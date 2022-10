Sebastián Battaglia, como nunca antes, mostró su malestar con su salida de Boca: qué le recrimina a Juan Román Riquelme y el efecto “estación de servicio”

escuchar

Sebastián Battaglia volvió a compartir su sorpresa y, al mismo tiempo, fue más crítico que nunca, ante la forma en la que se dio su desvinculación como director técnico de Boca, luego de la eliminación en la Copa Libertadores y una frase en la que expuso que el equipo precisaba refuerzos. “Nunca pensé que mis declaraciones podían sacarme del cargo. En las reuniones por los refuerzos siempre me decían que estaban en consideración y se estaban hablando, pero no se resolvieron. Siempre estuvo hablada esa parte”, había afirmado el entrenador, tiempo atrás.

La frase que derivó en su destitución se había producido en la conferencia de prensa posterior a la derrota por penales ante Corinthians, en la Bombonera, que dejó a Boca afuera de la Copa Libertadores en los octavos de final. Esa noche, el equipo afrontó el encuentro sin refuerzos y con la baja de Eduardo Salvio, un futbolista que Battaglia consideraba titular y que el 30 de junio se fue en libertad de acción. Ahora, largos meses después, volvió a referirse con mayor dureza a su despido. Y apuntó a Juan Román Riquelme, el titular del Consejo de Fútbol de Boca, por sobre todo.

“En Boca pareciera que lo único que importa es ganar la Copa Libertadores”, comentó, en una charla con el programa Platea Baja, de radio Del Plata. En un momento, se dio este diálogo con el conductor, Oscar Martínez:

La llegada de Battaglia en su auto, cuando debió despedirse de los jugadores

-¿Te sorprendió la decisión de Riquelme?

-Pensaron que era lo mejor según su visión, mas allá que me quedaba medio año de contrato.

-¿Sentís que te echaron por las cosas que dijiste en la conferencia de prensa o porque no le ganaron a Corinthians?

-Hubo cuestiones extra futbolísticas que los llevaron a tomar esa decisión. Me molestó que me echen en una estación de servicio, pero no son cosas que tenga que decir yo...

Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia, una relación tirante Imágen de TV

Durante su estadía en la entidad de la Ribera, el DT convivió con la exigencia del Consejo de Fútbol. Seguramente, el episodio más complejo fue la noche en la que Juan Román Riquelme le solicitó al plantel que bajara del micro para darles una charla. “Me dolió que Riquelme haya echo bajar a los jugadores del micro. A mí como jugador nunca me pasó. Y después de que me echaron, no me llamó Riquelme. La realidad es que me hubiese gustado hablar con él como dos personas normales”, puntualizó.

Más allá de la situación traumática, está satisfecho de que Boca haya salido campeón otra vez del torneo doméstico: “Tiene que seguir el Negro Ibarra, porque terminó con un final feliz”.

Battaglia y Riquelme juntos, en la previa del viaje a Córdoba para disputar la final con Boca ante Tigre

Y dejó otras frases. Acerca de su futuro y cómo se sintió luego de quedar al margen de la Libertadores.

1) “Me llamaron de varios clubes de afuera para dirigir”.

2) “Yo estaba con fuerza para seguir. En ningún momento pensé en dar un paso al costado. Yo iba a muerte, aunque nos haya eliminado el Corinthians”.

