nos exige al límite y, a la vez, nos tranquiliza. Todos estamos contentos y con confianza. Somos de hablar, tenemos una relación cercana de jugador-entrenador. Le gusta tener presión, lo disfruta, y se lleva la presión, la responsabilidad. Te hace jugar relajado, con ganas de disfrutar. Esa imagen irradia confianza”, cerró.

LA NACION