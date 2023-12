escuchar

Dos calendarios atrás, con 35 años, sufrió una de las lesiones más severas para un futbolista: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Otra vez el calvario para Jorge Broun, que en 2009 padeció el mismo diagnóstico y en la misma pierna. Fatura se sumó a Rosario Central con nueve años y en el largo recorrido con los canallas se enseñó como el primer arquero en convertir un gol de penal, jugó y ganó una Promoción, soportó el descenso y regresó a la elite después de tres temporadas, se marchó, fue el último guardavalla que eligió Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata, volvió al equipo del que es hincha, perdió la titularidad, se rehízo con Miguel Russo y en las últimas dos semanas se convirtió en héroe en las definiciones por penales ante Racing y River, tandas que clasificó a los rosarinos a la final de la Copa de la Liga. El sábado, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, Platense le tomará el pulso y ahí estará nuevamente Broun para intentar escribir otro capítulo con Rosario Central.

Fatura Broun a los nueve años se sumó a Rosario Central y con los canallas desanduvo múltiples capítulos Juan José García - FOTOBAIRES

A lo largo de su extensa trayectoria, que incluyó pasos por Chile y Bulgaria, los penales no eran un arte para Fatura, aunque el día que debutó en el arco de la escuelita de fútbol de Tablada atajó uno. El puesto de arquero no fue una elección genuina, sino un pedido de su mamá. Broun era volante en los potreros en cercanías de la Torre 8 del Fonavi de los barrios Grandoli y Gutiérrez, en la zona sudeste de Rosario, pero con apenas cuatro años le descubrieron un soplo cardíaco. La madre, después de comentarle la situación al director técnico del club Alice, aceptó que su hijo continuara en el equipo, aunque con la condición de que fuera guardavalla.

“El puesto después te atrapa. Es el jugador más importante del fútbol: sin arquero, sin ese jugador con la camiseta distinta, no se puede continuar el partido”, comentó unos años atrás Fatura, apodo que heredó de su padre, un camionero que trabajaba en una fábrica de helados, pero que también repartía panes y facturas en un canasto. “Pude disfrutar los penales. Tenía mucha confianza, mucha fe. En los penales es un poco de trabajo y un poco de intuición”, relató, tras detener tres de los cuatro remates ante River; el restante lo desvió Lanzini. Siete días antes detuvo dos frente a Racing. Antes de las dos tandas, Broun arrastraba cinco penales atajados de 47; frente a los millonarios y la Academia, la cifra fue también de cinco, pero sobre 12.

En la adolescencia todavía lo apodaban “el loco de la Torre 8″, época en la que sufrió una fractura en el brazo, después de un robo. Volvía en bicicleta de un entrenamiento en las divisiones inferiores y tras ser asaltado, en la intersección de Grandoli y boulevard Seguí, se trenzó en lucha. La pelea le dejó esa lesión, que no le aquietó el espíritu para continuar con las prácticas. El sueño de Fatura era debutar en el club del que es hincha y se cumplió en el torneo Clausura 2006, ante Banfield. La venta de Cristian Álvarez a Espanyol, en 2008, le ofreció continuidad; también la confianza que depositó en él el DT Pablo Vitamina Sánchez.

La definición por penales contra River

Miguel Russo se cruzó por primera vez en el camino de Broun y Fatura fue el arquero de los partidos de la Promoción de la temporada 2008/09, con Belgrano: Rosario Central salvó la categoría. Con Ariel Cuffaro Russo en el banco de los suplentes anotó su primer gol –de penal a Independiente, en 2009- para dejar una marca histórica: el primer guardavalla del club en convertir desde los doce pasos.

Ese mismo año, la lesión en el Gigante de Arroyito, con Atlético Tucumán, después de ensayar una gambeta ante Emmanuel Gigliotti, lo quitó de la escena. Ausente en el Clausura 2010, sufrió desde afuera el descenso ante All Boys. Inició como titular la primera de las tres temporadas que los canallas desanduvieron en la B Nacional: el comienzo lo dirigió Mostaza Merlo, pero por el cargo pasaron Héctor Chulo Rivoira, Omar Palma y Juan Antonio Pizzi. El ascenso centralista lo tuvo a Russo como entrenador y a Fatura como alternativa del arquero Mauricio Caranta.

De su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, Broun forjó una relación con Maradona; el mechón amarillo, un homenaje del arquero a Diego FotoBAIRES

Sin rodaje, eligió otro camino: el desarraigo. Antofagasta (Chile), Colón, Ludogorest (Bulgaria) y Gimnasia y Esgrima, donde forjó una relación con Maradona. “No puedo decir que éramos amigos, pero mantuvimos una unión muy afectiva”, recuerda, quien reseña cómo fue su primera interacción, tras el llamado telefónico con el que confirmaba que jugaría en el Lobo: “Fatu, me levanté muy contento porque hablé con el presidente [Gabriel Pellegrino] y le dije que te quería a vos y me contestó que estaba todo bien: el 2 de enero te espero en Estancia Chica para arrancar la pretemporada. Después vamos a festejar con una copita de champagne”, le soltó el Diez. Broun tiene guardado los audios de WhatsApp que le enviaba Maradona, que una tarde, en una conferencia de prensa, dejó de responder por el ruido que hacía el motor de la camioneta del arquero. En su homenaje, Fatura se tatuó en la pierna derecha.

Kevin Ortiz, Carlos Quintana y Juan Cruz Komar abrazan a Fatura Broun, tras la brillante actuación en la tanda de penales frente a River; en la Copa de la Liga detuvo cinco remates sobre 12 Juan José García - FOTOBAIRES

El Kily González, con el que quedó pendiente un asado junto con Maradona, es un amigo y no dudó en recuperarlo en 2021, cuando dirigía a Rosario Central. La relación con el DT –al que defendió en los pasajes oscuros- no le quitó toma de decisión al Kily, que más tarde escogió a Gaspar Servio por sobre Fatura. Carlos Tevez también lo relegó en su corto ciclo en Rosario, mientras que Russo –este año- lo devolvió a la titularidad. El clásico lo tuvo como protagonista en abril pasado, cuando le explotó una bomba de estruendo en el pecho al momento en que el equipo caminaba hacia la mitad de la cancha para ingresar con el rival. “Me lastimó debajo del ojo y me dejó aturdido”, comentó Fatura, que eligió jugar en medio del clima enrarecido. El partido con los rojinegros en la Copa de la Liga fue el clic que tuvo Rosario Central, que con un invicto de 10 partidos arribó a la final.

“Estoy por jugar una final con el equipo del soy hincha. Vengo esforzándome toda la vida, desde los nueve años que estoy en el club, y lo disfruto”, señala Fatura, el capitán que tiene tatuado en su brazo derecho a Benji Price, el arquero del equipo ficticio Nankatasu SC, de la serie los Supercampeones. Como ese personaje, Broun quiere ser imbatible el sábado con Platense, y que sea el partido de su vida.