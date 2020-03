"El médico me dice que no debería estar entrenando" confesó el técnico de Banfield, Julio César Falcioni. Crédito: Facebook CA Banfield

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 13:25

El entrenador de Banfield, Julio César Falcioni , defendió la postura de los futbolistas de no presentarse a jugar por el coronavirus , aunque admitió que acompañará a su plantel hasta que no se decida parar la actividad porque es "su deber". " El futbolista está expuesto igual que cualquiera. Nos agarramos dentro de la cancha, nos subimos uno encima del otro ", argumentó El Emperador.

"Hay muchas cosas en juego. Cuando recibimos la notificación de que íbamos a ser castigados con pérdida de puntos y alguna sanción más ... Yo no me puedo hacer cargo de eso respecto de la institución, con toda la gente que trabaja en el club. El fútbol abarca muchas cosas, pero también estamos previniendo un mal mayor", continuó diciendo.

Sobre el riesgo que corren los futbolistas, el técnico de 63 años dijo: " En cada entrenamiento, hay alrededor de 50 personas en un vestuario , entre los jugadores, utileros, kinesiólogos, médicos, cuerpo técnico. Estamos todos expuestos . Vamos a esperar a que un jugador le pase algo y, a partir de ahí, decir 'suspendamos todo'. Son 40 familias las que se tienen que guardar, estamos todos en comunicación y compartiendo cosas permanentemente. Era preferible esperar un poquito más", expresó.

Sobre la capacidad económica de los futbolistas en relación con otros trabajadores, JC dijo: "No hay que hacer diferenciación si tengo un auto o no viajo en colectivo. Todos tenemos el mismo derecho, y todos queremos hacerlo valer. Hay personas que se tienen que ocupar de eso, que son los secretarios generales". En ese sentido, se quejó sobre el silencio del sindicato de los directores técnicos: "Al Secretario General de los DTs no lo encuentro ni lo veo ni lo escucho por ningún lado. Y los que designaron los jugadores para representarlos tienen que escuchar su opinión".

Consultado por los periodistas de Superfútbol de si mañana se presentaría en el predio de Banfield, el DT argumentó: "Es mi deber estar en el entrenamiento. Soy la cabeza del grupo de este cuerpo técnico". Al mismo tiempo, confesó que su médico le dijo que "no debería" asistir a los entrenamientos por su salud . "El doctor, que tiene la misma edad que yo, dice que no deberíamos estar acá", agregó.

En relación con su caso particular, Falcioni reveló: " Tuve neumonía, cáncer, recibí quimioterapia, rayos. Soy un paciente de altísimo riesgo y el viernes tuve que trabajar igual. Me toca estar al lado de la gente que me acompaña, los jugadores . Estamos citados para volver a entrenar mañana a la mañana. Todo dependerá de los jugadores, hay que escucharlos", concluyó.